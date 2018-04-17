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Стадион: Stadio P.C. Tombolato
0:0
Второй тайм: 58'
12' Желтая карточкаЯяло Мато
12' Желтая карточкаКьяретти Лукас
46' Желтая карточкаСтруна Альяж
55' Желтая карточкаГнаоре Эдди
|
12'
12'
46'
55'
Состав команд
29
Видо
Лука
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 13 Варньер Марко Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 29 Видо Лука Нападающий
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- 26 Фасоло Джулио Нападающий
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Палермо 4-3-2-1
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 3 Рисполи Андреа Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 28 Давидович Павел Защитник
- 19 Алеесами Хайтам Защитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 7 Трайковски Александар Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 20 Ла Гумина Антонино Полузащитник
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 32 Andrea Ingegneri
- 31 Samuele Guddo
- 4 Andrea Accardi
- 1 Luca Maniero II
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
Палермо (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
Последние игры между собой
Читтаделла
Палермо
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2:1
|36
|21
|10
|5
|77 - 43
|73
|2.
|Парма
|36
|17
|9
|10
|49 - 33
|60
|3.
|Палермо
|0:0
|36
|15
|15
|6
|50 - 33
|60
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|36
|15
|15
|6
|55 - 39
|60
|5.
|Перуджа
|1:0
|36
|16
|9
|11
|58 - 45
|57
|6.
|Бари
|0:1
|36
|15
|10
|11
|50 - 44
|55
|7.
|Венеция
|1:0
|36
|13
|15
|8
|44 - 35
|54
|8.
|Читтаделла
|0:0
|36
|14
|10
|12
|48 - 43
|52
|9.
|Фоджа
|1:1
|36
|14
|8
|14
|57 - 58
|50
|10.
|Карпи
|0:1
|36
|12
|13
|11
|29 - 39
|49
|11.
|Специя
|0:1
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|1:0
|36
|11
|12
|13
|36 - 42
|45
|13.
|Салернитана
|1:1
|36
|9
|17
|10
|44 - 49
|44
|14.
|Кремонезе
|1:1
|36
|8
|19
|9
|40 - 40
|43
|15.
|Новара
|1:0
|36
|11
|9
|16
|37 - 43
|42
|16.
|Авеллино
|0:0
|36
|9
|14
|13
|45 - 51
|41
|17.
|Пескара
|1:1
|36
|9
|13
|14
|43 - 58
|40
|18.
|Чезена
|1:2
|36
|8
|14
|14
|50 - 59
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|0:1
|36
|8
|13
|15
|36 - 47
|37
|20.
|Асколи
|36
|9
|9
|18
|33 - 55
|36
|21.
|Тернана
|1:1
|36
|6
|16
|14
|54 - 62
|34
|22.
|Про Верчелли
|1:1
|36
|6
|14
|16
|39 - 57
|32
Второй тайм
55'
Гнаоре Эдди получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Палермо делает замену. Несторовски Илья уходит с поля, а Ла Гумина Антонино выходит на его замену.
16'
Читтаделла делает замену. Пелагатти Карло уходит с поля, а Пецци Энрико выходит на его замену.
12'
Кьяретти Лукас получил желтую карточку от судьи
12'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
11'
Палермо делает замену. Давидович Павел уходит с поля, а Andrea Accardi выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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