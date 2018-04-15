Стадион: Читта-дель-Триколоре
3' Желтая карточкаПелузо Федерико
0:1
22' ГолДиабате Шейк
22' Желтая карточкаАчерби Франческо
1:1
41' ГолПолитано Маттео
45' Желтая карточкаМаньянелли Франческо
46' Желтая карточкаКатальди Данило
2:1
64' ГолПолитано Маттео
Второй тайм
67'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
67'
Париджини Витторио из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Кассата Франческо пострадал.
67'
Судья сигнализирует, что Диабате Шейк из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Пелузо Федерико
66'
Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Париджини Витторио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Париджини Витторио пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Тактическая замена. Йемелло Пьетро уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
64'
Бабакар Хоума сделал результативную передачу.
64'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Политано Маттео из команды команды Сассуоло.
64'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
63'
Джимсити Берат из команды Беневенто делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
62'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
60'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло играет слишком грубо. Раньери Сандро оказался на газоне.
57'
Судья сигнализирует, что Бриньола Энрико из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Rogerio
56'
56'
Раньери Сандро не смог попасть в створ ударом издали
56'
Опасность предотвращена - Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
56'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
55'
55'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
55'
Судья сигнализирует, что Тошка Алин из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
54'
54'
Шанс! Бабакар Хоума из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
54'
54'
54'
54'
53'
53'
Диабате Шейк из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Дель Орко Кристиан пострадал.
52'
Санья Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
52'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло подал угловой слева.
52'
Пуджиони Кристиан отбил мяч на угловой после удара Политано Маттео из штрафной площади.
52'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Плохо сыграл Катальди Данило - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
50'
50'
Миссироли Симоне не смог попасть в створ ударом издали
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
Тошка Алин из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Политано Маттео пострадал.
49'
Санья Бакари из команды Беневенто делает неудачный навес.
48'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
47'
Политано Маттео решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
46'
Катальди Данило получил желтую карточку от судьи
46'
Судья сигнализирует, что Катальди Данило из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Пелузо Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Диабате Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло в офсайде
48'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бабакар Хоума и Политано Маттео из команды Сассуоло.
48'
Джуричич Филип из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Ачерби Франческо пострадал.
47'
Джуричич Филип из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
47'
46'
Кассата Франческо из команды Сассуоло делает неудачный навес.
46'
Судья сигнализирует, что Катальди Данило из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
46'
[5] - столько добавил арбитр времени.
45'
Катальди Данило нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Судья сигнализирует, что Кассата Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
44'
Кассата Франческо из команды Сассуоло делает неудачный навес.
43'
Бриньола Энрико из команды Беневенто направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
43'
Пелузо Федерико ошибается в защите.
43'
Летиция Гаэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло подал угловой слева.
43'
Санья Бакари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
41'
Бабакар Хоума сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Политано Маттео изменил счет на табло!
41'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает пас партнеру.
41'
41'
Бриньола Энрико из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Rogerio пострадал.
40'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
39'
Шанс! Ачерби Франческо из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
39'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло подал угловой справа.
39'
Джимсити Берат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
38'
38'
38'
38'
Отличные скиллы показывает Rogerio, обводя своих соперников
38'
38'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
38'
Джуричич Филип из команды Беневенто сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Диабате Шейк не смог удачно сыграть.
37'
Санья Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает неудачный навес.
36'
36'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло подал угловой справа.
35'
Летиция Гаэтано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
34'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает неудачный навес.
33'
Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
33'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Бриньола Энрико коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Тошка Алин пострадал.
28'
28'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Тошка Алин наказан за толчок Бабакар Хоума
27'
Судья сигнализирует, что Раньери Сандро из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Кассата Франческо
26'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Гильерме Маркес получил травму и заменен. Бриньола Энрико выходит на поле.
26'
Судья сигнализирует, что Диабате Шейк из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Ачерби Франческо
25'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
25'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Джуричич Филип из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
22'
Ачерби Франческо получил желтую карточку от судьи
22'
Джуричич Филип сделал результативную передачу.
22'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Диабате Шейк из команды команды Беневенто.
22'
Отличные скиллы показывает Диабате Шейк, обводя своих соперников
22'
Джуричич Филип из команды Беневенто находит одноклубника четким пасом пяткой.
21'
21'
21'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло подал угловой слева.
21'
Rogerio из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Отличные скиллы показывает Rogerio, обводя своих соперников
20'
20'
Политано Маттео не смог попасть в створ ударом издали
20'
Политано Маттео из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Диабате Шейк из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Ачерби Франческо пострадал.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена из-за технических проблем.
16'
16'
Как он промахнулся? Кассата Франческо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Миссироли Симоне выбил мяч подальше от ворот.
15'
Судья сигнализирует, что Летиция Гаэтано из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Адьяпонг Клод
15'
Раньери Сандро из команды Беневенто делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
13'
13'
Гильерме Маркес из команды Беневенто делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
11'
Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Раньери Сандро
10'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Диабате Шейк пострадал.
10'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
9'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает неудачный навес.
8'
7'
Судья сигнализирует, что Гильерме Маркес из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Дель Орко Кристиан
6'
5'
5'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Судья сигнализирует, что Раньери Сандро из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
3'
Пелузо Федерико получил желтую карточку от судьи
3'
Судья сигнализирует, что Пелузо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Йемелло Пьетро
2'
Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
2'
Судья сигнализирует, что Кассата Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Летиция Гаэтано
1'
Опасность предотвращена - Джимсити Берат из команды Беневенто вступил в отбор удачно
1'
Rogerio из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 2:1 Беневенто
Сассуоло
89% (161)
Ничья:
7.7% (14)
Беневенто
3.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сассуоло:
39.2% (71)
2:1 Сассуоло:
27.1% (49)
2:0 Сассуоло:
15.5% (28)
1:1 Ничья:
4.4% (8)
3:1 Сассуоло:
2.8% (5)
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