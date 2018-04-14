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Стадион: Комунале ди Кьявари
1:1
Конец матча
24' Желтая карточкаCarlo De Risio
30' Желтая карточкаЛлуллаку Аздрен
50' Желтая карточкаПеллиццер Микеле
0:1
52' ГолАсенсио Рауль
74' Желтая карточкаДе Лука Джузеппе
76' Желтая карточкаPierre-Yves Ngawa
1:1
77' ГолЧеккарелли Лука II
|
24'
30'
50'
52'
0:1
74'
77'
1:1
Состав команд
23
Крими
Марко
30
Араму
Маттиа
Виртус Энтелла 3-5-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 18 Ллуллаку Аздрен Полузащитник
- 4 Белли Франческо Полузащитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 3 Алийи Насер Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 16 Гатто Леонардо Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 7 Ниццетто Лука Нападающий
- 11 Simone Icardi
- 26 Michele Currarino
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 27 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 10 Luigi Castaldo I Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Крешич Антон Защитник
- 21 Морозини Леонардо Полузащитник
- 30 Кабесас Бриан Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 11 Гавацци Давиде Полузащитник
- 7 Ваюши Армандо Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- 28 Alessio Pozzi
- 20 Angelo Casadei
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
Авеллино (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Авеллино: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла Серия B
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла Серия B
- 04.09.2016 Виртус Энтелла 2:0 Авеллино Серия B
- 14.05.2016 Виртус Энтелла 4:0 Авеллино Серия B
- 22.12.2015 Авеллино 2:0 Виртус Энтелла Серия B
- 25.04.2015 Авеллино 1:1 Виртус Энтелла Серия B
- 29.11.2014 Виртус Энтелла 0:0 Авеллино Серия B
Виртус Энтелла
Авеллино
-
0 Офсайды 0
-
23 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|35
|20
|10
|5
|75 - 42
|70
|2.
|Палермо
|35
|15
|14
|6
|50 - 33
|59
|3.
|Фрозиноне
|35
|15
|14
|6
|55 - 39
|59
|4.
|Парма
|35
|16
|9
|10
|48 - 33
|57
|5.
|Бари
|35
|15
|10
|10
|50 - 43
|55
|6.
|Перуджа
|35
|15
|9
|11
|57 - 45
|54
|7.
|Читтаделла
|35
|14
|9
|12
|48 - 43
|51
|8.
|Венеция
|35
|12
|15
|8
|43 - 35
|51
|9.
|Фоджа
|35
|14
|7
|14
|56 - 57
|49
|10.
|Карпи
|35
|12
|13
|10
|29 - 38
|49
|11.
|Специя
|35
|11
|14
|10
|37 - 35
|47
|12.
|Салернитана
|35
|9
|16
|10
|43 - 48
|43
|13.
|Брешия
|35
|10
|12
|13
|35 - 42
|42
|14.
|Кремонезе
|35
|8
|18
|9
|39 - 39
|42
|15.
|Авеллино
|35
|9
|13
|13
|45 - 51
|40
|16.
|Новара
|35
|10
|9
|16
|36 - 43
|39
|17.
|Пескара
|35
|9
|12
|14
|42 - 57
|39
|18.
|Чезена
|35
|8
|14
|13
|49 - 57
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|35
|8
|13
|14
|36 - 46
|37
|20.
|Асколи
|35
|9
|9
|17
|33 - 54
|36
|21.
|Тернана
|35
|6
|15
|14
|53 - 61
|33
|22.
|Про Верчелли
|35
|6
|13
|16
|38 - 56
|31
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Авеллино делает замену. Carlo De Risio уходит с поля, а Моретти Федерико выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Чеккарелли Лука II бьет в цель!
76'
Pierre-Yves Ngawa получил желтую карточку от судьи
74'
Де Лука Джузеппе получил желтую карточку от судьи
73'
Виртус Энтелла делает замену. Пеллиццер Микеле уходит с поля, а Simone Icardi выходит на его замену.
67'
Авеллино делает замену. Лавероне Лоренцо уходит с поля, а Гавацци Давиде выходит на его замену.
67'
Авеллино делает замену. Асенсио Рауль уходит с поля, а Ардеманьи Маттео выходит на его замену.
61'
Виртус Энтелла делает замену. Алийи Насер уходит с поля, а Гатто Леонардо выходит на его замену.
56'
Виртус Энтелла делает замену. Ллуллаку Аздрен уходит с поля, а Де Лука Джузеппе выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
50'
Пеллиццер Микеле получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Ллуллаку Аздрен получил желтую карточку от судьи
24'
Carlo De Risio получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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