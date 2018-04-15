Стадион: Артемио Франки
0:0
Конец матча
24' Желтая карточкаСапонара Риккардо
44' Желтая карточкаЛуис Эвертон
68' Желтая карточкаВитале Маттиа
82' Желтая карточкаУго Витор
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Судья свистит. Эйссерик Валентин атаковал сзади соперника. Это Вивиани Федерико заработал своей команде штрафной
93'
92'
Как он промахнулся? Эйссерик Валентин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
92'
91'
91'
Миленкович Никола из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
90'
Диаш Жиль нанес удар чуть мимо. Близко!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
90'
89'
Судья свистит. Дабо Брайан атаковал сзади соперника. Это Луис Эвертон заработал своей команде штрафной
88'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
87'
Верету Жордан не смог попасть в створ ударом издали
87'
87'
Верету Жордан из команды Фиорентина забрасывает мяч в штрафную.
86'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
86'
Дабо Брайан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
86'
Уго Витор из команды Фиорентина делает пас партнеру.
86'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина подал угловой справа.
85'
Мерет Алекс отбил мяч на угловой после удара Диаш Жиль из штрафной площади.
85'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
84'
Судья сигнализирует, что Эйссерик Валентин из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Вивиани Федерико
83'
83'
Фелипе Диас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
После штрафного удара,который нанес Вивиани Федерико мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
82'
Уго Витор получил желтую карточку от судьи
82'
Уго Витор из команды Фиорентина играет слишком грубо. Палоски Альберто оказался на газоне.
81'
81'
81'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 отдал передачу, которая была заблокирована.
81'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Тактическая замена. Бираги Кристиано уходит с поля и его заменяет Диаш Жиль
80'
Фальчинелли Диего наказан за толчок Ционек Тьяго
79'
79'
Дабо Брайан из команды Фиорентина делает неудачный навес.
78'
78'
Как он промахнулся? Бираги Кристиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
78'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина делает пас партнеру.
77'
76'
75'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
74'
Судья свистит. Фелипе Диас атаковал сзади соперника. Это Фальчинелли Диего заработал своей команде штрафной
74'
74'
Отличный пас сделал Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
73'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
73'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
72'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
72'
72'
ШАНС! Витале Маттиа нанес удар с лета, но не попал по воротам!
72'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Тактическая замена. Матьелло Федерико уходит с поля и его заменяет Скьявон Эрос
70'
Кьеза Федерико не смог попасть в створ ударом издали
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
69'
ШАНС! Эйссерик Валентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Отличные скиллы показывает Эйссерик Валентин, обводя своих соперников
69'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Кьеза Федерико
68'
Судья подбегает и показывает Витале Маттиа из команды СПАЛ 2013 отложенную желтую карточку за фол.
68'
68'
Какой промах! Песселья Херман имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
68'
67'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
67'
65'
Тактическая замена. Сапонара Риккардо уходит с поля и его заменяет Эйссерик Валентин
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Тактическая замена. Симеоне Джованни уходит с поля и его заменяет Фальчинелли Диего
65'
Дабо Брайан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Сапонара Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Сапонара Риккардо
64'
63'
62'
Отличный пас сделал Верету Жордан из команды Фиорентина. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Ционек Тьяго коснулся мяча рукой.
59'
Бираги Кристиано наказан за толчок Лаццари Мануэль
59'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
58'
Выглядело как неплохой момент. Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
58'
Лаццари Мануэль разрезает оборону соперника отличным пасом
56'
Тактическая замена. Флоккари Сержио уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
56'
Судья сигнализирует, что Миленкович Никола из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Флоккари Сержио
55'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
55'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
55'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
55'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
54'
Сапонара Риккардо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Дабо Брайан из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
49'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина подал угловой справа.
49'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
48'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
47'
Витале Маттиа из команды СПАЛ 2013 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
Симеоне Джованни наказан за толчок Антенуччи Мирко
46'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Тактическая замена. Коста Филиппо уходит с поля и его заменяет Матьелло Федерико
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Фиорентина играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Витале Маттиа из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
47'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
47'
47'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Судья сигнализирует, что Бираги Кристиано из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
46'
Судья свистит. Кьеза Федерико атаковал сзади соперника. Это Фелипе Диас заработал своей команде штрафной
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
Миленкович Никола из команды Фиорентина наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
45'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Луис Эвертон получил желтую карточку от судьи
44'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Сапонара Риккардо
43'
43'
О, нет. Из многообещающей позиции Кьеза Федерико из команды Фиорентина наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
43'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
43'
Дабо Брайан из команды Фиорентина делает отличный кросс...
42'
42'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Плохо сыграл Антенуччи Мирко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
41'
Должен был быть гол! Кьеза Федерико имел отличный шанс, но Мерет Алекс не дал голу состоятся!
41'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
41'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
39'
Витале Маттиа из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Симеоне Джованни наказан за толчок Лаццари Мануэль
38'
37'
Сапонара Риккардо не смог попасть в створ ударом издали
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Бенасси Марко, и мяч снова в игре
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
Луис Эвертон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
32'
Сапонара Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Отличные скиллы показывает Лаццари Мануэль, обводя своих соперников
31'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
30'
Назначен штрафной. Пострадал Сапонара Риккардо, его свалил Лаццари Мануэль.
30'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
30'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отдал передачу, которая была заблокирована.
29'
Отличные скиллы показывает Лаццари Мануэль, обводя своих соперников
29'
Судья свистит. Дабо Брайан атаковал сзади соперника. Это Луис Эвертон заработал своей команде штрафной
27'
Сапонара Риккардо не смог попасть в створ ударом издали
27'
27'
27'
Сапонара Риккардо мяч отрикошетил от ворот
27'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
26'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.
26'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Сапонара Риккардо получил желтую карточку от судьи
24'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина играет слишком грубо. Луис Эвертон оказался на газоне.
24'
24'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
24'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
23'
Вивиани Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина подал угловой слева.
22'
22'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
21'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
21'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 находит одноклубника четким пасом пяткой.
21'
Игроки ФК "СПАЛ 2013" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
18'
18'
Бираги Кристиано решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
17'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Сапонара Риккардо оказался на газоне.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Бенасси Марко пробил головой, вратарь справился с ударом.
15'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает пас партнеру.
15'
15'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина находит одноклубника четким пасом пяткой.
14'
13'
13'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Фелипе Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает передачу одноклубнику.
9'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
8'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
8'
Сапонара Риккардо мяч отрикошетил от ворот
8'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
7'
Миленкович Никола из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
7'
7'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
7'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
6'
Хорошую попытку сделал Сапонара Риккардо. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
О, нет. Из многообещающей позиции Миленкович Никола из команды Фиорентина наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
4'
Сапонара Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Песселья Херман пострадал.
4'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
3'
3'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 СПАЛ 2013
Фиорентина
96.2% (176)
Ничья:
2.7% (5)
СПАЛ 2013
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Фиорентина:
42.1% (77)
2:1 Фиорентина:
19.7% (36)
1:0 Фиорентина:
19.7% (36)
3:1 Фиорентина:
6.6% (12)
3:0 Фиорентина:
4.4% (8)
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