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Стадион: Джованни Цини
1:1
Второй тайм: 58'
27' Желтая карточкаБокалон Риккардо
0:1
29' ГолМинала Джозеф
1:1
33' ГолКанини Микеле
35' Желтая карточкаКанини Микеле
37' Желтая карточкаПопеску Штефан
|
27'
29'
0:1
33'
1:1
35'
37'
Состав команд
27
Уйкани
Самир
15
Ivan
Marconi
30
Камара
Абел
23
Оджер
Мозес
Кремонезе 4-3-1-2
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 35 Чинелли Антонио Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Полузащитник
- 11 Скамачча Джанлука Нападающий
- 30 Камара Абел Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 32 Хуанито Гомес Нападающий
- 24 Filippo Forni
- 17 Tommaso Spaviero
- 16 Eduardo D'Avino
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 31 Salvatore Monaco II Защитник
- 34 Попеску Штефан Защитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 8 Зито Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Руссо Стефано Вратарь
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 18 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 25 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 7 Синьорелли Франко Нападающий
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- 26 Patrick Asmah
- 12 Michalis Iliadis
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +3 =11 -6)
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
Салернитана (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
Последние игры между собой
Кремонезе
Салернитана
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2:1
|36
|21
|10
|5
|77 - 43
|73
|2.
|Парма
|36
|17
|9
|10
|49 - 33
|60
|3.
|Палермо
|0:0
|36
|15
|15
|6
|50 - 33
|60
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|36
|15
|15
|6
|55 - 39
|60
|5.
|Перуджа
|1:0
|36
|16
|9
|11
|58 - 45
|57
|6.
|Бари
|0:1
|36
|15
|10
|11
|50 - 44
|55
|7.
|Венеция
|1:0
|36
|13
|15
|8
|44 - 35
|54
|8.
|Читтаделла
|0:0
|36
|14
|10
|12
|48 - 43
|52
|9.
|Фоджа
|1:1
|36
|14
|8
|14
|57 - 58
|50
|10.
|Карпи
|0:1
|36
|12
|13
|11
|29 - 39
|49
|11.
|Специя
|0:1
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|1:0
|36
|11
|12
|13
|36 - 42
|45
|13.
|Салернитана
|1:1
|36
|9
|17
|10
|44 - 49
|44
|14.
|Кремонезе
|1:1
|36
|8
|19
|9
|40 - 40
|43
|15.
|Новара
|1:0
|36
|11
|9
|16
|37 - 43
|42
|16.
|Авеллино
|0:0
|36
|9
|14
|13
|45 - 51
|41
|17.
|Пескара
|1:1
|36
|9
|13
|14
|43 - 58
|40
|18.
|Чезена
|1:2
|36
|8
|14
|14
|50 - 59
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|0:1
|36
|8
|13
|15
|36 - 47
|37
|20.
|Асколи
|36
|9
|9
|18
|33 - 55
|36
|21.
|Тернана
|1:1
|36
|6
|16
|14
|54 - 62
|34
|22.
|Про Верчелли
|1:1
|36
|6
|14
|16
|39 - 57
|32
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Попеску Штефан получил желтую карточку от судьи
35'
Канини Микеле получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Канини Микеле бьет в цель!
29'
Г О О О О Л - Минала Джозеф бьет в цель!
27'
Бокалон Риккардо получил желтую карточку от судьи
21'
Салернитана делает замену. Зито Антонио уходит с поля, а Минала Джозеф выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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