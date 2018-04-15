  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Болонья
1:0
Второй тайм: 72'
Верона
0'
17' Желтая карточка
Караччоло Антонио
20' Желтая карточка
Пульгар Эрик
1:0
31' Гол
Верди Симоне
62' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
72'
Второй тайм
71'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Роландо Ааронс из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
70'
Кризетиг Лоренцо из команды Болонья толкнул локтем оппонента. Это Петкович Бруно заработал фол
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Удар от ворот произведет Верона
69'
Шанс! Паласио Родриго из команды Болонья пробил головой, но мимо
69'
Верди Симоне из команды Болонья делает пас партнеру.
69'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Ромуло Соуза уходит с поля и его заменяет Seung-Woo Lee
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Роландо Ааронс из команды Верона поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
67'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Петкович Бруно из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Фоссати Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Паласио Родриго из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фоссати Марко
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Феличоли Джанфилиппо
61'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Петкович Бруно
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
58'
Тактическая замена. Пульгар Эрик уходит с поля и его заменяет Кризетиг Лоренцо
58'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Болонья
57'
Черчи Алессио из команды Верона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Роландо Ааронс из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Удар от ворот произведет Верона
55'
Верди Симоне не смог попасть в створ ударом издали
55'
Паласио Родриго из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Джемаили Блерим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Фоссати Марко из команды Верона подал угловой слева.
54'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Роландо Ааронс
53'
Джемаили Блерим из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Болонья
52'
Как он промахнулся? Ромуло Соуза имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
Роландо Ааронс из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды Верона поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
50'
Дестро Маттиа нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
50'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
М'Байе Ибрахим нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Дестро Маттиа из команды Болонья сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
49'
Паласио Родриго из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Удар от ворот произведет Болонья
49'
Черчи Алессио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Валоти Матиа из команды Верона подал угловой слева.
47'
Валоти Матиа из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Валоти Матиа из команды Верона сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фарес Мохамед мяча так и не получил
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
47'
Команда Болонья играла лучше в этом тайме.
46'
Ромуло Соуза из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Валоти Матиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
45'
Николас Давид из команды Верона сделал отличный сейв!
45'
Хороший удар издали нанес Пульгар Эрик, но отличный сейв сделал Николас Давид. Угловой.
44'
Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Джемаили Блерим из команды Болонья в офсайде
43'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Паласио Родриго нанес удар в каркас ворот!
43'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Хеландер Филип из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фоссати Марко
41'
Удар от ворот произведет Болонья
40'
Фарес Мохамед из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Феличоли Джанфилиппо из команды Верона поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
38'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Верона
36'
Удар от ворот произведет Верона
36'
Фарес Мохамед из команды Верона отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Валоти Матиа из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Удар от ворот произведет Верона
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Удар от ворот произведет Болонья
33'
ШАНС! Черчи Алессио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Отличные скиллы показывает Черчи Алессио, обводя своих соперников
33'
Удар от ворот произведет Болонья
Описание гола
31'
Г О О О О Л Верди Симоне закручивает штрафной в сетку! Великолепно
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Фарес Мохамед грубо играет против соперника. Пострадал Верди Симоне
29'
Валоти Матиа из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Черчи Алессио из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Феличоли Джанфилиппо
26'
Феррари Алекс из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Черчи Алессио из команды Верона опасно и грубо сыграл. Верди Симоне пострадал.
23'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Дестро Маттиа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фоссати Марко
22'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Валоти Матиа из команды Верона опасно и грубо сыграл. Поли Андреа пострадал.
21'
Дестро Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Черчи Алессио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Пульгар Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Пульгар Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Роландо Ааронс
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
19'
Удар от ворот произведет Верона
19'
Удар от ворот произведет Болонья
19'
Феррари Алекс из команды Верона делает неудачный навес.
18'
Удар от ворот произведет Верона
18'
Пульгар Эрик не смог попасть в створ ударом издали
18'
Фоссати Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
17'
Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Караччоло Антонио наказан за толчок Дестро Маттиа
15'
Удар от ворот произведет Верона
15'
Верди Симоне из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
15'
Поли Андреа из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Фоссати Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
14'
Джемаили Блерим нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Паласио Родриго из команды Болонья делает пас партнеру.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фарес Мохамед
13'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Верона
11'
Масина Адам не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Фоссати Марко грубо играет против соперника. Пострадал Дестро Маттиа
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
9'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Феличоли Джанфилиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
8'
Пульгар Эрик из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Верди Симоне из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Верона
6'
Пульгар Эрик не смог попасть в створ ударом издали
6'
Паласио Родриго из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Ромуло Соуза из команды Верона поставил подножку. Пострадал Масина Адам
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды Верона поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
Травма, повреждение
3'
Фарес Мохамед возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
3'
Де Майо Себастьян возвращается на поле, всё в порядке.
3'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Фарес Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Де Майо Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
3'
Де Майо Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
3'
Фарес Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Масина Адам из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болонья 1:0 Верона
Болонья
82.2% (148)
Ничья:
11.7% (21)
Верона
6.1% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Болонья:
37.2% (67)
Болонья:
25.6% (46)
Болонья:
15% (27)
Ничья:
8.3% (15)
Верона:
3.3% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация