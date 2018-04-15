Стадион: Ренато Далл'Ара
17' Желтая карточкаКараччоло Антонио
20' Желтая карточкаПульгар Эрик
1:0
31' ГолВерди Симоне
62' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
Второй тайм
71'
71'
70'
Роландо Ааронс из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Кризетиг Лоренцо из команды Болонья толкнул локтем оппонента. Это Петкович Бруно заработал фол
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
69'
Шанс! Паласио Родриго из команды Болонья пробил головой, но мимо
69'
Верди Симоне из команды Болонья делает пас партнеру.
69'
68'
Тактическая замена. Ромуло Соуза уходит с поля и его заменяет Seung-Woo Lee
67'
Судья сигнализирует, что Роландо Ааронс из команды Верона поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
67'
67'
Петкович Бруно из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Фоссати Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Паласио Родриго из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фоссати Марко
61'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Феличоли Джанфилиппо
61'
60'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Петкович Бруно
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
58'
Тактическая замена. Пульгар Эрик уходит с поля и его заменяет Кризетиг Лоренцо
58'
57'
57'
Черчи Алессио из команды Верона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Роландо Ааронс из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
55'
Верди Симоне не смог попасть в створ ударом издали
55'
Паласио Родриго из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Джемаили Блерим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Фоссати Марко из команды Верона подал угловой слева.
54'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Роландо Ааронс
53'
Джемаили Блерим из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
53'
52'
Как он промахнулся? Ромуло Соуза имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
Роландо Ааронс из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
51'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
50'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды Верона поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
50'
Дестро Маттиа нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
М'Байе Ибрахим нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Дестро Маттиа из команды Болонья сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
49'
Паласио Родриго из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
49'
Черчи Алессио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
47'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Валоти Матиа из команды Верона подал угловой слева.
47'
Валоти Матиа из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Валоти Матиа из команды Верона сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фарес Мохамед мяча так и не получил
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
47'
Команда Болонья играла лучше в этом тайме.
46'
Ромуло Соуза из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Валоти Матиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
45'
Николас Давид из команды Верона сделал отличный сейв!
45'
Хороший удар издали нанес Пульгар Эрик, но отличный сейв сделал Николас Давид. Угловой.
44'
Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Джемаили Блерим из команды Болонья в офсайде
43'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Паласио Родриго нанес удар в каркас ворот!
43'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
42'
Судья сигнализирует, что Хеландер Филип из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фоссати Марко
41'
40'
Фарес Мохамед из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
39'
Судья сигнализирует, что Феличоли Джанфилиппо из команды Верона поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
38'
38'
36'
36'
Фарес Мохамед из команды Верона отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Валоти Матиа из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
33'
ШАНС! Черчи Алессио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Отличные скиллы показывает Черчи Алессио, обводя своих соперников
33'
31'
Г О О О О Л Верди Симоне закручивает штрафной в сетку! Великолепно
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Безумный фол. Фарес Мохамед грубо играет против соперника. Пострадал Верди Симоне
29'
Валоти Матиа из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
29'
Черчи Алессио из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Феличоли Джанфилиппо
26'
Феррари Алекс из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
23'
Черчи Алессио из команды Верона опасно и грубо сыграл. Верди Симоне пострадал.
23'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона отправил кросс в штрафную...
22'
Судья сигнализирует, что Дестро Маттиа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фоссати Марко
22'
21'
Валоти Матиа из команды Верона опасно и грубо сыграл. Поли Андреа пострадал.
21'
Дестро Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Черчи Алессио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Пульгар Эрик получил желтую карточку от судьи
20'
Безумный фол. Пульгар Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Роландо Ааронс
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
19'
19'
19'
Феррари Алекс из команды Верона делает неудачный навес.
18'
18'
Пульгар Эрик не смог попасть в створ ударом издали
18'
Фоссати Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
17'
Караччоло Антонио наказан за толчок Дестро Маттиа
15'
15'
Верди Симоне из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
15'
Поли Андреа из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
14'
Фоссати Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
14'
Джемаили Блерим нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Паласио Родриго из команды Болонья делает пас партнеру.
14'
Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фарес Мохамед
13'
12'
11'
11'
Масина Адам не смог попасть в створ ударом издали
10'
Безумный фол. Фоссати Марко грубо играет против соперника. Пострадал Дестро Маттиа
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
9'
9'
Феличоли Джанфилиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
8'
Пульгар Эрик из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
7'
Верди Симоне из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
6'
6'
Пульгар Эрик не смог попасть в створ ударом издали
6'
Паласио Родриго из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
5'
Судья сигнализирует, что Ромуло Соуза из команды Верона поставил подножку. Пострадал Масина Адам
3'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды Верона поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
3'
Фарес Мохамед возвращается на поле, всё в порядке.
3'
Де Майо Себастьян возвращается на поле, всё в порядке.
3'
Матч возобновится спорным мячом
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Фарес Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Де Майо Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Де Майо Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Фарес Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Масина Адам из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болонья 1:0 Верона
Болонья
82.2% (148)
Ничья:
11.7% (21)
Верона
6.1% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Болонья:
37.2% (67)
2:1 Болонья:
25.6% (46)
2:0 Болонья:
15% (27)
1:1 Ничья:
8.3% (15)
1:2 Верона:
3.3% (6)
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