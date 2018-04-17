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Стадион:
Карпи
0:1
Второй тайм: 59'
Перуджа
0'
0:1
14' Гол
Ди Кармине Самуэль
29' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
31' Желтая карточка
Alessio Sabbione
59'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Alessio Sabbione получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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