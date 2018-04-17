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Стадион: Сильвио Пиола
1:1
Второй тайм: 60'
5' Желтая карточкаКрешенци Алессандро
11' Вторая желтая карточкаКрешенци Алессандро
1:0
20' ПенальтиВивес Джузеппе
1:1
35' ГолJose Machin
57' Желтая карточкаДжермано Умберто
|
20'
1:0
35'
1:1
57'
Состав команд
13
Гоцци
Симоне
33
Reginaldo
IV
Про Верчелли 4-3-3
- Основной состав
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 27 Бергамелли Дарио Защитник
- 13 Гоцци Симоне Защитник
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 3 Маммарелла Карло Защитник
- 30 Джермано Умберто Полузащитник
- 10 Кастилья Лука Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 16 Alfredo Bifulco Нападающий
- 11 Ровини Эмануэле Нападающий
- 33 Reginaldo IV Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 28 Джидайи Виллиам Защитник
- 17 Алекс Энрике II Полузащитник
- 20 Давид Иван Полузащитник
- 18 Гильоне Паоло Полузащитник
- 8 Альтобелли Даниэле Полузащитник
- 14 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 21 Гладестони Эстеван Нападающий
- 7 Райчевич Филип Нападающий
- 19 Гатто Массимилиано Нападающий
- 6 Алькибиаде Раффаэле
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 26 Jose Machin Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 10 Фалько Филиппо Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Гравильон Эндрю Защитник
- 24 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 3 Бальцано Антонио Полузащитник
- 9 Ямга Кевин Полузащитник
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- 11 Cristian Bunino Нападающий
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 30 Marco Carraro
- 15 Edgar Elizalde
- 12 Paolo Baiocco
- Главный тренер: Земан Зденек
Предыдущие игры
Про Верчелли (последние 20 матчей: +2 =9 -9)
- 14.04.2018 Эмполи 3:2 Про Верчелли СB
- 08.04.2018 Про Верчелли 0:0 Новара СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
Пескара (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
Последние игры между собой
Про Верчелли: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Пескара: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Про Верчелли
Пескара
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2:1
|36
|21
|10
|5
|77 - 43
|73
|2.
|Парма
|36
|17
|9
|10
|49 - 33
|60
|3.
|Палермо
|0:0
|36
|15
|15
|6
|50 - 33
|60
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|36
|15
|15
|6
|55 - 39
|60
|5.
|Перуджа
|1:0
|36
|16
|9
|11
|58 - 45
|57
|6.
|Бари
|0:1
|36
|15
|10
|11
|50 - 44
|55
|7.
|Венеция
|1:0
|36
|13
|15
|8
|44 - 35
|54
|8.
|Читтаделла
|0:0
|36
|14
|10
|12
|48 - 43
|52
|9.
|Фоджа
|1:1
|36
|14
|8
|14
|57 - 58
|50
|10.
|Карпи
|0:1
|36
|12
|13
|11
|29 - 39
|49
|11.
|Специя
|0:1
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|1:0
|36
|11
|12
|13
|36 - 42
|45
|13.
|Салернитана
|1:1
|36
|9
|17
|10
|44 - 49
|44
|14.
|Кремонезе
|1:1
|36
|8
|19
|9
|40 - 40
|43
|15.
|Новара
|1:0
|36
|11
|9
|16
|37 - 43
|42
|16.
|Авеллино
|0:0
|36
|9
|14
|13
|45 - 51
|41
|17.
|Пескара
|1:1
|36
|9
|13
|14
|43 - 58
|40
|18.
|Чезена
|1:2
|36
|8
|14
|14
|50 - 59
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|0:1
|36
|8
|13
|15
|36 - 47
|37
|20.
|Асколи
|36
|9
|9
|18
|33 - 55
|36
|21.
|Тернана
|1:1
|36
|6
|16
|14
|54 - 62
|34
|22.
|Про Верчелли
|1:1
|36
|6
|14
|16
|39 - 57
|32
Второй тайм
57'
Джермано Умберто получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Про Верчелли делает замену. Берра Филиппо уходит с поля, а Гильоне Паоло выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Jose Machin бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Вивес Джузеппе из команды Про Верчелли забивает с точки!
13'
Пескара делает замену. Leonardo Mancuso уходит с поля, а Бальцано Антонио выходит на его замену.
11'
Крешенци Алессандро получает вторую желтую карточку. Удаление.
5'
Крешенци Алессандро получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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