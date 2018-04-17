- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Либеро Либерати
41' Желтая карточкаMirko Carretta
1:0
45' ГолМонтальто Адриано
1:1
49' ГолБеретта Джакомо
|
41'
45'
1:0
49'
1:1
Состав команд
22
Сала
Андреа
Тернана 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 26 Гаспаретто Даниэле Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 21 Синьори Франческо Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 7 Giuseppe Statella Полузащитник
- 32 Монтальто Адриано Полузащитник
- 20 Mirko Carretta Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Marco Bleve Вратарь
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 15 Риджионе Микеле Защитник
- 19 Дзанон Лука Защитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 13 Johad Ferretti Полузащитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 9 Пьовакари Федерико Нападающий
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- 14 Andrea Repossi
- Главный тренер: Бреда Роберто
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 33 Калабрези Артуро Защитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 7 Греко Леандро Полузащитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Полузащитник
- 8 Федато Франческо Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- 3 Giuseppe Figliomeni
- 30 Lorenzo Cavallini
- 29 Kyllan Rame
- 34 Giuseppe Lanzetta
Предыдущие игры
Тернана (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 14.04.2018 Новара 0:3 Тернана СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
Фоджа (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
Последние игры между собой
Тернана: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Фоджа: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана Серия B
- 29.04.2012 Тернана 1:1 Фоджа Про Прима Дивизионе
- 11.12.2011 Фоджа 3:1 Тернана Серия C1 A
- 17.04.2011 Тернана 3:2 Фоджа Серия C1 B
- 14.11.2010 Фоджа 4:0 Тернана Серия C1 B
- 27.09.2009 Тернана 4:1 Фоджа Серия C1 B
- 10.05.2009 Тернана 2:2 Фоджа Серия C1 B
- 14.12.2008 Фоджа 2:1 Тернана Серия C1 B
- 04.05.2008 Тернана 0:0 Фоджа Серия C1 A
- 09.12.2007 Фоджа 2:0 Тернана Серия C1 A
Тернана
Фоджа
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2:1
|36
|21
|10
|5
|77 - 43
|73
|2.
|Парма
|36
|17
|9
|10
|49 - 33
|60
|3.
|Палермо
|0:0
|36
|15
|15
|6
|50 - 33
|60
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|36
|15
|15
|6
|55 - 39
|60
|5.
|Перуджа
|1:0
|36
|16
|9
|11
|58 - 45
|57
|6.
|Бари
|0:1
|36
|15
|10
|11
|50 - 44
|55
|7.
|Венеция
|1:0
|36
|13
|15
|8
|44 - 35
|54
|8.
|Читтаделла
|0:0
|36
|14
|10
|12
|48 - 43
|52
|9.
|Фоджа
|1:1
|36
|14
|8
|14
|57 - 58
|50
|10.
|Карпи
|0:1
|36
|12
|13
|11
|29 - 39
|49
|11.
|Специя
|0:1
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|1:0
|36
|11
|12
|13
|36 - 42
|45
|13.
|Салернитана
|1:1
|36
|9
|17
|10
|44 - 49
|44
|14.
|Кремонезе
|1:1
|36
|8
|19
|9
|40 - 40
|43
|15.
|Новара
|1:0
|36
|11
|9
|16
|37 - 43
|42
|16.
|Авеллино
|0:0
|36
|9
|14
|13
|45 - 51
|41
|17.
|Пескара
|1:1
|36
|9
|13
|14
|43 - 58
|40
|18.
|Чезена
|1:2
|36
|8
|14
|14
|50 - 59
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|0:1
|36
|8
|13
|15
|36 - 47
|37
|20.
|Асколи
|36
|9
|9
|18
|33 - 55
|36
|21.
|Тернана
|1:1
|36
|6
|16
|14
|54 - 62
|34
|22.
|Про Верчелли
|1:1
|36
|6
|14
|16
|39 - 57
|32
Второй тайм
49'
Г О О О О Л - Беретта Джакомо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
41'
Mirko Carretta получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация