Стадион: Луиджи Феррарис
12' Желтая карточкаМедейруш Юри
1:0
28' ГолБесса Даниэль
45' Желтая карточкаАйети Арлинд
47' Желтая карточкаТротта Марселло
Второй тайм
59'
Судья сигнализирует, что Сполли Николас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Сими Нванкво
58'
58'
58'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
57'
56'
56'
Фараони Марко из команды Кротоне делает неудачный навес.
56'
Риччи Федерико из команды Кротоне делает передачу одноклубнику.
56'
Плохо сыграл Сполли Николас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
55'
Хильемарк Оскар наказан за толчок Стоян Адриан
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
54'
Мартелла Бруно не смог попасть в створ ударом издали
54'
Барберис Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Сполли Николас из команды Дженоа играет слишком грубо. Сими Нванкво оказался на газоне.
51'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Сполли Николас возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Бертолаччи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Сполли Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Сполли Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
47'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
47'
Тротта Марселло получил желтую карточку от судьи
46'
Судья сигнализирует, что Тротта Марселло из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Медейруш Юри
46'
Тактическая замена. Айети Арлинд уходит с поля и его заменяет Барберис Андреа
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Дженоа играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Айети Арлинд получил желтую карточку от судьи
46'
Айети Арлинд наказан за толчок Хильемарк Оскар
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Медейруш Юри пробует нанести удар издали, но Кордац Алекс держит все под контролем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
44'
ШАНС! Бесса Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
44'
Медейруш Юри из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
44'
Стоян Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Россеттини Лука из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Сими Нванкво заработал фол
43'
Россеттини Лука наказан за толчок Мандрагора Роландо
43'
42'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
ШАНС! Галабинов Андрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
41'
Медейруш Юри не смог попасть в створ ударом издали
41'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Медейруш Юри из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
40'
ШАНС! Сими Нванкво нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Перин Маттиа ошибается в защите.
39'
Сампиризи Марио наказан за толчок Бертолаччи Андреа
39'
39'
Фараони Марко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
38'
Лазович Дарко из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Безумный фол. Тротта Марселло грубо играет против соперника. Пострадал Медейруш Юри
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
34'
Лашальт Диего из команды Дженоа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Галабинов Андрей мяча так и не получил
34'
34'
33'
33'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает неудачный навес.
32'
32'
32'
Фараони Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Бесса Даниэль наказан за толчок Стоян Адриан
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
30'
Шанс! Чеккерини Федерико из команды Кротоне пробил головой, но мимо
30'
Айети Арлинд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Сими Нванкво
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Матч остановлен
28'
Медейруш Юри сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бесса Даниэль из клуба "Дженоа" отправил мяч головой в ворота.
28'
Медейруш Юри из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
28'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Риччи Федерико не смог попасть в створ ударом издали
26'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает пас партнеру.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
25'
24'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
23'
23'
Лашальт Диего не смог попасть в створ ударом издали
22'
22'
ШАНС! Медейруш Юри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
21'
21'
21'
20'
Тротта Марселло из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
20'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Риччи Федерико из команды Кротоне подал угловой справа.
20'
Риччи Федерико мяч отрикошетил от ворот
19'
Хорошую попытку сделал Медейруш Юри. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает пас партнеру.
19'
Лашальт Диего из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
18'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа пробил со штрафного, но очень мимо цели.
17'
Назначен штрафной. Пострадал Бесса Даниэль, его свалил Айети Арлинд.
16'
16'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает неудачный навес.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
14'
Судья сигнализирует, что Лашальт Диего из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Фараони Марко
14'
13'
Бесса Даниэль из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Лазович Дарко из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
Медейруш Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Медейруш Юри получил жёлтую карточку за "нырок".
12'
Матч остановлен
11'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Медейруш Юри нырнул в штрафной. Спорно!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
Назначен штрафной. Пострадал Лашальт Диего, его свалил Сими Нванкво.
9'
Фараони Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Тротта Марселло
8'
8'
8'
Отличные скиллы показывает Сими Нванкво, обводя своих соперников
8'
Медейруш Юри пробует нанести удар издали, но Кордац Алекс держит все под контролем
7'
Риччи Федерико наказан за толчок Бертолаччи Андреа
6'
6'
6'
6'
6'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 87% времени, а гости – 13%.
5'
Сими Нванкво наказан за толчок Сполли Николас
5'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Хильемарк Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
4'
Жуканович Эрвин мяч отрикошетил от ворот
4'
3'
3'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает неудачный навес.
2'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
2'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Кротоне
Дженоа
88.1% (156)
Ничья:
10.7% (19)
Кротоне
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Дженоа:
40.7% (72)
2:1 Дженоа:
28.8% (51)
2:0 Дженоа:
14.1% (25)
1:1 Ничья:
7.3% (13)
0:0 Ничья:
2.8% (5)
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