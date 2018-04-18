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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Верона
0:1
Конец матча
Сассуоло
0'
23' Желтая карточка
Феррари Алекс
31' Желтая карточка
Рожерио да Силва
0:1
38' Гол
Лемос Маурисио
61' Желтая карточка
Маццители Лука
69' Желтая карточка
Вукович Ягош
71' Желтая карточка
Дункан Альфред
75' Желтая карточка
Пелузо Федерико
90' Желтая карточка
Ли Сын-Ву
90'+6
Второй тайм
91'
Удар от ворот произведет Сассуоло
91'
ШАНС! Петкович Бруно нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Феррари Алекс из команды Верона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
91'
Маццители Лука из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
90'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Феррари Алекс из команды Верона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
90'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
89'
Andrea Danzi наказан за толчок Ачерби Франческо
88'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Rogerio уходит с поля и его заменяет Дель Орко Кристиан
87'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Вукович Ягош из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Удар от ворот произведет Сассуоло
87'
Тактическая замена. Политано Маттео уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
86'
Петкович Бруно из команды Верона сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
85'
Удар от ворот произведет Верона
85'
Адьяпонг Клод не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Петкович Бруно из команды Верона поставил подножку. Пострадал Лемос Маурисио
Фол, нарушение
81'
Ромуло Соуза наказан за толчок Рагуза Антонио
80'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
Удар от ворот произведет Сассуоло
79'
Шанс! Петкович Бруно из команды Верона пробил головой, но мимо
Угловой
79'
Seung-Woo Lee из команды Верона подал угловой слева.
79'
Петкович Бруно из команды Верона нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
78'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Сассуоло
76'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
75'
Петкович Бруно из команды Верона опасно и грубо сыграл. Ачерби Франческо пострадал.
Желтая карточка
75'
Пелузо Федерико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
75'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Валоти Матиа пострадал.
74'
Удар от ворот произведет Сассуоло
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Фарес Мохамед из команды Верона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
73'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок из команды Верона делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
Желтая карточка
71'
Дункан Альфред сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
71'
Дункан Альфред из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Феррари Алекс пострадал.
70'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Петкович Бруно
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
69'
Вукович Ягош сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
69'
Вукович Ягош из команды Верона опасно и грубо сыграл. Политано Маттео пострадал.
69'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды Верона поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
65'
Верде Даниэле получил травму и заменен. Seung-Woo Lee выходит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Удар от ворот произведет Верона
64'
Черчи Алессио из команды Верона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
63'
Дункан Альфред из команды Сассуоло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
63'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
63'
Отличные скиллы показывает Политано Маттео, обводя своих соперников
63'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Адьяпонг Клод нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Феррари Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Маццители Лука сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
61'
Судья свистит. Маццители Лука атаковал сзади соперника. Это Матос Ридер заработал своей команде штрафной
60'
Удар от ворот произведет Сассуоло
60'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Удар от ворот произведет Верона
59'
Как он промахнулся? Берарди Доменико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
59'
Удар от ворот произведет Сассуоло
58'
Отличный пас сделал Верде Даниэле из команды Верона. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Адьяпонг Клод из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Верде Даниэле
56'
Дункан Альфред из команды Сассуоло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
56'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Валоти Матиа наказан за толчок Rogerio
55'
Дункан Альфред из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
54'
Матос Ридер из команды Верона в офсайде
54'
Фарес Мохамед из команды Верона делает пас партнеру.
54'
Тактическая замена. Сукулини Франко уходит с поля и его заменяет Матос Ридер
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Феррари Алекс из команды Верона поставил подножку. Пострадал Лемос Маурисио
53'
Вукович Ягош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Пелузо Федерико наказан за толчок Сукулини Франко
52'
Верде Даниэле пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Дункан Альфред из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Верде Даниэле
51'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Хорошую попытку сделал Политано Маттео. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
49'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло подал угловой слева.
49'
Верде Даниэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Адьяпонг Клод нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло подал угловой слева.
48'
Дункан Альфред мяч отрикошетил от ворот
48'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Сассуоло
46'
Верде Даниэле выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
47'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
47'
Команда Сассуоло играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
45'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Сукулини Франко из команды Верона поставил подножку. Пострадал Дункан Альфред
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
44'
Черчи Алессио коснулся мяча рукой.
44'
Фарес Мохамед из команды Верона делает пас партнеру.
43'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
42'
Вукович Ягош из команды Верона пасует в штрафную, но Консильи Андреа выходит и ловит мяч.
42'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
42'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Ромуло Соуза из команды Верона разыграл угловой с правого угла.
41'
Берарди Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
41'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
41'
Ромуло Соуза из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Лемос Маурисио забивает!
38'
Голкипер мог бы сыграть и получше
38'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло делает передачу одноклубнику.
Угловой
38'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
37'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Сассуоло
36'
Супрайен Самуэль не смог попасть в створ ударом издали
36'
Плохо сыграл Rogerio - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
36'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
36'
Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
35'
Маццители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
34'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло в офсайде
34'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
33'
Черчи Алессио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
32'
Rogerio сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Rogerio грубо играет против соперника. Пострадал Сукулини Франко
31'
Валоти Матиа нанес удар, мяч был парирован, но Консильи Андреа не удержал его в руках.
31'
Верде Даниэле из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Удар от ворот произведет Верона
30'
Дункан Альфред нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
30'
Ачерби Франческо выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло подал угловой слева.
29'
Черчи Алессио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Маццители Лука из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок из команды Сассуоло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Феррари Алекс из команды Верона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Вукович Ягош
27'
Отличный пас сделал Маньянелли Франческо из команды Сассуоло. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
26'
Фарес Мохамед из команды Верона опасно и грубо сыграл. Ачерби Франческо пострадал.
25'
Супрайен Самуэль из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Соперник делает почти голевой пас, но Николас Давид из команды Верона начеку и спасает ситуацию.
25'
Удар от ворот произведет Верона
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Николас Давид не дал случится голу! Берарди Доменико должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
24'
Лемос Маурисио из команды Сассуоло делает пас партнеру.
24'
Николас Давид не дал случится голу! Политано Маттео должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
24'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
23'
Феррари Алекс сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
23'
Судья свистит. Феррари Алекс атаковал сзади соперника. Это Берарди Доменико заработал своей команде штрафной
22'
Ромуло Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Верде Даниэле пострадал.
21'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
21'
Адьяпонг Клод выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Andrea Danzi из команды Верона поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
20'
Ромуло Соуза из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
20'
Берарди Доменико наказан за толчок Черчи Алессио
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Угловой
19'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
19'
Хороший удар издали нанес Дункан Альфред, но отличный сейв сделал Николас Давид. Угловой.
18'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Валоти Матиа из команды Верона сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
15'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
15'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды Верона поставил подножку. Пострадал Адьяпонг Клод
13'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Фарес Мохамед из команды Верона играет слишком грубо. Маньянелли Франческо оказался на газоне.
Угловой
11'
Верде Даниэле из команды Верона подал угловой слева.
11'
Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
8'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
8'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
8'
Отличные скиллы показывает Верде Даниэле, обводя своих соперников
8'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Черчи Алессио пострадал.
7'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Политано Маттео из команды Сассуоло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
7'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
Угловой
7'
Верде Даниэле из команды Верона подал угловой слева.
6'
Должен был быть гол! Сукулини Франко имел отличный шанс, но Консильи Андреа не дал голу состоятся!
6'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
5'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
Офсайд
5'
Политано Маттео из команды Сассуоло в офсайде
5'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает пас партнеру.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ачерби Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Сукулини Франко
3'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
3'
Дункан Альфред из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Andrea Danzi из команды Верона опасно и грубо сыграл. Маньянелли Франческо пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 0:1 Сассуоло
Верона
39.1% (66)
Ничья:
33.7% (57)
Сассуоло
27.2% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.6% (50)
Верона:
20.1% (34)
Верона:
14.8% (25)
Сассуоло:
11.8% (20)
Сассуоло:
11.2% (19)
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