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  5. Серия B
Стадион:
Кремонезе
1:1
Второй тайм: 58'
Салернитана
0'
27' Желтая карточка
Бокалон Риккардо
0:1
29' Гол
Минала Джозеф
1:1
33' Гол
Канини Микеле
35' Желтая карточка
Канини Микеле
37' Желтая карточка
Попеску Штефан
58'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Попеску Штефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Канини Микеле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Канини Микеле бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Минала Джозеф бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Бокалон Риккардо получил желтую карточку от судьи
21'
Салернитана делает замену. Зито Антонио уходит с поля, а Минала Джозеф выходит на его замену.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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