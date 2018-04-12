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Ювентус
 
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Сампдория
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сампдория

До начала игры осталось 2 дня 17 часов, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Сампдория
Ювентус
91.5% (75)
Ничья:
4.9% (4)
Сампдория
3.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
46.3% (38)
Ювентус:
15.9% (13)
Ювентус:
12.2% (10)
Ювентус:
7.3% (6)
Ювентус:
7.3% (6)
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