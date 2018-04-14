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  5. Серия B
Стадион:
Пескара
2:2
Конец матча
Бари
0'
0:1
22' Гол
Нене Да Сильва
0:2
31' Гол
Андерсон Дхаван
38' Желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
44' Желтая карточка
Нене Да Сильва
1:2
47' Гол
Leonardo Mancuso
68' Желтая карточка
Кампаньяро Уго
87' Желтая карточка
Марроне Лука
88' Вторая желтая карточка
Кампаньяро Уго
2:2
90' Гол
Петтинари Стефано
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Петтинари Стефано бьет в цель!
88'
Кампаньяро Уго получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
87'
Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
81'
Бари делает замену. Баша Мигьен уходит с поля, а Jacopo Petriccione выходит на его замену.
71'
Бари делает замену. Йоколано Симоне уходит с поля, а Тельо Андрес выходит на его замену.

Желтая карточка
68'
Кампаньяро Уго получил желтую карточку от судьи
67'
Пескара делает замену. Leonardo Mancuso уходит с поля, а Фалько Филиппо выходит на его замену.
62'
Бари делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Бузеллато Массимилиано выходит на его замену.
50'
Пескара делает замену. Mamadou Coulibaly уходит с поля, а Jose Machin выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Нене Да Сильва получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Фьямоцци Риккардо получил желтую карточку от судьи
34'
Пескара делает замену. Кода Андреа уходит с поля, а Кампаньяро Уго выходит на его замену.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Андерсон Дхаван бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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