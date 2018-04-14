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Удинезе
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Удинезе

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 57 минут, которая состоится 18.04.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - Удинезе
Наполи
91.2% (52)
Ничья:
7% (4)
Удинезе
1.8% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
47.4% (27)
Наполи:
17.5% (10)
Наполи:
10.5% (6)
Наполи:
7% (4)
Наполи:
5.3% (3)
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