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  5. Серия B
Стадион:
Про Верчелли
1:1
Второй тайм: 60'
Пескара
0'
5' Желтая карточка
Крешенци Алессандро
11' Вторая желтая карточка
Крешенци Алессандро
1:0
20' Пенальти
Вивес Джузеппе
1:1
35' Гол
Jose Machin
57' Желтая карточка
Джермано Умберто
60'
Второй тайм
Желтая карточка
57'
Джермано Умберто получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Про Верчелли делает замену. Берра Филиппо уходит с поля, а Гильоне Паоло выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Jose Machin бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Вивес Джузеппе из команды Про Верчелли забивает с точки!
13'
Пескара делает замену. Leonardo Mancuso уходит с поля, а Бальцано Антонио выходит на его замену.
11'
Крешенци Алессандро получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
5'
Крешенци Алессандро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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