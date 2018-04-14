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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кьево
0:0
Второй тайм: 61'
Торино
0'
31' Желтая карточка
Бани Маттиа
61'
Второй тайм
62'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Ригони Никола выбил мяч подальше от ворот.
61'
Удар от ворот произведет Торино
61'
Шанс! Бани Маттиа из команды Кьево пробил головой, но мимо
Угловой
61'
Кастро Лукас из команды Кьево подал угловой слева.
61'
Ансальди Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
60'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
60'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
60'
Степински Мариуш из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Фальке Яго из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бани Маттиа
58'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ринкон Томас из команды Торино делает пас партнеру.
56'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
56'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Инглезе Роберто из команды Кьево забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Степински Мариуш
54'
Ляич Адем пробует нанести удар издали, но Соррентино Стефано держит все под контролем
54'
Ляич Адем из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
52'
Ригони Никола из команды Кьево играет слишком грубо. Ринкон Томас оказался на газоне.
Фол, нарушение
52'
Инглезе Роберто наказан за толчок Н'Кулу Николя
51'
Удар от ворот произведет Кьево
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой слева.
50'
Ансальди Кристиан из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Ансальди Кристиан из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
50'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Удар от ворот произведет Торино
49'
Опасность предотвращена - Н'Кулу Николя из команды Торино вступил в отбор удачно
49'
Ярошински Павел из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
48'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Бастьен Самюэль пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
Фол, нарушение
47'
Базелли Даниэле наказан за толчок Бастьен Самюэль
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
45'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
45'
Ансальди Кристиан из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
Удар от ворот произведет Торино
42'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
41'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
41'
Ляич Адем пробил со штрафного прямо в стенку
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
40'
Судья свистит. Томович Ненад атаковал сзади соперника. Это Ляич Адем заработал своей команде штрафной
39'
Удар от ворот произведет Торино
39'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
Угловой
38'
Инглезе Роберто из команды Кьево подал угловой слева.
38'
Бурдиссо Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Степински Мариуш из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Каччаторе Фабрицио
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Ансальди Кристиан
35'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
35'
Бурдиссо Николас выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
Удар от ворот произведет Торино
Фол, нарушение
34'
Ансальди Кристиан коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
33'
Бани Маттиа из команды Кьево играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
32'
Ляич Адем бьет со штрафного в створ, но Соррентино Стефано держит все под контролем
Желтая карточка
31'
Бани Маттиа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
31'
Бани Маттиа из команды Кьево играет слишком грубо. Базелли Даниэле оказался на газоне.
31'
Базелли Даниэле из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
30'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч подальше от ворот.
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Удар от ворот произведет Кьево
26'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Удар от ворот произведет Кьево
22'
Ляич Адем нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
21'
Кастро Лукас из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Ансальди Кристиан наказан за толчок Кастро Лукас
20'
Удар от ворот произведет Кьево
20'
Как он промахнулся? Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
20'
Ляич Адем из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
19'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Степински Мариуш из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
15'
Ансальди Кристиан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
15'
Отличные скиллы показывает Ансальди Кристиан, обводя своих соперников
14'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
14'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Ринкон Томас из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Удар от ворот произведет Кьево
11'
Ансальди Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
10'
Степински Мариуш из команды Кьево в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
9'
Плохо сыграл Бурдиссо Николас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
9'
Безумный фол. Де Сильвестри Лоренцо грубо играет против соперника. Пострадал Радованович Иван
8'
Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
8'
Игроки ФК "Кьево" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ляич Адем из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Ляич Адем коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
3'
Удар от ворот произведет Торино
3'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
2'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
ШАНС! Ансальди Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 0:0 Торино
Кьево
15.7% (28)
Ничья:
32% (57)
Торино
52.2% (93)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
30.9% (55)
Ничья:
27.5% (49)
Торино:
15.2% (27)
Кьево:
7.9% (14)
Кьево:
7.9% (14)
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