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  5. Серия B
Стадион:
Тернана
1:1
Второй тайм: 60'
Фоджа
0'
41' Желтая карточка
Mirko Carretta
1:0
45' Гол
Монтальто Адриано
1:1
49' Гол
Беретта Джакомо
60'
Второй тайм
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Беретта Джакомо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Mirko Carretta получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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