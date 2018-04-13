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Стадион:
Парма
0:0
Первый тайм: 45'
Читтаделла
0'
20' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
42' Желтая карточка
Лукарелли Алессандро
45'
Первый тайм
Желтая карточка
42'
Лукарелли Алессандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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