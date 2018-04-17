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Стадион: Сандро Кабасси
0:1
14' ГолДи Кармине Самуэль
29' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
31' Желтая карточкаAlessio Sabbione
|
14'
0:1
29'
31'
Состав команд
26
Калапай
Лука
27
Еленич
Эней
24
Maodo
Mbaye
Карпи 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 3 Капела Анибал Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 27 Еленич Эней Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 30 Saber Hraiech Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 17 Ди Кьяра Джанлука Полузащитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 7 Fabio Concas Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 9 Giancarlo Malcore Полузащитник
- 18 Luigi Palumbo
- 1 Federico Serraiocco
- 21 Dario Saric
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Перуджа 3-4-1-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 15 Santiago Colombatto Защитник
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 29 Джермони Лука Полузащитник
- 24 Деллафьоре Паоло Полузащитник
- 21 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 28 Christian Kouan
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
Перуджа (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
Последние игры между собой
Карпи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Перуджа: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Карпи
Перуджа
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2:1
|36
|21
|10
|5
|77 - 43
|73
|2.
|Парма
|36
|17
|9
|10
|49 - 33
|60
|3.
|Палермо
|0:0
|36
|15
|15
|6
|50 - 33
|60
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|36
|15
|15
|6
|55 - 39
|60
|5.
|Перуджа
|1:0
|36
|16
|9
|11
|58 - 45
|57
|6.
|Бари
|0:1
|36
|15
|10
|11
|50 - 44
|55
|7.
|Венеция
|1:0
|36
|13
|15
|8
|44 - 35
|54
|8.
|Читтаделла
|0:0
|36
|14
|10
|12
|48 - 43
|52
|9.
|Фоджа
|1:1
|36
|14
|8
|14
|57 - 58
|50
|10.
|Карпи
|0:1
|36
|12
|13
|11
|29 - 39
|49
|11.
|Специя
|0:1
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|1:0
|36
|11
|12
|13
|36 - 42
|45
|13.
|Салернитана
|1:1
|36
|9
|17
|10
|44 - 49
|44
|14.
|Кремонезе
|1:1
|36
|8
|19
|9
|40 - 40
|43
|15.
|Новара
|1:0
|36
|11
|9
|16
|37 - 43
|42
|16.
|Авеллино
|0:0
|36
|9
|14
|13
|45 - 51
|41
|17.
|Пескара
|1:1
|36
|9
|13
|14
|43 - 58
|40
|18.
|Чезена
|1:2
|36
|8
|14
|14
|50 - 59
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|0:1
|36
|8
|13
|15
|36 - 47
|37
|20.
|Асколи
|36
|9
|9
|18
|33 - 55
|36
|21.
|Тернана
|1:1
|36
|6
|16
|14
|54 - 62
|34
|22.
|Про Верчелли
|1:1
|36
|6
|14
|16
|39 - 57
|32
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Alessio Sabbione получил желтую карточку от судьи
29'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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