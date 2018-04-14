- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadio Benito Stirpe
36' Желтая карточкаАммари Нажиб
55' Желтая карточкаТерци Клаудио
57' Желтая карточкаNicolas Devis Giani
1:0
58' ПенальтиДионизи Федерико
1:1
90' ПенальтиПессина Маттео
|
36'
55'
58'
1:0
90'
1:1
Состав команд
32
Крайнц
Лука
37
Коне
Мусса
28
Чано
Камилло
20
Читро
Никола
Фрозиноне 4-3-1-2
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 3 Кривелло Роберто Защитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 28 Чано Камилло Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 19 Luca Matarese
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Специя 4-3-1-2
- Основной состав
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 8 Хуанде Хуан Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 42 Аммари Нажиб Полузащитник
- 39 Марилунго Гуидо Нападающий
- 9 Francesco Forte I Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Басси Давиде Вратарь
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 28 Мази Альберто Защитник
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 20 Палладино Раффаэле Полузащитник
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 10 Джилардино Альберто Нападающий
- 32 Samuele Mulattieri
- 15 Gabriele Corbo
- 18 Alberto De Francesco
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
Специя (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне Серия B
- 25.04.2017 Фрозиноне 2:0 Специя Серия B
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне Серия B
- 15.08.2015 Фрозиноне 0:0 Специя Кубок Италии
- 24.01.2015 Фрозиноне 1:1 Специя Серия B
- 07.09.2014 Специя 2:1 Фрозиноне Серия B
- 11.09.2011 Фрозиноне 3:2 Специя Серия C1 B
- 23.02.2008 Фрозиноне 4:2 Специя Серия B
Фрозиноне
Специя
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|35
|20
|10
|5
|75 - 42
|70
|2.
|Палермо
|35
|15
|14
|6
|50 - 33
|59
|3.
|Фрозиноне
|35
|15
|14
|6
|55 - 39
|59
|4.
|Парма
|35
|16
|9
|10
|48 - 33
|57
|5.
|Бари
|35
|15
|10
|10
|50 - 43
|55
|6.
|Перуджа
|35
|15
|9
|11
|57 - 45
|54
|7.
|Читтаделла
|35
|14
|9
|12
|48 - 43
|51
|8.
|Венеция
|35
|12
|15
|8
|43 - 35
|51
|9.
|Фоджа
|35
|14
|7
|14
|56 - 57
|49
|10.
|Карпи
|35
|12
|13
|10
|29 - 38
|49
|11.
|Специя
|35
|11
|14
|10
|37 - 35
|47
|12.
|Салернитана
|35
|9
|16
|10
|43 - 48
|43
|13.
|Брешия
|35
|10
|12
|13
|35 - 42
|42
|14.
|Кремонезе
|35
|8
|18
|9
|39 - 39
|42
|15.
|Авеллино
|35
|9
|13
|13
|45 - 51
|40
|16.
|Новара
|35
|10
|9
|16
|36 - 43
|39
|17.
|Пескара
|35
|9
|12
|14
|42 - 57
|39
|18.
|Чезена
|35
|8
|14
|13
|49 - 57
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|35
|8
|13
|14
|36 - 46
|37
|20.
|Асколи
|35
|9
|9
|17
|33 - 54
|36
|21.
|Тернана
|35
|6
|15
|14
|53 - 61
|33
|22.
|Про Верчелли
|35
|6
|13
|16
|38 - 56
|31
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Пессина Маттео из команды Специя забивает с точки!
86'
Фрозиноне делает замену. Чано Камилло уходит с поля, а Соддимо Данило выходит на его замену.
84'
Фрозиноне делает замену. Коне Мусса уходит с поля, а Emmanuel Besea выходит на его замену.
73'
Специя делает замену. Марилунго Гуидо уходит с поля, а Samuele Mulattieri выходит на его замену.
65'
Фрозиноне делает замену. Саммарко Паоло уходит с поля, а Майелло Раффаэле выходит на его замену.
64'
Специя делает замену. Хуанде Хуан уходит с поля, а Палладино Раффаэле выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Дионизи Федерико из команды Фрозиноне забивает с точки!
57'
Николас Девис Джани получил желтую карточку от судьи
55'
Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
46'
Специя делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Граноче Пабло выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Аммари Нажиб получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация