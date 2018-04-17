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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Партенио
Состав команд
32
Крайнц
Лука
35
Чибсах
Юссиф
37
Коне
Мусса
28
Чано
Камилло
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 27 Лавероне Лоренцо Защитник
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 7 Ваюши Армандо Полузащитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 10 Luigi Castaldo I Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Крешич Антон Защитник
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 21 Морозини Леонардо Полузащитник
- 30 Кабесас Бриан Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 11 Гавацци Давиде Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- 28 Alessio Pozzi
- 24 Duilio Evangelista
- 20 Angelo Casadei
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Фрозиноне 3-5-2
- Основной состав
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 28 Чано Камилло Нападающий
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 3 Кривелло Роберто Защитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 19 Luca Matarese
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 14.04.2018 Виртус Энтелла 1:1 Авеллино СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
Фрозиноне (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино Серия B
- 03.04.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино Серия B
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне Серия B
- 14.02.2015 Авеллино 3:0 Фрозиноне Серия B
- 23.09.2014 Фрозиноне 0:0 Авеллино Серия B
- 03.12.2013 Авеллино 2:1 Фрозиноне Кубок Италии
- 17.02.2013 Авеллино 1:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
- 07.10.2012 Фрозиноне 2:1 Авеллино Про Прима Дивизионе
- 17.03.2009 Фрозиноне 2:0 Авеллино Серия B
- 25.10.2008 Авеллино 0:0 Фрозиноне Серия B
- 09.02.2008 Авеллино 0:1 Фрозиноне Серия B
Авеллино
Фрозиноне
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2:1
|36
|21
|10
|5
|77 - 43
|73
|2.
|Парма
|36
|17
|9
|10
|49 - 33
|60
|3.
|Палермо
|0:0
|36
|15
|15
|6
|50 - 33
|60
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|36
|15
|15
|6
|55 - 39
|60
|5.
|Перуджа
|1:0
|36
|16
|9
|11
|58 - 45
|57
|6.
|Бари
|0:1
|36
|15
|10
|11
|50 - 44
|55
|7.
|Венеция
|1:0
|36
|13
|15
|8
|44 - 35
|54
|8.
|Читтаделла
|0:0
|36
|14
|10
|12
|48 - 43
|52
|9.
|Фоджа
|1:1
|36
|14
|8
|14
|57 - 58
|50
|10.
|Карпи
|0:1
|36
|12
|13
|11
|29 - 39
|49
|11.
|Специя
|0:1
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|1:0
|36
|11
|12
|13
|36 - 42
|45
|13.
|Салернитана
|1:1
|36
|9
|17
|10
|44 - 49
|44
|14.
|Кремонезе
|1:1
|36
|8
|19
|9
|40 - 40
|43
|15.
|Новара
|1:0
|36
|11
|9
|16
|37 - 43
|42
|16.
|Авеллино
|0:0
|36
|9
|14
|13
|45 - 51
|41
|17.
|Пескара
|1:1
|36
|9
|13
|14
|43 - 58
|40
|18.
|Чезена
|1:2
|36
|8
|14
|14
|50 - 59
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|0:1
|36
|8
|13
|15
|36 - 47
|37
|20.
|Асколи
|36
|9
|9
|18
|33 - 55
|36
|21.
|Тернана
|1:1
|36
|6
|16
|14
|54 - 62
|34
|22.
|Про Верчелли
|1:1
|36
|6
|14
|16
|39 - 57
|32
Второй тайм
46'
Фрозиноне делает замену. Барди Франческо уходит с поля, а Вигорито Мауро выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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