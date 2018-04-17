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  5. Серия B
Стадион:
Чезена
1:2
Второй тайм: 59'
Эмполи
0'
0:1
3' Гол
Доннарумма Альфредо
0:2
8' Гол
Беннасер Исмаэль
18' Желтая карточка
Пертиконе Романо
1:2
37' Гол
Сконьямильо Дженнаро
45' Желтая карточка
Сконьямильо Дженнаро
59'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Сконьямильо Дженнаро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Сконьямильо Дженнаро бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Пертиконе Романо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Беннасер Исмаэль бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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