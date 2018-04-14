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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стадио Адриатико
0:1
22' ГолНене Да Сильва
0:2
31' ГолАндерсон Дхаван
38' Желтая карточкаФьямоцци Риккардо
44' Желтая карточкаНене Да Сильва
1:2
47' ГолLeonardo Mancuso
68' Желтая карточкаКампаньяро Уго
87' Желтая карточкаМарроне Лука
88' Вторая желтая карточкаКампаньяро Уго
2:2
90' ГолПеттинари Стефано
|
22'
0:1
31'
0:2
44'
47'
1:2
68'
87'
88'
90'
2:2
Состав команд
13
Кода
Андреа
17
Марроне
Лука
19
Балковец
Юре
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 13 Кода Андреа Защитник
- 24 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кампаньяро Уго Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 10 Фалько Филиппо Полузащитник
- 3 Бальцано Антонио Полузащитник
- 9 Ямга Кевин Полузащитник
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 11 Cristian Bunino Нападающий
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 12 Paolo Baiocco
- 26 Jose Machin
- 30 Marco Carraro
- Главный тренер: Земан Зденек
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 13 Андерсон Дхаван Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 19 Балковец Юре Защитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Защитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 28.11.2017 Сампдория 4:1 Пескара КИ
Бари (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
Последние игры между собой
Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Бари: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара Серия B
- 30.01.2016 Пескара 3:1 Бари Серия B
- 19.09.2015 Бари 0:0 Пескара Серия B
- 20.03.2015 Пескара 0:0 Бари Серия B
- 28.10.2014 Бари 1:1 Пескара Серия B
- 22.02.2014 Бари 1:0 Пескара Серия B
- 21.09.2013 Пескара 0:1 Бари Серия B
- 31.03.2012 Пескара 1:2 Бари Серия B
- 28.10.2011 Бари 0:2 Пескара Серия B
Пескара
Бари
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|35
|20
|10
|5
|75 - 42
|70
|2.
|Палермо
|35
|15
|14
|6
|50 - 33
|59
|3.
|Фрозиноне
|35
|15
|14
|6
|55 - 39
|59
|4.
|Парма
|35
|16
|9
|10
|48 - 33
|57
|5.
|Бари
|35
|15
|10
|10
|50 - 43
|55
|6.
|Перуджа
|35
|15
|9
|11
|57 - 45
|54
|7.
|Читтаделла
|35
|14
|9
|12
|48 - 43
|51
|8.
|Венеция
|35
|12
|15
|8
|43 - 35
|51
|9.
|Фоджа
|35
|14
|7
|14
|56 - 57
|49
|10.
|Карпи
|35
|12
|13
|10
|29 - 38
|49
|11.
|Специя
|35
|11
|14
|10
|37 - 35
|47
|12.
|Салернитана
|35
|9
|16
|10
|43 - 48
|43
|13.
|Брешия
|35
|10
|12
|13
|35 - 42
|42
|14.
|Кремонезе
|35
|8
|18
|9
|39 - 39
|42
|15.
|Авеллино
|35
|9
|13
|13
|45 - 51
|40
|16.
|Новара
|35
|10
|9
|16
|36 - 43
|39
|17.
|Пескара
|35
|9
|12
|14
|42 - 57
|39
|18.
|Чезена
|35
|8
|14
|13
|49 - 57
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|35
|8
|13
|14
|36 - 46
|37
|20.
|Асколи
|35
|9
|9
|17
|33 - 54
|36
|21.
|Тернана
|35
|6
|15
|14
|53 - 61
|33
|22.
|Про Верчелли
|35
|6
|13
|16
|38 - 56
|31
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Петтинари Стефано бьет в цель!
88'
Кампаньяро Уго получает вторую желтую карточку. Удаление.
87'
Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
81'
Бари делает замену. Баша Мигьен уходит с поля, а Jacopo Petriccione выходит на его замену.
71'
Бари делает замену. Йоколано Симоне уходит с поля, а Тельо Андрес выходит на его замену.
68'
Кампаньяро Уго получил желтую карточку от судьи
67'
Пескара делает замену. Leonardo Mancuso уходит с поля, а Фалько Филиппо выходит на его замену.
62'
Бари делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Бузеллато Массимилиано выходит на его замену.
50'
Пескара делает замену. Mamadou Coulibaly уходит с поля, а Jose Machin выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Нене Да Сильва получил желтую карточку от судьи
38'
Фьямоцци Риккардо получил желтую карточку от судьи
34'
Пескара делает замену. Кода Андреа уходит с поля, а Кампаньяро Уго выходит на его замену.
31'
Г О О О О Л - Андерсон Дхаван бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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