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Рома
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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Рома

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 45 минут, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Лацио - Рома
Лацио
31% (26)
Ничья:
41.7% (35)
Рома
27.4% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31% (26)
Лацио:
25% (21)
Рома:
16.7% (14)
Ничья:
7.1% (6)
Лацио:
2.4% (2)
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