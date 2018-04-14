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Рома
 
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Дженоа
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Дженоа

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 56 минут, которая состоится 18.04.2018.
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Прогнозы на матч Рома - Дженоа
Рома
91.2% (52)
Ничья:
5.3% (3)
Дженоа
3.5% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
45.6% (26)
Рома:
21.1% (12)
Рома:
14% (8)
Рома:
7% (4)
Ничья:
3.5% (2)
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