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Стадион:
Читтаделла
0:0
Второй тайм: 58'
Палермо
0'
12' Желтая карточка
Яяло Мато
12' Желтая карточка
Кьяретти Лукас
46' Желтая карточка
Струна Альяж
55' Желтая карточка
Гнаоре Эдди
58'
Второй тайм
Желтая карточка
55'
Гнаоре Эдди получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Палермо делает замену. Несторовски Илья уходит с поля, а Ла Гумина Антонино выходит на его замену.
16'
Читтаделла делает замену. Пелагатти Карло уходит с поля, а Пецци Энрико выходит на его замену.
Желтая карточка
12'
Кьяретти Лукас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
11'
Палермо делает замену. Давидович Павел уходит с поля, а Andrea Accardi выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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