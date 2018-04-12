Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Наполи

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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево СA
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан СA
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 22.02.2018 Милан 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
Наполи (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 08.04.2018 Наполи 2:1 Кьево СA
- 31.03.2018 Сассуоло 1:1 Наполи СA
- 18.03.2018 Наполи 1:0 Дженоа СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 26.02.2018 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 18.02.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан Серия A
- 21.01.2017 Милан 1:2 Наполи Серия A
- 27.08.2016 Наполи 4:2 Милан Серия A
- 22.02.2016 Наполи 1:1 Милан Серия A
- 04.10.2015 Милан 0:4 Наполи Серия A
- 03.05.2015 Наполи 3:0 Милан Серия A
- 14.12.2014 Милан 2:0 Наполи Серия A
- 08.02.2014 Наполи 3:1 Милан Серия A
- 22.09.2013 Милан 1:2 Наполи Серия A
- 14.04.2013 Милан 1:1 Наполи Серия A
- 17.11.2012 Наполи 2:2 Милан Серия A
- 05.02.2012 Милан 0:0 Наполи Серия A
- 18.09.2011 Наполи 3:1 Милан Серия A
- 28.02.2011 Милан 3:0 Наполи Серия A
- 25.10.2010 Наполи 1:2 Милан Серия A
- 21.03.2010 Милан 1:1 Наполи Серия A
- 28.10.2009 Наполи 2:2 Милан Серия A
- 22.03.2009 Наполи 0:0 Милан Серия A
- 02.11.2008 Милан 1:0 Наполи Серия A
- 11.05.2008 Наполи 3:1 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|26
|3
|2
|74 - 18
|81
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|24
|5
|2
|66 - 21
|77
|3.
|Лацио
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|75 - 40
|60
|4.
|Рома
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|50 - 26
|60
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|16
|11
|4
|50 - 22
|59
|6.
|Милан
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|43 - 36
|52
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|44 - 33
|50
|8.
|Сампдория
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|50 - 46
|48
|9.
|Аталанта
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|47 - 34
|48
|10.
|Торино
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|46 - 38
|45
|11.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|35 - 43
|35
|12.
|Дженоа
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|24 - 31
|35
|13.
|Удинезе
|Заявка
|31
|10
|3
|18
|39 - 48
|33
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|21 - 51
|30
|15.
|Кальяри
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|28 - 51
|29
|16.
|Кьево
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|29 - 51
|29
|17.
|Кротоне
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|29 - 56
|27
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|30 - 52
|27
|19.
|Верона
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|26 - 62
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|31
|4
|1
|26
|26 - 73
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - НаполиДо начала игры осталось 2 дня 14 часов, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Милан - Наполи
Милан
28.4% (23)
Ничья:
35.8% (29)
Наполи
35.8% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.2% (22)
1:2 Наполи:
23.5% (19)
2:1 Милан:
19.8% (16)
2:2 Ничья:
6.2% (5)
0:2 Наполи:
4.9% (4)
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