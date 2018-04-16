- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
0:1
3' ГолКалайо Эмануэле
42' Желтая карточкаМенгони Андреа
70' Желтая карточкаБарилла Антонио
90' Желтая карточкаД'Урсо Кристиан
|
3'
0:1
42'
70'
90'
Состав команд
14
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
23
Ганц
Симоне
Асколи 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 34 Черубин Николо Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 33 Daniele Mignanelli Полузащитник
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 25 Filippo Florio Полузащитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- 29 Бальдини Энрико Нападающий
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 32 Franck Kanoute
- 12 Vincenzo Venditti
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 7 Pasquale Mazzochi Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 11 Мунари Джанни Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 4 Antonio Junior Vacca Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 31 Francisco Sierralta Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- 8 Чичиретти Амато Нападающий
- 16 Armando Anastasio
- 35 Andrea Dini
- 22 Michele Nardi
- 37 Davide Mastaj
- 14 Marco Frediani
- Главный тренер: Донадони Роберто
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
Парма (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
Последние игры между собой
Асколи
Парма
-
0 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|35
|20
|10
|5
|75 - 42
|70
|2.
|Парма
|36
|17
|9
|10
|49 - 33
|60
|3.
|Палермо
|35
|15
|14
|6
|50 - 33
|59
|4.
|Фрозиноне
|35
|15
|14
|6
|55 - 39
|59
|5.
|Бари
|35
|15
|10
|10
|50 - 43
|55
|6.
|Перуджа
|35
|15
|9
|11
|57 - 45
|54
|7.
|Читтаделла
|35
|14
|9
|12
|48 - 43
|51
|8.
|Венеция
|35
|12
|15
|8
|43 - 35
|51
|9.
|Фоджа
|35
|14
|7
|14
|56 - 57
|49
|10.
|Карпи
|35
|12
|13
|10
|29 - 38
|49
|11.
|Специя
|35
|11
|14
|10
|37 - 35
|47
|12.
|Салернитана
|35
|9
|16
|10
|43 - 48
|43
|13.
|Брешия
|35
|10
|12
|13
|35 - 42
|42
|14.
|Кремонезе
|35
|8
|18
|9
|39 - 39
|42
|15.
|Авеллино
|35
|9
|13
|13
|45 - 51
|40
|16.
|Новара
|35
|10
|9
|16
|36 - 43
|39
|17.
|Пескара
|35
|9
|12
|14
|42 - 57
|39
|18.
|Чезена
|35
|8
|14
|13
|49 - 57
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|35
|8
|13
|14
|36 - 46
|37
|20.
|Асколи
|36
|9
|9
|18
|33 - 55
|36
|21.
|Тернана
|35
|6
|15
|14
|53 - 61
|33
|22.
|Про Верчелли
|35
|6
|13
|16
|38 - 56
|31
Второй тайм
90'
Д'Урсо Кристиан получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Парма делает замену. Мунари Джанни уходит с поля, а Гаццола Марчелло выходит на его замену.
82'
Парма делает замену. Bertrand Yves Baraye уходит с поля, а Ди Гаудио Антонио выходит на его замену.
70'
Барилла Антонио получил желтую карточку от судьи
69'
Асколи делает замену. Ганц Симоне уходит с поля, а Ignacio Lores выходит на его замену.
64'
Парма делает замену. Дези Якопо уходит с поля, а Antonio Junior Vacca выходит на его замену.
60'
Асколи делает замену. Менгони Андреа уходит с поля, а Клеменца Лука выходит на его замену.
49'
Асколи делает замену. Буццеголи Даниэле уходит с поля, а Franck Kanoute выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Менгони Андреа получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Калайо Эмануэле бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация