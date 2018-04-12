Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сампдория

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Стадион: Альянц Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 17.03.2018 СПАЛ 2013 0:0 Ювентус СA
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
Сампдория (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 07.04.2018 Сампдория 0:0 Дженоа СA
- 03.04.2018 Аталанта 1:2 Сампдория СA
- 31.03.2018 Кьево 2:1 Сампдория СA
- 18.03.2018 Сампдория 0:5 Интер Милан СA
- 11.03.2018 Кротоне 4:1 Сампдория СA
- 25.02.2018 Сампдория 2:1 Удинезе СA
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 11.02.2018 Сампдория 2:0 Верона СA
- 03.02.2018 Сампдория 1:1 Торино СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Сампдория 3:1 Фиорентина СA
- 06.01.2018 Беневенто 3:2 Сампдория СA
- 30.12.2017 Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 17.12.2017 Сампдория 0:1 Сассуоло СA
- 13.12.2017 Фиорентина 3:2 Сампдория КИ
- 09.12.2017 Кальяри 2:2 Сампдория СA
- 03.12.2017 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 28.11.2017 Сампдория 4:1 Пескара КИ
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус Серия A
- 19.03.2017 Сампдория 0:1 Ювентус Серия A
- 26.10.2016 Ювентус 4:1 Сампдория Серия A
- 14.05.2016 Ювентус 5:0 Сампдория Серия A
- 10.01.2016 Сампдория 1:2 Ювентус Серия A
- 02.05.2015 Сампдория 0:1 Ювентус Серия A
- 14.12.2014 Ювентус 1:1 Сампдория Серия A
- 18.01.2014 Ювентус 4:2 Сампдория Серия A
- 24.08.2013 Сампдория 0:1 Ювентус Серия A
- 18.05.2013 Сампдория 3:2 Ювентус Серия A
- 06.01.2013 Ювентус 1:2 Сампдория Серия A
- 23.01.2011 Сампдория 0:0 Ювентус Серия A
- 12.09.2010 Ювентус 3:3 Сампдория Серия A
- 21.03.2010 Сампдория 1:0 Ювентус Серия A
- 28.10.2009 Ювентус 5:1 Сампдория Серия A
- 15.02.2009 Ювентус 1:1 Сампдория Серия A
- 27.09.2008 Сампдория 0:0 Ювентус Серия A
- 17.05.2008 Сампдория 3:3 Ювентус Серия A
- 20.01.2008 Ювентус 0:0 Сампдория Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|26
|3
|2
|74 - 18
|81
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|24
|5
|2
|66 - 21
|77
|3.
|Лацио
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|75 - 40
|60
|4.
|Рома
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|50 - 26
|60
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|16
|11
|4
|50 - 22
|59
|6.
|Милан
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|43 - 36
|52
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|44 - 33
|50
|8.
|Сампдория
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|50 - 46
|48
|9.
|Аталанта
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|47 - 34
|48
|10.
|Торино
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|46 - 38
|45
|11.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|35 - 43
|35
|12.
|Дженоа
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|24 - 31
|35
|13.
|Удинезе
|Заявка
|31
|10
|3
|18
|39 - 48
|33
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|21 - 51
|30
|15.
|Кальяри
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|28 - 51
|29
|16.
|Кьево
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|29 - 51
|29
|17.
|Кротоне
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|29 - 56
|27
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|30 - 52
|27
|19.
|Верона
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|26 - 62
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|31
|4
|1
|26
|26 - 73
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - СампдорияДо начала игры осталось 2 дня 17 часов, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Сампдория
Ювентус
91.5% (75)
Ничья:
4.9% (4)
Сампдория
3.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
46.3% (38)
2:1 Ювентус:
15.9% (13)
3:1 Ювентус:
12.2% (10)
1:0 Ювентус:
7.3% (6)
3:0 Ювентус:
7.3% (6)
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