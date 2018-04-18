Стадион: Луиджи Феррарис
39' Желтая карточкаМасина Адам
55' Желтая карточкаСильвестре Матиас
80' Желтая карточкаПаласио Родриго
84' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
1:0
90' ГолСапата Дуван
Второй тайм
93'
Берешиньски Бартош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
91'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет Орсолини Риккардо
89'
Какой промах! Квальярелла Фабио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
89'
Верре Валерио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
88'
Сапата Дуван из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
87'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Сапата Дуван нанес удар в каркас ворот!
87'
Феррари Джанмарко из команды Сампдория сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
87'
Верре Валерио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
86'
Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Прает Деннис мяч отрикошетил от ворот
86'
86'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
85'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Кризетиг Лоренцо получил желтую карточку от судьи
84'
Безумный фол. Кризетиг Лоренцо грубо играет против соперника. Пострадал Верре Валерио
84'
Тактическая замена. Линетти Кароль уходит с поля и его заменяет Верре Валерио
83'
Кейта Шейк из команды Болонья играет слишком грубо. Берешиньски Бартош оказался на газоне.
83'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
83'
Удар, который нанес Джемаили Блерим, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Вивиано Эмильяно парировал мяч в поле.
82'
81'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
81'
80'
Рефери не любит споров - именно за это Паласио Родриго сейчас получил желтую
80'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой справа.
79'
Хороший удар издали нанес Паласио Родриго, но отличный сейв сделал Вивиано Эмильяно. Угловой.
79'
79'
Тактическая замена. Верди Симоне уходит с поля и его заменяет Паласио Родриго
78'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
78'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
77'
Сапата Дуван из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
76'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
75'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Прает Деннис из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
73'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
72'
71'
Рамирес Гастон наказан за толчок Джемаили Блерим
70'
70'
70'
Сильвестре Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Тактическая замена. Капрари Джанлука уходит с поля и его заменяет Рамирес Гастон
68'
68'
Голкипер мог бы сыграть и получше
68'
Джемаили Блерим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
67'
Судья сигнализирует, что Сапата Дуван из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Кейта Шейк
67'
66'
66'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
66'
Стринич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Торрейра Лукас из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Верди Симоне
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
65'
ШАНС! Капрари Джанлука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Сапата Дуван из команды Сампдория сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
Хеландер Филип из команды Болонья хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Сапата Дуван из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
64'
63'
Тактическая замена. Масина Адам уходит с поля и его заменяет Кейта Шейк
63'
Шанс! Авенатти Фелипе из команды Болонья пробил головой, но мимо
63'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
62'
Хорошую попытку сделал Капрари Джанлука. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Тактическая замена. Ковнацки Давид уходит с поля и его заменяет Сапата Дуван
59'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
58'
57'
Как он промахнулся? Ковнацки Давид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
57'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой справа.
57'
Верди Симоне мяч отрикошетил от ворот
56'
Верди Симоне пробил со штрафного прямо в стенку
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Сильвестре Матиас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
55'
Сильвестре Матиас из команды Сампдория играет слишком грубо. Надь Адам оказался на газоне.
55'
54'
Верди Симоне нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Судья сигнализирует, что Капрари Джанлука из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Масина Адам
53'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
51'
Торрейра Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
49'
49'
Хеландер Филип из команды Болонья хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
49'
Ковнацки Давид из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Ковнацки Давид из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Судья сигнализирует, что Хеландер Филип из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ковнацки Давид
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Стринич Иван из команды Сампдория делает неудачный навес.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ковнацки Давид
46'
Торрейра Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Масина Адам из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
44'
44'
Ковнацки Давид не смог попасть в створ ударом издали
44'
44'
43'
Романьоли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Отличные скиллы показывает Капрари Джанлука, обводя своих соперников
43'
43'
Джемаили Блерим из команды Болонья сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
42'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
42'
42'
42'
Верди Симоне из команды Болонья навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Гонсалес Джанкарло нарушает правила. Квальярелла Фабио пострадал
41'
40'
Верди Симоне не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
39'
Масина Адам получил желтую карточку от судьи
39'
Масина Адам из команды Болонья играет слишком грубо. Торрейра Лукас оказался на газоне.
39'
38'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Стринич Иван наказан за толчок Ди Франческо Федерико
36'
Торрейра Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Опасность предотвращена - Романьоли Симоне из команды Болонья вступил в отбор удачно
35'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
33'
32'
32'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
31'
Прает Деннис коснулся мяча рукой.
31'
31'
31'
Романьоли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Какой шанс! Квальярелла Фабио почти забил, но мяч вынесли с линии!
30'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
30'
Романьоли Симоне ошибается в защите.
29'
Кризетиг Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Стринич Иван из команды Сампдория подал угловой слева.
28'
Стринич Иван из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
27'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
27'
Сильвестре Матиас из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
26'
Феррари Джанмарко из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Джемаили Блерим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
26'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
26'
Стринич Иван из команды Сампдория подал угловой справа.
25'
Ковнацки Давид из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Линетти Кароль из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
23'
Отличный пас сделал Капрари Джанлука из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Кризетиг Лоренцо из команды Болонья играет слишком грубо. Капрари Джанлука оказался на газоне.
22'
21'
21'
Ди Франческо Федерико не смог попасть в створ ударом издали
21'
Судья сигнализирует, что Капрари Джанлука из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
19'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Романьоли Симоне из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
18'
Джемаили Блерим наказан за толчок Линетти Кароль
17'
Масина Адам из команды Болонья в офсайде
16'
16'
Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
14'
ШАНС! Ковнацки Давид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Опасность! Квальярелла Фабио из команды Сампдория отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
13'
Стринич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Масина Адам из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
13'
Кризетиг Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
12'
Капрари Джанлука не смог попасть в створ ударом издали
12'
Ди Франческо Федерико наказан за толчок Торрейра Лукас
11'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Торрейра Лукас из команды Сампдория играет слишком грубо. Надь Адам оказался на газоне.
7'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
6'
Верди Симоне из команды Болонья делает неудачный навес.
5'
Судья сигнализирует, что Гонсалес Джанкарло из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
4'
Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
4'
Верди Симоне из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
3'
3'
Судья сигнализирует, что Стринич Иван из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Верди Симоне
2'
Романьоли Симоне из команды Болонья хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 1:0 Болонья
Сампдория
87% (147)
Ничья:
11.2% (19)
Болонья
1.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сампдория:
39.1% (66)
1:0 Сампдория:
32% (54)
2:0 Сампдория:
10.1% (17)
1:1 Ничья:
8.3% (14)
0:0 Ничья:
2.4% (4)
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