  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Асколи
0:1
Конец матча
Парма
0'
0:1
3' Гол
Калайо Эмануэле
42' Желтая карточка
Менгони Андреа
70' Желтая карточка
Барилла Антонио
90' Желтая карточка
Д'Урсо Кристиан
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Д'Урсо Кристиан получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Парма делает замену. Мунари Джанни уходит с поля, а Гаццола Марчелло выходит на его замену.
82'
Парма делает замену. Bertrand Yves Baraye уходит с поля, а Ди Гаудио Антонио выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Барилла Антонио получил желтую карточку от судьи
69'
Асколи делает замену. Ганц Симоне уходит с поля, а Ignacio Lores выходит на его замену.

64'
Парма делает замену. Дези Якопо уходит с поля, а Antonio Junior Vacca выходит на его замену.
60'
Асколи делает замену. Менгони Андреа уходит с поля, а Клеменца Лука выходит на его замену.
49'
Асколи делает замену. Буццеголи Даниэле уходит с поля, а Franck Kanoute выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Менгони Андреа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Калайо Эмануэле бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация