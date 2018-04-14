Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
31' Желтая карточкаБани Маттиа
Второй тайм
62'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Ригони Никола выбил мяч подальше от ворот.
61'
61'
Шанс! Бани Маттиа из команды Кьево пробил головой, но мимо
61'
Кастро Лукас из команды Кьево подал угловой слева.
61'
Ансальди Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
60'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
60'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
60'
Степински Мариуш из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Судья сигнализирует, что Фальке Яго из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бани Маттиа
58'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ринкон Томас из команды Торино делает пас партнеру.
56'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
56'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Инглезе Роберто из команды Кьево забрасывает мяч в штрафную.
54'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Степински Мариуш
54'
Ляич Адем пробует нанести удар издали, но Соррентино Стефано держит все под контролем
52'
Ригони Никола из команды Кьево играет слишком грубо. Ринкон Томас оказался на газоне.
52'
Инглезе Роберто наказан за толчок Н'Кулу Николя
51'
Удар от ворот произведет Кьево
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ансальди Кристиан из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Ансальди Кристиан из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
50'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
49'
Опасность предотвращена - Н'Кулу Николя из команды Торино вступил в отбор удачно
49'
Ярошински Павел из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
48'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Бастьен Самюэль пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
47'
Базелли Даниэле наказан за толчок Бастьен Самюэль
46'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
45'
45'
Ансальди Кристиан из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
42'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
41'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
41'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
41'
Ляич Адем пробил со штрафного прямо в стенку
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
40'
Судья свистит. Томович Ненад атаковал сзади соперника. Это Ляич Адем заработал своей команде штрафной
39'
39'
38'
Инглезе Роберто из команды Кьево подал угловой слева.
38'
Бурдиссо Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Степински Мариуш из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Каччаторе Фабрицио
36'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Ансальди Кристиан
35'
35'
Бурдиссо Николас выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
34'
Ансальди Кристиан коснулся мяча рукой.
33'
Бани Маттиа из команды Кьево играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
32'
Ляич Адем бьет со штрафного в створ, но Соррентино Стефано держит все под контролем
31'
Бани Маттиа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
31'
Бани Маттиа из команды Кьево играет слишком грубо. Базелли Даниэле оказался на газоне.
31'
Базелли Даниэле из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
30'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч подальше от ворот.
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Удар от ворот произведет Кьево
26'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Удар от ворот произведет Кьево
22'
Ляич Адем нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
21'
Кастро Лукас из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
21'
Ансальди Кристиан наказан за толчок Кастро Лукас
20'
Удар от ворот произведет Кьево
20'
Как он промахнулся? Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
19'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Степински Мариуш из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
17'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
16'
Степински Мариуш наказан за толчок Ансальди Кристиан
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
15'
Ансальди Кристиан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
15'
Отличные скиллы показывает Ансальди Кристиан, обводя своих соперников
14'
14'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
14'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Ринкон Томас из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Удар от ворот произведет Кьево
11'
Ансальди Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
10'
Степински Мариуш из команды Кьево в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
9'
Плохо сыграл Бурдиссо Николас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч подальше от ворот.
9'
Безумный фол. Де Сильвестри Лоренцо грубо играет против соперника. Пострадал Радованович Иван
8'
Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
8'
Игроки ФК "Кьево" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
6'
Ляич Адем коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
3'
3'
2'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
ШАНС! Ансальди Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 0:0 Торино
Кьево
15.7% (28)
Ничья:
32% (57)
Торино
52.2% (93)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Торино:
30.9% (55)
1:1 Ничья:
27.5% (49)
0:1 Торино:
15.2% (27)
2:1 Кьево:
7.9% (14)
1:0 Кьево:
7.9% (14)
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