Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Рома

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Лацио (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 12.04.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Лацио ЛЕ
- 08.04.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 05.04.2018 Лацио 4:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Лацио 1:1 Болонья СA
- 15.03.2018 Динамо Киев 0:2 Лацио ЛЕ
- 11.03.2018 Кальяри 2:2 Лацио СA
- 08.03.2018 Лацио 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Сассуоло 0:3 Лацио СA
- 22.02.2018 Лацио 5:1 Стяуа ЛЕ
- 19.02.2018 Лацио 2:0 Верона СA
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 24.01.2018 Лацио 3:0 Удинезе СA
- 21.01.2018 Лацио 5:1 Кьево СA
Рома (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 10.04.2018 Рома 3:0 Барселона ЛЧ
- 07.04.2018 Рома 0:2 Фиорентина СA
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома ЛЧ
- 31.03.2018 Болонья 1:1 Рома СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 13.03.2018 Рома 1:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
Последние игры между собой
Лацио: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Рома: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио Серия A
- 30.04.2017 Рома 1:3 Лацио Серия A
- 04.04.2017 Рома 3:2 Лацио Кубок Италии
- 01.03.2017 Лацио 2:0 Рома Кубок Италии
- 04.12.2016 Лацио 0:2 Рома Серия A
- 03.04.2016 Лацио 1:4 Рома Серия A
- 08.11.2015 Рома 2:0 Лацио Серия A
- 25.05.2015 Лацио 1:2 Рома Серия A
- 11.01.2015 Рома 2:2 Лацио Серия A
- 09.02.2014 Лацио 0:0 Рома Серия A
- 22.09.2013 Рома 2:0 Лацио Серия A
- 26.05.2013 Рома 0:1 Лацио Кубок Италии
- 08.04.2013 Рома 1:1 Лацио Серия A
- 11.11.2012 Лацио 3:2 Рома Серия A
- 04.03.2012 Рома 1:2 Лацио Серия A
- 16.10.2011 Лацио 2:1 Рома Серия A
- 13.03.2011 Рома 2:0 Лацио Серия A
- 19.01.2011 Рома 2:1 Лацио Кубок Италии
- 07.11.2010 Лацио 0:2 Рома Серия A
- 18.04.2010 Лацио 1:2 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|26
|3
|2
|74 - 18
|81
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|24
|5
|2
|66 - 21
|77
|3.
|Лацио
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|75 - 40
|60
|4.
|Рома
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|50 - 26
|60
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|16
|11
|4
|50 - 22
|59
|6.
|Милан
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|43 - 36
|52
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|44 - 33
|50
|8.
|Сампдория
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|50 - 46
|48
|9.
|Аталанта
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|47 - 34
|48
|10.
|Торино
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|46 - 38
|45
|11.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|35 - 43
|35
|12.
|Дженоа
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|24 - 31
|35
|13.
|Удинезе
|Заявка
|31
|10
|3
|18
|39 - 48
|33
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|21 - 51
|30
|15.
|Кальяри
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|28 - 51
|29
|16.
|Кьево
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|29 - 51
|29
|17.
|Кротоне
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|29 - 56
|27
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|30 - 52
|27
|19.
|Верона
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|26 - 62
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|31
|4
|1
|26
|26 - 73
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - РомаДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 45 минут, которая состоится 15.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Лацио - Рома
Лацио
31% (26)
Ничья:
41.7% (35)
Рома
27.4% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31% (26)
2:1 Лацио:
25% (21)
1:2 Рома:
16.7% (14)
2:2 Ничья:
7.1% (6)
1:0 Лацио:
2.4% (2)
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