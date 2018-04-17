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  5. Серия B
Стадион:
Бари
0:1
Второй тайм: 60'
Новара
0'
0:1
45' Гол
Пушкаш Георге
48' Желтая карточка
Karamoko Cisse
60'
Второй тайм
Желтая карточка
48'
Карамоко Сиссе получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Бари делает замену. Йоколано Симоне уходит с поля, а Бриенца Франко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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