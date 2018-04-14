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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Дженоа
1:0
Второй тайм: 58'
Кротоне
0'
12' Желтая карточка
Медейруш Юри
1:0
28' Гол
Бесса Даниэль
45' Желтая карточка
Айети Арлинд
47' Желтая карточка
Тротта Марселло
58'
Второй тайм
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Сполли Николас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Сими Нванкво
58'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Дженоа
56'
Фараони Марко из команды Кротоне делает неудачный навес.
56'
Риччи Федерико из команды Кротоне делает передачу одноклубнику.
56'
Плохо сыграл Сполли Николас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Стоян Адриан из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Хильемарк Оскар наказан за толчок Стоян Адриан
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Удар от ворот произведет Дженоа
54'
Мартелла Бруно не смог попасть в створ ударом издали
54'
Барберис Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
52'
Сполли Николас из команды Дженоа играет слишком грубо. Сими Нванкво оказался на газоне.
51'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Травма, повреждение
50'
Сполли Николас возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Бертолаччи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Сполли Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Сполли Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
47'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
47'
Тротта Марселло получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Тротта Марселло из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Медейруш Юри
46'
Тактическая замена. Айети Арлинд уходит с поля и его заменяет Барберис Андреа
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Дженоа играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Желтая карточка
46'
Айети Арлинд получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Айети Арлинд наказан за толчок Хильемарк Оскар
46'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Медейруш Юри пробует нанести удар издали, но Кордац Алекс держит все под контролем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
Удар от ворот произведет Кротоне
44'
ШАНС! Бесса Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
44'
Медейруш Юри из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Стоян Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Россеттини Лука из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Сими Нванкво заработал фол
Угловой
43'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой справа.
42'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Удар от ворот произведет Кротоне
42'
ШАНС! Галабинов Андрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
41'
Медейруш Юри не смог попасть в створ ударом издали
41'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Медейруш Юри из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Удар от ворот произведет Дженоа
40'
ШАНС! Сими Нванкво нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Перин Маттиа ошибается в защите.
39'
Удар от ворот произведет Дженоа
39'
Фараони Марко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
38'
Лазович Дарко из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Тротта Марселло грубо играет против соперника. Пострадал Медейруш Юри
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
34'
Лашальт Диего из команды Дженоа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Галабинов Андрей мяча так и не получил
34'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
34'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Дженоа
33'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает неудачный навес.
32'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фараони Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Бесса Даниэль наказан за толчок Стоян Адриан
31'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Удар от ворот произведет Дженоа
30'
Шанс! Чеккерини Федерико из команды Кротоне пробил головой, но мимо
30'
Айети Арлинд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Сими Нванкво
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Матч остановлен
28'
Медейруш Юри сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бесса Даниэль из клуба "Дженоа" отправил мяч головой в ворота.
28'
Медейруш Юри из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
28'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Дженоа
26'
Риччи Федерико не смог попасть в створ ударом издали
26'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает пас партнеру.
25'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
Угловой
25'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой справа.
24'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Кротоне
23'
Лашальт Диего не смог попасть в створ ударом издали
22'
Удар от ворот произведет Кротоне
22'
ШАНС! Медейруш Юри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Тротта Марселло из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
20'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Риччи Федерико из команды Кротоне подал угловой справа.
20'
Риччи Федерико мяч отрикошетил от ворот
19'
Хорошую попытку сделал Медейруш Юри. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает пас партнеру.
19'
Лашальт Диего из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
Удар от ворот произведет Кротоне
18'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
17'
Назначен штрафной. Пострадал Бесса Даниэль, его свалил Айети Арлинд.
16'
Удар от ворот произведет Кротоне
16'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает неудачный навес.
16'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Лашальт Диего из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Фараони Марко
14'
Удар от ворот произведет Кротоне
13'
Бесса Даниэль из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Лазович Дарко из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
Медейруш Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
12'
Медейруш Юри получил жёлтую карточку за "нырок".
12'
Матч остановлен
Фол, нарушение
11'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Медейруш Юри нырнул в штрафной. Спорно!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
10'
Назначен штрафной. Пострадал Лашальт Диего, его свалил Сими Нванкво.
9'
Фараони Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Тротта Марселло
8'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Отличные скиллы показывает Сими Нванкво, обводя своих соперников
8'
Медейруш Юри пробует нанести удар издали, но Кордац Алекс держит все под контролем
6'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Стоян Адриан из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
6'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Стоян Адриан из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 87% времени, а гости – 13%.
Фол, нарушение
5'
Сими Нванкво наказан за толчок Сполли Николас
5'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
4'
Хильемарк Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
4'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой справа.
4'
Жуканович Эрвин мяч отрикошетил от ворот
Угловой
4'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой справа.
3'
Удар от ворот произведет Кротоне
3'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает неудачный навес.
2'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой справа.
2'
Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
2'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Кротоне
Дженоа
88.1% (156)
Ничья:
10.7% (19)
Кротоне
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Дженоа:
40.7% (72)
Дженоа:
28.8% (51)
Дженоа:
14.1% (25)
Ничья:
7.3% (13)
Ничья:
2.8% (5)
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