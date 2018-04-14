Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне - Ювентус

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Стадион: Эцио Шида
Предыдущие игры
Кротоне (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 14.04.2018 Дженоа 1:0 Кротоне СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
- 04.04.2018 Торино 4:1 Кротоне СA
- 31.03.2018 Фиорентина 2:0 Кротоне СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 11.03.2018 Кротоне 4:1 Сампдория СA
- 25.02.2018 Кротоне 2:3 СПАЛ 2013 СA
- 18.02.2018 Беневенто 3:2 Кротоне СA
- 10.02.2018 Кротоне 1:1 Аталанта СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 Кротоне 1:1 Кальяри СA
- 21.01.2018 Верона 0:3 Кротоне СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Лацио 4:0 Кротоне СA
- 17.12.2017 Кротоне 1:0 Кьево СA
- 10.12.2017 Сассуоло 2:1 Кротоне СA
- 04.12.2017 Кротоне 0:3 Удинезе СA
- 30.11.2017 Дженоа 1:0 Кротоне КИ
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
Ювентус (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 17.03.2018 СПАЛ 2013 0:0 Ювентус СA
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|77 - 18
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|32
|24
|6
|2
|66 - 21
|78
|3.
|Лацио
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|75 - 40
|61
|4.
|Рома
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|50 - 26
|61
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|16
|12
|4
|50 - 22
|60
|6.
|Милан
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|43 - 36
|53
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|44 - 33
|51
|8.
|Аталанта
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|47 - 34
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|50 - 49
|48
|10.
|Торино
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|46 - 38
|46
|11.
|Болонья
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|37 - 43
|38
|12.
|Дженоа
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|25 - 31
|38
|13.
|Удинезе
|Заявка
|32
|10
|3
|19
|40 - 50
|33
|14.
|Кальяри
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|30 - 52
|32
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|23 - 53
|31
|16.
|Кьево
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|29 - 51
|30
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|30 - 52
|28
|18.
|Кротоне
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|29 - 57
|27
|19.
|Верона
|Заявка
|32
|7
|4
|21
|26 - 64
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|28 - 75
|14
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Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне - ЮвентусДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 56 минут, которая состоится 18.04.2018.
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Прогнозы на матч Кротоне - Ювентус
Кротоне
5.2% (3)
Ничья:
0% (0)
Ювентус
94.8% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Ювентус:
51.7% (30)
1:2 Ювентус:
22.4% (13)
0:1 Ювентус:
5.2% (3)
0:3 Ювентус:
5.2% (3)
1:3 Ювентус:
5.2% (3)
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