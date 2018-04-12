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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Наполи

До начала игры осталось 2 дня 14 часов, которая состоится 15.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Милан - Наполи
Милан
28.4% (23)
Ничья:
35.8% (29)
Наполи
35.8% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.2% (22)
Наполи:
23.5% (19)
Милан:
19.8% (16)
Ничья:
6.2% (5)
Наполи:
4.9% (4)
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