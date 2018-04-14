Стадион: Сарденья Арена
0:1
10' ГолЛасанья Кевин
1:1
21' ГолПаволетти Леонардо
69' Желтая карточкаЧигарини Лука
73' Желтая карточкаДанило Ларанжера
2:1
84' ГолЧеппители Лука
90' Желтая карточкаХалльфредссон Эмиль
90' Желтая карточкаБарелла Николо
90' Желтая карточкаФофана Секо
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
95'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
94'
Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Сау Марко из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Каэтано Самир пострадал.
92'
92'
Фараго Паоло не смог попасть в створ ударом издали
91'
Фофана Секо получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Барелла Николо получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Халльфредссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
90'
Судья сигнализирует, что Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Ионице Артур
89'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Аднан Али
89'
88'
Тактическая замена. Паволетти Леонардо уходит с поля и его заменяет Damir Ceter
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
84'
Коссу Андреа сделал результативную передачу.
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Чеппители Лука из клуба "Кальяри" отправил мяч головой в ворота.
84'
Коссу Андреа из команды Кальяри подал угловой справа.
83'
Аднан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Коссу Андреа из команды Кальяри подал угловой справа.
83'
Каэтано Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
82'
Янкто Якуб из команды Удинезе в офсайде
82'
81'
Стрюгер-Ларсен Йенс не смог попасть в створ ударом издали
81'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
79'
Янкто Якуб наказан за толчок Кастан Леандро
79'
79'
78'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Матч возобновится спорным мячом
77'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Тактическая замена. Балич Андрия уходит с поля и его заменяет Халльфредссон Эмиль
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
74'
Тактическая замена. Чигарини Лука уходит с поля и его заменяет Коссу Андреа
74'
Барелла Николо из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
73'
Судья подбегает и показывает Данило Ларанжера из команды Удинезе отложенную желтую карточку за фол.
72'
Судья сигнализирует, что Пизакане Фабио из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
71'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
71'
Шанс! Нюйтинк Брэм из команды Удинезе пробил головой, но мимо
70'
Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
69'
Чигарини Лука получил желтую карточку от судьи
69'
Чигарини Лука из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Де Пауль Родриго заработал фол
68'
68'
Тактическая замена. Лопес Макси уходит с поля и его заменяет Де Пауль Родриго
67'
Тактическая замена. Мьянге Сенна уходит с поля и его заменяет Ионице Артур
67'
ШАНС! Барелла Николо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
66'
Каэтано Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Чигарини Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
63'
Чигарини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Балич Андрия из команды Удинезе подал угловой справа.
63'
Мьянге Сенна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Янкто Якуб из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
Чигарини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Барелла Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
60'
Бицарри Альбано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Стрюгер-Ларсен Йенс коснулся мяча рукой.
59'
Стрюгер-Ларсен Йенс возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Балич Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
58'
Ласанья Кевин получил травму и заменен. Янкто Якуб выходит на поле.
58'
Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Нюйтинк Брэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Стрюгер-Ларсен Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Стрюгер-Ларсен Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
54'
Барак Антонин из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Чигарини Лука из команды Кальяри получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Бицарри Альбано все предвидел и спас команду!
53'
53'
53'
53'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
52'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
52'
Мьянге Сенна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Каэтано Самир из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Нюйтинк Брэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
50'
49'
Барелла Николо из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Кастан Леандро пострадал.
48'
Сау Марко наказан за толчок Барак Антонин
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
43'
43'
Ласанья Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Лопес Макси из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Назначен штрафной. Пострадал Каэтано Самир, его свалил Пизакане Фабио.
41'
41'
Фофана Секо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
39'
38'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Сау Марко
37'
37'
37'
36'
Барелла Николо наказан за толчок Данило Ларанжера
35'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
33'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
33'
Мьянге Сенна из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
31'
31'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает неудачный навес.
30'
Выглядело как неплохой момент. Ласанья Кевин из команды Удинезе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
28'
28'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает неудачный навес.
27'
27'
Чигарини Лука из команды Кальяри пробил со штрафного, но очень мимо цели.
26'
Лопес Макси наказан за толчок Чеппители Лука
25'
Фофана Секо из команды Удинезе играет слишком грубо. Сау Марко оказался на газоне.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
23'
Ласанья Кевин наказан за толчок Чигарини Лука
21'
Г О О О О О О Л - Паволетти Леонардо из команды Кальяри с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
21'
Чигарини Лука отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
21'
Судья свистит. Каэтано Самир атаковал сзади соперника. Это Сау Марко заработал своей команде штрафной
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Лопес Макси из команды Удинезе сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
20'
Фофана Секо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Шанс! Паволетти Леонардо из команды Кальяри пробил головой, но мимо
18'
17'
17'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Паволетти Леонардо мяч отрикошетил от ворот
17'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Балич Андрия из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
16'
Хорошую попытку сделал Сау Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Удар, который нанес Падоин Симоне, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Бицарри Альбано парировал мяч в поле.
16'
Балич Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
13'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Каэтано Самир пострадал.
12'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Фантастический гол, где все сам сделал Барак Антонин!
10'
Барак Антонин сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Ласанья Кевин изменил счет на табло!
10'
Барак Антонин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
10'
О, нет. Из многообещающей позиции Ласанья Кевин из команды Удинезе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
9'
9'
ШАНС! Фофана Секо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
8'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Данило Ларанжера из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
8'
Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Балич Андрия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Назначен штрафной. Пострадал Барак Антонин, его свалил Пизакане Фабио.
6'
6'
Чеппители Лука выбил мяч подальше от ворот.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
3'
Фараго Паоло из команды Кальяри играет слишком грубо. Аднан Али оказался на газоне.
3'
Балич Андрия из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
1'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Каэтано Самир из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 2:1 Удинезе
Кальяри
43.4% (79)
Ничья:
35.7% (65)
Удинезе
20.9% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.2% (55)
1:0 Кальяри:
20.3% (37)
2:1 Кальяри:
18.7% (34)
1:2 Удинезе:
11.5% (21)
0:1 Удинезе:
4.4% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация