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Стадион: Дино Мануцци
0:1
3' ГолДоннарумма Альфредо
0:2
8' ГолБеннасер Исмаэль
18' Желтая карточкаПертиконе Романо
1:2
37' ГолСконьямильо Дженнаро
45' Желтая карточкаСконьямильо Дженнаро
|
3'
0:1
8'
0:2
18'
37'
1:2
Состав команд
18
Донкор
Исаак
20
Купиш
Томаш
Чезена 4-3-3
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 7 Фацци Николо Защитник
- 17 Феделе Маттео Полузащитник
- 27 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Нападающий
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- 14 Даль Монте Никола Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 4 Кашоне Эммануэль Защитник
- 32 Simone Emmanuello Полузащитник
- 24 Вита Алессио Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 9 Cosimo Chirico Нападающий
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 3 Tommaso Ceccacci
- 23 Moussa Ndiaye
- Главный тренер: Драго Массимо
Эмполи 4-3-1-2
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 34 Marco Imperiale
- 15 Hamed Traore
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
Эмполи (последние 20 матчей: +13 =7 -0)
- 14.04.2018 Эмполи 3:2 Про Верчелли СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Чезена: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Эмполи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена Серия B
- 29.11.2016 Эмполи 1:2 Чезена Кубок Италии
- 08.02.2015 Эмполи 2:0 Чезена Серия A
- 20.09.2014 Чезена 2:2 Эмполи Серия A
- 13.05.2014 Чезена 1:0 Эмполи Серия B
- 14.12.2013 Эмполи 0:0 Чезена Серия B
- 28.04.2013 Эмполи 1:0 Чезена Серия B
- 09.12.2012 Чезена 1:3 Эмполи Серия B
- 23.04.2010 Чезена 2:3 Эмполи Серия B
- 28.11.2009 Эмполи 2:0 Чезена Серия B
Чезена
Эмполи
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2:1
|36
|21
|10
|5
|77 - 43
|73
|2.
|Парма
|36
|17
|9
|10
|49 - 33
|60
|3.
|Палермо
|0:0
|36
|15
|15
|6
|50 - 33
|60
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|36
|15
|15
|6
|55 - 39
|60
|5.
|Перуджа
|1:0
|36
|16
|9
|11
|58 - 45
|57
|6.
|Бари
|0:1
|36
|15
|10
|11
|50 - 44
|55
|7.
|Венеция
|1:0
|36
|13
|15
|8
|44 - 35
|54
|8.
|Читтаделла
|0:0
|36
|14
|10
|12
|48 - 43
|52
|9.
|Фоджа
|1:1
|36
|14
|8
|14
|57 - 58
|50
|10.
|Карпи
|0:1
|36
|12
|13
|11
|29 - 39
|49
|11.
|Специя
|0:1
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|1:0
|36
|11
|12
|13
|36 - 42
|45
|13.
|Салернитана
|1:1
|36
|9
|17
|10
|44 - 49
|44
|14.
|Кремонезе
|1:1
|36
|8
|19
|9
|40 - 40
|43
|15.
|Новара
|1:0
|36
|11
|9
|16
|37 - 43
|42
|16.
|Авеллино
|0:0
|36
|9
|14
|13
|45 - 51
|41
|17.
|Пескара
|1:1
|36
|9
|13
|14
|43 - 58
|40
|18.
|Чезена
|1:2
|36
|8
|14
|14
|50 - 59
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|0:1
|36
|8
|13
|15
|36 - 47
|37
|20.
|Асколи
|36
|9
|9
|18
|33 - 55
|36
|21.
|Тернана
|1:1
|36
|6
|16
|14
|54 - 62
|34
|22.
|Про Верчелли
|1:1
|36
|6
|14
|16
|39 - 57
|32
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сконьямильо Дженнаро получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Сконьямильо Дженнаро бьет в цель!
18'
Пертиконе Романо получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Беннасер Исмаэль бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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