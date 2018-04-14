Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Дженоа

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 10.04.2018 Рома 3:0 Барселона ЛЧ
- 07.04.2018 Рома 0:2 Фиорентина СA
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома ЛЧ
- 31.03.2018 Болонья 1:1 Рома СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 13.03.2018 Рома 1:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
Дженоа (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 14.04.2018 Дженоа 1:0 Кротоне СA
- 07.04.2018 Сампдория 0:0 Дженоа СA
- 03.04.2018 Дженоа 2:1 Кальяри СA
- 31.03.2018 Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 23.03.2018 Монако 4:1 Дженоа ТМК
- 18.03.2018 Наполи 1:0 Дженоа СA
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан СA
- 24.02.2018 Болонья 2:0 Дженоа СA
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Кьево 0:1 Дженоа СA
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
- 28.01.2018 Дженоа 0:1 Удинезе СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Дженоа 1:0 Сассуоло СA
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Фиорентина 0:0 Дженоа СA
- 12.12.2017 Дженоа 1:2 Аталанта СA
- 04.12.2017 Верона 0:1 Дженоа СA
Последние игры между собой
Рома: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома Серия A
- 28.05.2017 Рома 3:2 Дженоа Серия A
- 08.01.2017 Дженоа 0:1 Рома Серия A
- 02.05.2016 Дженоа 2:3 Рома Серия A
- 20.12.2015 Рома 2:0 Дженоа Серия A
- 03.05.2015 Рома 2:0 Дженоа Серия A
- 14.12.2014 Дженоа 0:1 Рома Серия A
- 18.05.2014 Дженоа 1:0 Рома Серия A
- 12.01.2014 Рома 4:0 Дженоа Серия A
- 03.03.2013 Рома 3:1 Дженоа Серия A
- 21.10.2012 Дженоа 2:4 Рома Серия A
- 19.03.2012 Рома 1:0 Дженоа Серия A
- 26.10.2011 Дженоа 2:1 Рома Серия A
- 20.02.2011 Дженоа 4:3 Рома Серия A
- 16.10.2010 Рома 2:1 Дженоа Серия A
- 17.01.2010 Рома 3:0 Дженоа Серия A
- 23.08.2009 Дженоа 3:2 Рома Серия A
- 08.02.2009 Рома 3:0 Дженоа Серия A
- 24.09.2008 Дженоа 3:1 Рома Серия A
- 05.04.2008 Рома 3:2 Дженоа Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|77 - 18
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|32
|24
|6
|2
|66 - 21
|78
|3.
|Лацио
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|75 - 40
|61
|4.
|Рома
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|50 - 26
|61
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|16
|12
|4
|50 - 22
|60
|6.
|Милан
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|43 - 36
|53
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|44 - 33
|51
|8.
|Аталанта
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|47 - 34
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|50 - 49
|48
|10.
|Торино
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|46 - 38
|46
|11.
|Болонья
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|37 - 43
|38
|12.
|Дженоа
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|25 - 31
|38
|13.
|Удинезе
|Заявка
|32
|10
|3
|19
|40 - 50
|33
|14.
|Кальяри
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|30 - 52
|32
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|23 - 53
|31
|16.
|Кьево
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|29 - 51
|30
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|30 - 52
|28
|18.
|Кротоне
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|29 - 57
|27
|19.
|Верона
|Заявка
|32
|7
|4
|21
|26 - 64
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|28 - 75
|14
-
Текстовая онлайн трансляция матча Рома - ДженоаДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 56 минут, которая состоится 18.04.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Рома - Дженоа
Рома
91.2% (52)
Ничья:
5.3% (3)
Дженоа
3.5% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Рома:
45.6% (26)
2:1 Рома:
21.1% (12)
1:0 Рома:
14% (8)
3:1 Рома:
7% (4)
1:1 Ничья:
3.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация