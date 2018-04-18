Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
23' Желтая карточкаФеррари Алекс
31' Желтая карточкаРожерио да Силва
0:1
38' ГолЛемос Маурисио
61' Желтая карточкаМаццители Лука
69' Желтая карточкаВукович Ягош
71' Желтая карточкаДункан Альфред
75' Желтая карточкаПелузо Федерико
90' Желтая карточкаЛи Сын-Ву
Второй тайм
91'
91'
ШАНС! Петкович Бруно нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Маццители Лука из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
90'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
89'
Andrea Danzi наказан за толчок Ачерби Франческо
88'
88'
Тактическая замена. Rogerio уходит с поля и его заменяет Дель Орко Кристиан
87'
87'
Вукович Ягош из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
87'
Тактическая замена. Политано Маттео уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
86'
Петкович Бруно из команды Верона сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
85'
85'
Адьяпонг Клод не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
83'
Судья сигнализирует, что Петкович Бруно из команды Верона поставил подножку. Пострадал Лемос Маурисио
81'
Ромуло Соуза наказан за толчок Рагуза Антонио
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
79'
Шанс! Петкович Бруно из команды Верона пробил головой, но мимо
79'
Seung-Woo Lee из команды Верона подал угловой слева.
79'
Петкович Бруно из команды Верона нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
78'
78'
77'
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Петкович Бруно из команды Верона опасно и грубо сыграл. Ачерби Франческо пострадал.
75'
Пелузо Федерико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
75'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Валоти Матиа пострадал.
74'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Фарес Мохамед из команды Верона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
73'
73'
Игрок из команды Верона делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
72'
72'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
71'
Дункан Альфред сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
71'
Дункан Альфред из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Феррари Алекс пострадал.
70'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Петкович Бруно
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Вукович Ягош сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
69'
Вукович Ягош из команды Верона опасно и грубо сыграл. Политано Маттео пострадал.
69'
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды Верона поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
65'
Верде Даниэле получил травму и заменен. Seung-Woo Lee выходит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
64'
Черчи Алессио из команды Верона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
63'
Дункан Альфред из команды Сассуоло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
63'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
63'
Отличные скиллы показывает Политано Маттео, обводя своих соперников
63'
63'
Адьяпонг Клод нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Феррари Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Маццители Лука сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
61'
Судья свистит. Маццители Лука атаковал сзади соперника. Это Матос Ридер заработал своей команде штрафной
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
59'
Как он промахнулся? Берарди Доменико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
59'
58'
Отличный пас сделал Верде Даниэле из команды Верона. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
58'
Судья сигнализирует, что Адьяпонг Клод из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
57'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Верде Даниэле
56'
Дункан Альфред из команды Сассуоло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
56'
56'
Валоти Матиа наказан за толчок Rogerio
55'
Дункан Альфред из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
Матос Ридер из команды Верона в офсайде
54'
Фарес Мохамед из команды Верона делает пас партнеру.
54'
Тактическая замена. Сукулини Франко уходит с поля и его заменяет Матос Ридер
54'
Судья сигнализирует, что Феррари Алекс из команды Верона поставил подножку. Пострадал Лемос Маурисио
53'
Вукович Ягош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Пелузо Федерико наказан за толчок Сукулини Франко
52'
Верде Даниэле пробил со штрафного прямо в стенку
51'
Судья сигнализирует, что Дункан Альфред из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Верде Даниэле
51'
51'
Хорошую попытку сделал Политано Маттео. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
49'
Верде Даниэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Адьяпонг Клод нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
49'
48'
Дункан Альфред мяч отрикошетил от ворот
48'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
46'
46'
Верде Даниэле выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
47'
Команда Сассуоло играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Судья сигнализирует, что Сукулини Франко из команды Верона поставил подножку. Пострадал Дункан Альфред
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Черчи Алессио коснулся мяча рукой.
44'
Фарес Мохамед из команды Верона делает пас партнеру.
43'
42'
Вукович Ягош из команды Верона пасует в штрафную, но Консильи Андреа выходит и ловит мяч.
42'
42'
42'
42'
Ромуло Соуза из команды Верона разыграл угловой с правого угла.
41'
Берарди Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
41'
Ромуло Соуза из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
38'
Г О О О О Л - Лемос Маурисио забивает!
38'
Голкипер мог бы сыграть и получше
38'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло делает передачу одноклубнику.
38'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
37'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
36'
Супрайен Самуэль не смог попасть в створ ударом издали
36'
Плохо сыграл Rogerio - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
36'
Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
35'
Маццители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло в офсайде
34'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
33'
Черчи Алессио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Rogerio сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Безумный фол. Rogerio грубо играет против соперника. Пострадал Сукулини Франко
31'
Валоти Матиа нанес удар, мяч был парирован, но Консильи Андреа не удержал его в руках.
31'
Верде Даниэле из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
Дункан Альфред нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
30'
Ачерби Франческо выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Черчи Алессио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Маццители Лука из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок из команды Сассуоло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
28'
28'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
27'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Вукович Ягош
27'
Отличный пас сделал Маньянелли Франческо из команды Сассуоло. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
26'
Фарес Мохамед из команды Верона опасно и грубо сыграл. Ачерби Франческо пострадал.
25'
Супрайен Самуэль из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Соперник делает почти голевой пас, но Николас Давид из команды Верона начеку и спасает ситуацию.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Николас Давид не дал случится голу! Берарди Доменико должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
24'
Лемос Маурисио из команды Сассуоло делает пас партнеру.
24'
Николас Давид не дал случится голу! Политано Маттео должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
24'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Феррари Алекс сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
23'
Судья свистит. Феррари Алекс атаковал сзади соперника. Это Берарди Доменико заработал своей команде штрафной
22'
Ромуло Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Верде Даниэле пострадал.
21'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
21'
Адьяпонг Клод выбил мяч подальше от ворот.
20'
Судья сигнализирует, что Andrea Danzi из команды Верона поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
20'
Ромуло Соуза из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
Берарди Доменико наказан за толчок Черчи Алессио
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
19'
Хороший удар издали нанес Дункан Альфред, но отличный сейв сделал Николас Давид. Угловой.
18'
17'
Валоти Матиа из команды Верона сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды Верона поставил подножку. Пострадал Адьяпонг Клод
13'
11'
Фарес Мохамед из команды Верона играет слишком грубо. Маньянелли Франческо оказался на газоне.
11'
Верде Даниэле из команды Верона подал угловой слева.
11'
Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
8'
8'
8'
Отличные скиллы показывает Верде Даниэле, обводя своих соперников
8'
8'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Черчи Алессио пострадал.
7'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Политано Маттео из команды Сассуоло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
7'
7'
Верде Даниэле из команды Верона подал угловой слева.
6'
Должен был быть гол! Сукулини Франко имел отличный шанс, но Консильи Андреа не дал голу состоятся!
6'
5'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
5'
Политано Маттео из команды Сассуоло в офсайде
5'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает пас партнеру.
3'
Судья сигнализирует, что Ачерби Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Сукулини Франко
3'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
3'
Дункан Альфред из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
2'
Andrea Danzi из команды Верона опасно и грубо сыграл. Маньянелли Франческо пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 0:1 Сассуоло
Верона
39.1% (66)
Ничья:
33.7% (57)
Сассуоло
27.2% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.6% (50)
1:0 Верона:
20.1% (34)
2:1 Верона:
14.8% (25)
0:1 Сассуоло:
11.8% (20)
1:2 Сассуоло:
11.2% (19)
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