Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Удинезе

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Стадион: Сан-Паоло
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Наполи 2:1 Кьево СA
- 31.03.2018 Сассуоло 1:1 Наполи СA
- 18.03.2018 Наполи 1:0 Дженоа СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 26.02.2018 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 18.02.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
Удинезе (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 14.04.2018 Кальяри 2:1 Удинезе СA
- 08.04.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 03.04.2018 Удинезе 0:2 Фиорентина СA
- 31.03.2018 Аталанта 2:0 Удинезе СA
- 23.03.2018 Домжале 1:0 Удинезе ТМК
- 17.03.2018 Удинезе 1:2 Сассуоло СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 25.02.2018 Сампдория 2:1 Удинезе СA
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Торино 2:0 Удинезе СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 28.01.2018 Дженоа 0:1 Удинезе СA
- 24.01.2018 Лацио 3:0 Удинезе СA
- 21.01.2018 Удинезе 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 05.01.2018 Кьево 1:1 Удинезе СA
- 30.12.2017 Болонья 1:2 Удинезе СA
- 23.12.2017 Удинезе 4:0 Верона СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 10.12.2017 Удинезе 2:0 Беневенто СA
Последние игры между собой
Наполи: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Удинезе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе Кубок Италии
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи Серия A
- 15.04.2017 Наполи 3:0 Удинезе Серия A
- 19.11.2016 Удинезе 1:2 Наполи Серия A
- 03.04.2016 Удинезе 3:1 Наполи Серия A
- 08.11.2015 Наполи 1:0 Удинезе Серия A
- 08.02.2015 Наполи 3:1 Удинезе Серия A
- 22.01.2015 Наполи 2:2 Удинезе Кубок Италии
- 21.09.2014 Удинезе 1:0 Наполи Серия A
- 19.04.2014 Удинезе 1:1 Наполи Серия A
- 07.12.2013 Наполи 3:3 Удинезе Серия A
- 25.02.2013 Удинезе 0:0 Наполи Серия A
- 07.10.2012 Наполи 2:1 Удинезе Серия A
- 18.03.2012 Удинезе 2:2 Наполи Серия A
- 26.10.2011 Наполи 2:0 Удинезе Серия A
- 17.04.2011 Наполи 1:2 Удинезе Серия A
- 28.11.2010 Удинезе 3:1 Наполи Серия A
- 07.02.2010 Удинезе 3:1 Наполи Серия A
- 19.09.2009 Наполи 0:0 Удинезе Серия A
- 31.01.2009 Наполи 2:2 Удинезе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|77 - 18
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|32
|24
|6
|2
|66 - 21
|78
|3.
|Лацио
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|75 - 40
|61
|4.
|Рома
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|50 - 26
|61
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|16
|12
|4
|50 - 22
|60
|6.
|Милан
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|43 - 36
|53
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|44 - 33
|51
|8.
|Аталанта
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|47 - 34
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|50 - 49
|48
|10.
|Торино
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|46 - 38
|46
|11.
|Болонья
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|37 - 43
|38
|12.
|Дженоа
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|25 - 31
|38
|13.
|Удинезе
|Заявка
|32
|10
|3
|19
|40 - 50
|33
|14.
|Кальяри
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|30 - 52
|32
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|23 - 53
|31
|16.
|Кьево
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|29 - 51
|30
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|30 - 52
|28
|18.
|Кротоне
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|29 - 57
|27
|19.
|Верона
|Заявка
|32
|7
|4
|21
|26 - 64
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|28 - 75
|14
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - УдинезеДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 57 минут, которая состоится 18.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Наполи - Удинезе
Наполи
91.2% (52)
Ничья:
7% (4)
Удинезе
1.8% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Наполи:
47.4% (27)
2:1 Наполи:
17.5% (10)
1:0 Наполи:
10.5% (6)
3:1 Наполи:
7% (4)
3:0 Наполи:
5.3% (3)
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