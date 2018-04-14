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Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Милан

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 57 минут, которая состоится 18.04.2018.
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Прогнозы на матч Торино - Милан
Торино
10.5% (6)
Ничья:
36.8% (21)
Милан
52.6% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
33.3% (19)
Ничья:
29.8% (17)
Милан:
12.3% (7)
Торино:
5.3% (3)
Ничья:
3.5% (2)
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