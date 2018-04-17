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  5. Серия B
Стадион:
Специя
0:1
Второй тайм: 59'
Брешия
0'
13' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
0:1
18' Гол
Торрегросса Эрнесто
34' Желтая карточка
Мази Альберто
40' Желтая карточка
Мора Лука
59'
Второй тайм
53'
Брешия делает замену. Rigoberto Rivas уходит с поля, а Эмбало Карлос выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Мора Лука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Мази Альберто получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Торрегросса Эрнесто бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Rigoberto Rivas получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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