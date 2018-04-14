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  5. Серия B
Стадион:
Виртус Энтелла
1:1
Конец матча
Авеллино
0'
24' Желтая карточка
Carlo De Risio
30' Желтая карточка
Ллуллаку Аздрен
50' Желтая карточка
Пеллиццер Микеле
0:1
52' Гол
Асенсио Рауль
74' Желтая карточка
Де Лука Джузеппе
76' Желтая карточка
Pierre-Yves Ngawa
1:1
77' Гол
Чеккарелли Лука II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Авеллино делает замену. Carlo De Risio уходит с поля, а Моретти Федерико выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Чеккарелли Лука II бьет в цель!
Желтая карточка
76'
Pierre-Yves Ngawa получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Де Лука Джузеппе получил желтую карточку от судьи
73'
Виртус Энтелла делает замену. Пеллиццер Микеле уходит с поля, а Simone Icardi выходит на его замену.

67'
Авеллино делает замену. Лавероне Лоренцо уходит с поля, а Гавацци Давиде выходит на его замену.
67'
Авеллино делает замену. Асенсио Рауль уходит с поля, а Ардеманьи Маттео выходит на его замену.
61'
Виртус Энтелла делает замену. Алийи Насер уходит с поля, а Гатто Леонардо выходит на его замену.
56'
Виртус Энтелла делает замену. Ллуллаку Аздрен уходит с поля, а Де Лука Джузеппе выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Пеллиццер Микеле получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Ллуллаку Аздрен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Carlo De Risio получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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