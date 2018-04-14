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Кротоне
 
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Ювентус
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Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне - Ювентус

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 56 минут, которая состоится 18.04.2018.
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Прогнозы на матч Кротоне - Ювентус
Кротоне
5.2% (3)
Ничья:
0% (0)
Ювентус
94.8% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
51.7% (30)
Ювентус:
22.4% (13)
Ювентус:
5.2% (3)
Ювентус:
5.2% (3)
Ювентус:
5.2% (3)
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