- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Эннио Тардини
0:0
Первый тайм: 45'
20' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
42' Желтая карточкаЛукарелли Алессандро
Состав команд
14
Пецци
Энрико
20
Паза
Симоне
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 4 Antonio Junior Vacca Полузащитник
- 11 Мунари Джанни Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Pasquale Mazzochi Полузащитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 31 Francisco Sierralta Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 8 Чичиретти Амато Нападающий
- 35 Andrea Dini
- 37 Davide Mastaj
- 16 Armando Anastasio
- 14 Marco Frediani
- 22 Michele Nardi
- Главный тренер: Донадони Роберто
Читтаделла 4-4-2
- Основной состав
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 13 Варньер Марко Защитник
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- 26 Фасоло Джулио Нападающий
- 29 Видо Лука Нападающий
- 22 Thomas Vettorel
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Парма (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.11.2017 СПАЛ 2013 0:2 Читтаделла КИ
Последние игры между собой
Парма
Читтаделла
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|34
|19
|10
|5
|72 - 40
|67
|2.
|Палермо
|34
|15
|13
|6
|49 - 32
|58
|3.
|Фрозиноне
|34
|15
|13
|6
|54 - 38
|58
|4.
|Парма
|0:0
|35
|16
|9
|10
|48 - 33
|57
|5.
|Бари
|34
|15
|9
|10
|48 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|34
|15
|8
|11
|56 - 44
|53
|7.
|Читтаделла
|0:0
|35
|14
|9
|12
|48 - 43
|51
|8.
|Венеция
|34
|12
|14
|8
|42 - 34
|50
|9.
|Фоджа
|35
|14
|7
|14
|56 - 57
|49
|10.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|28 - 37
|48
|11.
|Специя
|34
|11
|13
|10
|36 - 34
|46
|12.
|Салернитана
|34
|9
|15
|10
|42 - 47
|42
|13.
|Брешия
|34
|10
|11
|13
|34 - 41
|41
|14.
|Кремонезе
|34
|8
|17
|9
|38 - 38
|41
|15.
|Новара
|34
|10
|9
|15
|36 - 40
|39
|16.
|Авеллино
|34
|9
|12
|13
|44 - 50
|39
|17.
|Пескара
|34
|9
|11
|14
|40 - 55
|38
|18.
|Чезена
|34
|8
|13
|13
|48 - 56
|37
|19.
|Виртус Энтелла
|34
|8
|12
|14
|35 - 45
|36
|20.
|Асколи
|35
|9
|9
|17
|33 - 54
|36
|21.
|Про Верчелли
|34
|6
|13
|15
|36 - 53
|31
|22.
|Тернана
|34
|5
|15
|14
|50 - 61
|30
Первый тайм
42'
Лукарелли Алессандро получил желтую карточку от судьи
20'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация