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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кальяри
2:1
Конец матча
Удинезе
0'
0:1
10' Гол
Ласанья Кевин
1:1
21' Гол
Паволетти Леонардо
69' Желтая карточка
Чигарини Лука
73' Желтая карточка
Данило Ларанжера
2:1
84' Гол
Чеппители Лука
90' Желтая карточка
Халльфредссон Эмиль
90' Желтая карточка
Барелла Николо
90' Желтая карточка
Фофана Секо
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
95'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
94'
Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
92'
Сау Марко из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Каэтано Самир пострадал.
92'
Удар от ворот произведет Удинезе

92'
Фараго Паоло не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
91'
Фофана Секо получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
91'
Барелла Николо получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
90'
Халльфредссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Ионице Артур
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Аднан Али
89'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Паволетти Леонардо уходит с поля и его заменяет Damir Ceter
85'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
84'
Коссу Андреа сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Чеппители Лука из клуба "Кальяри" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
84'
Коссу Андреа из команды Кальяри подал угловой справа.
83'
Аднан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
83'
Коссу Андреа из команды Кальяри подал угловой справа.
83'
Каэтано Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Офсайд
82'
Янкто Якуб из команды Удинезе в офсайде
82'
Удар от ворот произведет Кальяри
81'
Стрюгер-Ларсен Йенс не смог попасть в створ ударом издали
81'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
79'
Янкто Якуб наказан за толчок Кастан Леандро
79'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
78'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
77'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Тактическая замена. Балич Андрия уходит с поля и его заменяет Халльфредссон Эмиль
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
Удар от ворот произведет Удинезе
74'
Тактическая замена. Чигарини Лука уходит с поля и его заменяет Коссу Андреа
74'
Барелла Николо из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
73'
Судья подбегает и показывает Данило Ларанжера из команды Удинезе отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Пизакане Фабио из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
71'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Удар от ворот произведет Кальяри
71'
Шанс! Нюйтинк Брэм из команды Удинезе пробил головой, но мимо
71'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Угловой
70'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой слева.
70'
Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Желтая карточка
69'
Чигарини Лука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Чигарини Лука из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Де Пауль Родриго заработал фол
68'
Удар от ворот произведет Удинезе
68'
Тактическая замена. Лопес Макси уходит с поля и его заменяет Де Пауль Родриго
67'
Тактическая замена. Мьянге Сенна уходит с поля и его заменяет Ионице Артур
67'
ШАНС! Барелла Николо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
66'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
66'
Каэтано Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Чигарини Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Чигарини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Балич Андрия из команды Удинезе подал угловой справа.
63'
Мьянге Сенна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Янкто Якуб из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
Чигарини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой слева.
62'
Барелла Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Аднан Али из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Удинезе
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Барелла Николо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Бицарри Альбано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Стрюгер-Ларсен Йенс коснулся мяча рукой.
Травма, повреждение
59'
Стрюгер-Ларсен Йенс возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Балич Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
58'
Ласанья Кевин получил травму и заменен. Янкто Якуб выходит на поле.
Травма, повреждение
58'
Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Нюйтинк Брэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Стрюгер-Ларсен Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
55'
Стрюгер-Ларсен Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
54'
Барак Антонин из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Чигарини Лука из команды Кальяри получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Бицарри Альбано все предвидел и спас команду!
53'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
52'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
52'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
52'
Мьянге Сенна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Каэтано Самир из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
50'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Нюйтинк Брэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Барелла Николо из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Кастан Леандро пострадал.
Фол, нарушение
48'
Сау Марко наказан за толчок Барак Антонин
46'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
Сау Марко из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
43'
Удар от ворот произведет Кальяри
43'
Ласанья Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Лопес Макси из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
43'
Назначен штрафной. Пострадал Каэтано Самир, его свалил Пизакане Фабио.
41'
Удар от ворот произведет Кальяри
41'
Фофана Секо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Офсайд
40'
Сау Марко из команды Кальяри в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
Удар от ворот произведет Кальяри
39'
Аднан Али из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Сау Марко
37'
Удар от ворот произведет Удинезе
37'
Барелла Николо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Барелла Николо наказан за толчок Данило Ларанжера
Офсайд
35'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
33'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
33'
Мьянге Сенна из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Удар от ворот произведет Удинезе
31'
Удар от ворот произведет Удинезе
31'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает неудачный навес.
30'
Выглядело как неплохой момент. Ласанья Кевин из команды Удинезе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
28'
Удар от ворот произведет Удинезе
28'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает неудачный навес.
27'
Удар от ворот произведет Удинезе
27'
Чигарини Лука из команды Кальяри пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
26'
Лопес Макси наказан за толчок Чеппители Лука
Фол, нарушение
25'
Фофана Секо из команды Удинезе играет слишком грубо. Сау Марко оказался на газоне.
25'
Удар от ворот произведет Удинезе
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Барелла Николо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
23'
Ласанья Кевин наказан за толчок Чигарини Лука
Описание гола
21'
Г О О О О О О Л - Паволетти Леонардо из команды Кальяри с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
21'
Чигарини Лука отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Каэтано Самир атаковал сзади соперника. Это Сау Марко заработал своей команде штрафной
20'
Удар от ворот произведет Кальяри
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Лопес Макси из команды Удинезе сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
20'
Фофана Секо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Удинезе
18'
Шанс! Паволетти Леонардо из команды Кальяри пробил головой, но мимо
18'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Сау Марко из команды Кальяри подал угловой слева.
17'
Паволетти Леонардо мяч отрикошетил от ворот
17'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Балич Андрия из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
16'
Хорошую попытку сделал Сау Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Удар, который нанес Падоин Симоне, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Бицарри Альбано парировал мяч в поле.
16'
Балич Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
14'
Сау Марко из команды Кальяри в офсайде
Фол, нарушение
13'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Каэтано Самир пострадал.
13'
Сау Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
12'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Фантастический гол, где все сам сделал Барак Антонин!
10'
Барак Антонин сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Ласанья Кевин изменил счет на табло!
10'
Барак Антонин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Удар от ворот произведет Кальяри
10'
О, нет. Из многообещающей позиции Ласанья Кевин из команды Удинезе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
10'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Кальяри
9'
ШАНС! Фофана Секо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Данило Ларанжера из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
8'
Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Балич Андрия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Назначен штрафной. Пострадал Барак Антонин, его свалил Пизакане Фабио.
6'
Удар от ворот произведет Удинезе
6'
Чеппители Лука выбил мяч подальше от ворот.
5'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
3'
Фараго Паоло из команды Кальяри играет слишком грубо. Аднан Али оказался на газоне.
3'
Балич Андрия из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Выглядело как неплохой момент. Сау Марко из команды Кальяри закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
1'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Каэтано Самир из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 2:1 Удинезе
Кальяри
43.4% (79)
Ничья:
35.7% (65)
Удинезе
20.9% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.2% (55)
Кальяри:
20.3% (37)
Кальяри:
18.7% (34)
Удинезе:
11.5% (21)
Удинезе:
4.4% (8)
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