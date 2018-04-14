Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Милан

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Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Предыдущие игры
Торино (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 14.04.2018 Кьево 0:0 Торино СA
- 08.04.2018 Торино 1:0 Интер Милан СA
- 04.04.2018 Торино 4:1 Кротоне СA
- 31.03.2018 Кальяри 0:4 Торино СA
- 18.03.2018 Торино 1:2 Фиорентина СA
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 25.02.2018 Верона 2:1 Торино СA
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 11.02.2018 Торино 2:0 Удинезе СA
- 03.02.2018 Сампдория 1:1 Торино СA
- 28.01.2018 Торино 3:0 Беневенто СA
- 21.01.2018 Сассуоло 1:1 Торино СA
- 06.01.2018 Торино 3:0 Болонья СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Торино СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 11.12.2017 Лацио 1:3 Торино СA
- 02.12.2017 Торино 1:1 Аталанта СA
Милан (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево СA
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан СA
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 22.02.2018 Милан 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
Последние игры между собой
Торино: победы: 0, ничьи: 8, поражения: 8
Милан: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 0
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино Серия A
- 16.01.2017 Торино 2:2 Милан Серия A
- 12.01.2017 Милан 2:1 Торино Кубок Италии
- 21.08.2016 Милан 3:2 Торино Серия A
- 27.02.2016 Милан 1:0 Торино Серия A
- 17.10.2015 Торино 1:1 Милан Серия A
- 24.05.2015 Милан 3:0 Торино Серия A
- 10.01.2015 Торино 1:1 Милан Серия A
- 01.02.2014 Милан 1:1 Торино Серия A
- 14.09.2013 Торино 2:2 Милан Серия A
- 05.05.2013 Милан 1:0 Торино Серия A
- 09.12.2012 Торино 2:4 Милан Серия A
- 19.04.2009 Милан 5:1 Торино Серия A
- 23.11.2008 Торино 2:2 Милан Серия A
- 22.03.2008 Торино 0:1 Милан Серия A
- 03.11.2007 Милан 0:0 Торино Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|77 - 18
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|32
|24
|6
|2
|66 - 21
|78
|3.
|Лацио
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|75 - 40
|61
|4.
|Рома
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|50 - 26
|61
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|16
|12
|4
|50 - 22
|60
|6.
|Милан
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|43 - 36
|53
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|44 - 33
|51
|8.
|Аталанта
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|47 - 34
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|50 - 49
|48
|10.
|Торино
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|46 - 38
|46
|11.
|Болонья
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|37 - 43
|38
|12.
|Дженоа
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|25 - 31
|38
|13.
|Удинезе
|Заявка
|32
|10
|3
|19
|40 - 50
|33
|14.
|Кальяри
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|30 - 52
|32
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|23 - 53
|31
|16.
|Кьево
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|29 - 51
|30
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|30 - 52
|28
|18.
|Кротоне
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|29 - 57
|27
|19.
|Верона
|Заявка
|32
|7
|4
|21
|26 - 64
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|28 - 75
|14
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Текстовая онлайн трансляция матча Торино - МиланДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 57 минут, которая состоится 18.04.2018.
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Прогнозы на матч Торино - Милан
Торино
10.5% (6)
Ничья:
36.8% (21)
Милан
52.6% (30)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Милан:
33.3% (19)
1:1 Ничья:
29.8% (17)
0:1 Милан:
12.3% (7)
1:0 Торино:
5.3% (3)
0:0 Ничья:
3.5% (2)
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