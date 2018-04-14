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  5. Серия B
Стадион:
Фрозиноне
1:1
Конец матча
Специя
0'
36' Желтая карточка
Аммари Нажиб
55' Желтая карточка
Терци Клаудио
57' Желтая карточка
Nicolas Devis Giani
1:0
58' Пенальти
Дионизи Федерико
1:1
90' Пенальти
Пессина Маттео
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Пессина Маттео из команды Специя забивает с точки!
86'
Фрозиноне делает замену. Чано Камилло уходит с поля, а Соддимо Данило выходит на его замену.
84'
Фрозиноне делает замену. Коне Мусса уходит с поля, а Emmanuel Besea выходит на его замену.
73'
Специя делает замену. Марилунго Гуидо уходит с поля, а Samuele Mulattieri выходит на его замену.
65'
Фрозиноне делает замену. Саммарко Паоло уходит с поля, а Майелло Раффаэле выходит на его замену.

64'
Специя делает замену. Хуанде Хуан уходит с поля, а Палладино Раффаэле выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Дионизи Федерико из команды Фрозиноне забивает с точки!
Желтая карточка
57'
Николас Девис Джани получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
46'
Специя делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Граноче Пабло выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Аммари Нажиб получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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