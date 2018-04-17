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Стадион: Альберто Пиччи
13' Желтая карточкаРивас Ригоберто
0:1
18' ГолТоррегросса Эрнесто
34' Желтая карточкаМази Альберто
40' Желтая карточкаМора Лука
|
13'
18'
0:1
34'
40'
Состав команд
16
Мора
Лука
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 28 Мази Альберто Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 8 Хуанде Хуан Полузащитник
- 18 Alberto De Francesco Полузащитник
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 16 Мора Лука Нападающий
- 38 Марилунго Гуидо Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 42 Аммари Нажиб Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 32 Samuele Mulattieri
- 15 Gabriele Corbo
- 9 Francesco Forte I
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Брешия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 34 Sandro Tonali Полузащитник
- 27 Шпалек Николас Полузащитник
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 38 Ривас Ригоберто Нападающий
- 30 Фурлан Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 18 Оквонкво Орджи Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 5 Mattia Viviani
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Специя (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
Брешия (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
Последние игры между собой
Специя: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Брешия: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя Серия B
- 18.03.2017 Брешия 1:1 Специя Серия B
- 21.10.2016 Специя 2:0 Брешия Серия B
- 09.05.2016 Специя 2:1 Брешия Серия B
- 19.12.2015 Брешия 1:1 Специя Серия B
- 08.08.2015 Специя 1:0 Брешия Кубок Италии
- 02.05.2015 Специя 4:1 Брешия Серия B
- 13.12.2014 Брешия 0:1 Специя Серия B
- 22.03.2014 Брешия 0:2 Специя Серия B
- 12.10.2013 Специя 2:2 Брешия Серия B
- 02.02.2013 Брешия 0:0 Специя Серия B
- 09.09.2012 Специя 3:1 Брешия Серия B
- 29.03.2008 Брешия 1:0 Специя Серия B
- 30.10.2007 Специя 1:0 Брешия Серия B
Специя
Брешия
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2:1
|36
|21
|10
|5
|77 - 43
|73
|2.
|Парма
|36
|17
|9
|10
|49 - 33
|60
|3.
|Палермо
|0:0
|36
|15
|15
|6
|50 - 33
|60
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|36
|15
|15
|6
|55 - 39
|60
|5.
|Перуджа
|1:0
|36
|16
|9
|11
|58 - 45
|57
|6.
|Бари
|0:1
|36
|15
|10
|11
|50 - 44
|55
|7.
|Венеция
|1:0
|36
|13
|15
|8
|44 - 35
|54
|8.
|Читтаделла
|0:0
|36
|14
|10
|12
|48 - 43
|52
|9.
|Фоджа
|1:1
|36
|14
|8
|14
|57 - 58
|50
|10.
|Карпи
|0:1
|36
|12
|13
|11
|29 - 39
|49
|11.
|Специя
|0:1
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|1:0
|36
|11
|12
|13
|36 - 42
|45
|13.
|Салернитана
|1:1
|36
|9
|17
|10
|44 - 49
|44
|14.
|Кремонезе
|1:1
|36
|8
|19
|9
|40 - 40
|43
|15.
|Новара
|1:0
|36
|11
|9
|16
|37 - 43
|42
|16.
|Авеллино
|0:0
|36
|9
|14
|13
|45 - 51
|41
|17.
|Пескара
|1:1
|36
|9
|13
|14
|43 - 58
|40
|18.
|Чезена
|1:2
|36
|8
|14
|14
|50 - 59
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|0:1
|36
|8
|13
|15
|36 - 47
|37
|20.
|Асколи
|36
|9
|9
|18
|33 - 55
|36
|21.
|Тернана
|1:1
|36
|6
|16
|14
|54 - 62
|34
|22.
|Про Верчелли
|1:1
|36
|6
|14
|16
|39 - 57
|32
Второй тайм
53'
Брешия делает замену. Rigoberto Rivas уходит с поля, а Эмбало Карлос выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Мора Лука получил желтую карточку от судьи
34'
Мази Альберто получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Торрегросса Эрнесто бьет в цель!
13'
Rigoberto Rivas получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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