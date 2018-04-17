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Стадион: Сан Никола
0:1
45' ГолПушкаш Георге
48' Желтая карточкаKaramoko Cisse
|
45'
0:1
48'
Состав команд
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 13 Андерсон Дхаван Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Берарди Алессандро Вратарь
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 19 Балковец Юре Защитник
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Новара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 2 Трост Магнус Защитник
- 3 Дель Фабро Дарио Защитник
- 5 Казарини Федерико Защитник
- 7 Сансоне Джанлука Защитник
- 9 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 19 Пушкаш Георге Полузащитник
- 20 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 23 Marco Moscati Нападающий
- 24 Lorenzo Dickman Нападающий
- 27 Кальдерони Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 31 Petar Golubovic Защитник
- 17 Сек Мустафа Полузащитник
- 21 Орланди Андреа Полузащитник
- 15 Federico Maracchi Полузащитник
- 11 Ди Мариано Франческо Полузащитник
- 18 Antonio Lukanovic Нападающий
- 30 Маньеро Риккардо Нападающий
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 29 Filippo Nardi
- 32 Davide Bove
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Бари (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
Новара (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 14.04.2018 Новара 0:3 Тернана СB
- 08.04.2018 Про Верчелли 0:0 Новара СB
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
Последние игры между собой
Бари: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Новара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари Серия B
- 26.03.2017 Бари 0:0 Новара Серия B
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари Серия B
- 25.05.2016 Бари 3:4 Новара Серия B
- 19.03.2016 Новара 1:2 Бари Серия B
- 31.10.2015 Бари 1:1 Новара Серия B
- 30.05.2014 Бари 4:1 Новара Серия B
- 29.12.2013 Новара 0:1 Бари Серия B
- 04.05.2013 Новара 0:1 Бари Серия B
- 15.12.2012 Бари 1:3 Новара Серия B
Бари
Новара
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2:1
|36
|21
|10
|5
|77 - 43
|73
|2.
|Парма
|36
|17
|9
|10
|49 - 33
|60
|3.
|Палермо
|0:0
|36
|15
|15
|6
|50 - 33
|60
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|36
|15
|15
|6
|55 - 39
|60
|5.
|Перуджа
|1:0
|36
|16
|9
|11
|58 - 45
|57
|6.
|Бари
|0:1
|36
|15
|10
|11
|50 - 44
|55
|7.
|Венеция
|1:0
|36
|13
|15
|8
|44 - 35
|54
|8.
|Читтаделла
|0:0
|36
|14
|10
|12
|48 - 43
|52
|9.
|Фоджа
|1:1
|36
|14
|8
|14
|57 - 58
|50
|10.
|Карпи
|0:1
|36
|12
|13
|11
|29 - 39
|49
|11.
|Специя
|0:1
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|1:0
|36
|11
|12
|13
|36 - 42
|45
|13.
|Салернитана
|1:1
|36
|9
|17
|10
|44 - 49
|44
|14.
|Кремонезе
|1:1
|36
|8
|19
|9
|40 - 40
|43
|15.
|Новара
|1:0
|36
|11
|9
|16
|37 - 43
|42
|16.
|Авеллино
|0:0
|36
|9
|14
|13
|45 - 51
|41
|17.
|Пескара
|1:1
|36
|9
|13
|14
|43 - 58
|40
|18.
|Чезена
|1:2
|36
|8
|14
|14
|50 - 59
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|0:1
|36
|8
|13
|15
|36 - 47
|37
|20.
|Асколи
|36
|9
|9
|18
|33 - 55
|36
|21.
|Тернана
|1:1
|36
|6
|16
|14
|54 - 62
|34
|22.
|Про Верчелли
|1:1
|36
|6
|14
|16
|39 - 57
|32
Второй тайм
48'
Карамоко Сиссе получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Бари делает замену. Йоколано Симоне уходит с поля, а Бриенца Франко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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