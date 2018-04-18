Стадион: Чиро Вигорито
0:1
21' ГолФройлер Ремо
31' Желтая карточкаПетанья Андреа
39' Желтая карточкаМанчини Джанлука
0:2
49' ГолБарроу Муса
64' Желтая карточкаТошка Алин
0:2
66' Не забитый пенальтиДе Рон Мартен
0:3
67' ГолГомес Алехандро
71' Желтая карточкаБриньола Энрико
Новости после матча
Второй тайм
95'
Аталанта заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Судья сигнализирует, что Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Кастань Тимоти
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
Musa Barrow выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Отличные скиллы показывает Диабате Шейк, обводя своих соперников
93'
92'
Бриньола Энрико из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
91'
Судья сигнализирует, что Джимсити Берат из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Бастони Алессандро
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Диабате Шейк из команды Беневенто в офсайде
89'
89'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Бастони Алессандро
88'
Джуричич Филип из команды Беневенто сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Йемелло Пьетро не смог удачно сыграть.
88'
88'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
88'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
87'
Виола Николас исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
86'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Виола Николас пострадал.
86'
86'
Санья Бакари из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
83'
Судья сигнализирует, что Бриньола Энрико из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
83'
Джуричич Филип из команды Беневенто направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Венути Лоренцо
82'
81'
81'
Санья Бакари нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Бриньола Энрико из команды Беневенто делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Хорошую попытку сделал Musa Barrow. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Пуджиони Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Кристанте Бриан из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Пуджиони Кристиан пострадал.
78'
Пуджиони Кристиан не дал случится голу! Кристанте Бриан должен был забивать, но Пуджиони Кристиан сделал отличный сейв
78'
Гомес Алехандро разрезает оборону соперника отличным пасом
75'
Госенс Робин наказан за толчок Санья Бакари
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Судья сигнализирует, что Джимсити Берат из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Musa Barrow
73'
73'
Санья Бакари из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
72'
ШАНС! Де Рон Мартен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Бриньола Энрико получил желтую карточку от судьи
71'
Безумный фол. Бриньола Энрико грубо играет против соперника. Пострадал Госенс Робин
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Бриньола Энрико из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Госенс Робин пострадал.
69'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
69'
Джуричич Филип из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Бриньола Энрико пробует нанести удар издали, но Бериша Этрит держит все под контролем
68'
Тактическая замена. Париджини Витторио уходит с поля и его заменяет Йемелло Пьетро
67'
Фройлер Ремо сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Гомес Алехандро изменил счет на табло!
67'
ШАНС! Гомес Алехандро вышел один-на-один с голкипером...
67'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
66'
66'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Де Рон Мартен бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
64'
ПЕНАЛЬТИ - Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Госенс Робин.
64'
Тошка Алин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
64'
Тошка Алин из команды Беневенто играет слишком грубо. Musa Barrow оказался на газоне.
63'
Виола Николас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
61'
Musa Barrow из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Джимсити Берат пострадал.
61'
61'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Фройлер Ремо из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Джуричич Филип пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
59'
Госенс Робин из команды Аталанта в офсайде
59'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Госенс Робин из команды Аталанта делает неудачный навес.
59'
58'
Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто играет слишком грубо. Гомес Алехандро оказался на газоне.
58'
57'
Диабате Шейк из команды Беневенто сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
Джуричич Филип из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Судья сигнализирует, что Кальдара Маттиа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Диабате Шейк
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Судья сигнализирует, что Кальдара Маттиа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Дель Пинто Лоренцо
54'
Вратарь парирует удар, который нанес Мазиелло Андреа, и мяч снова в игре
54'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
54'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
54'
Musa Barrow мяч отрикошетил от ворот
54'
Отличные скиллы показывает Musa Barrow, обводя своих соперников
53'
Биллонг Жан-Клод получил травму и заменен. Санья Бакари выходит на поле.
53'
Тактическая замена. Ломбарди Кристиано уходит с поля и его заменяет Джуричич Филип
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Бриньола Энрико из команды Беневенто делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Диабате Шейк пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Де Рон Мартен сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Musa Barrow изменил счет на табло!
49'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает пас партнеру.
49'
Виола Николас ошибается в защите.
48'
Кристанте Бриан из команды Аталанта в офсайде
48'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Биллонг Жан-Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Манчини Джанлука уходит с поля и его заменяет Кастань Тимоти
46'
Петанья Андреа получил травму и заменен. Musa Barrow выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Кристанте Бриан наказан за толчок Джимсити Берат
43'
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
42'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает неудачный навес.
42'
41'
Фройлер Ремо из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Венути Лоренцо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Манчини Джанлука получил желтую карточку от судьи
39'
Манчини Джанлука наказан за толчок Париджини Витторио
38'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
38'
Париджини Витторио из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
38'
Париджини Витторио из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
37'
Шанс! Венути Лоренцо из команды Беневенто пробил головой, но мимо
37'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
37'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Париджини Витторио не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
35'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Кальдара Маттиа наказан за толчок Диабате Шейк
33'
33'
Тошка Алин не смог попасть в створ ударом издали
33'
33'
Бриньола Энрико из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
33'
32'
31'
Петанья Андреа получил желтую карточку от судьи
31'
Петанья Андреа из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Джимсити Берат пострадал.
30'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Венути Лоренцо
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
28'
Диабате Шейк из команды Беневенто толкнул локтем оппонента. Это Бериша Этрит заработал фол
28'
Плохо сыграл Кальдара Маттиа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
27'
Манчини Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Венути Лоренцо
23'
Хорошую попытку сделал Бриньола Энрико. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Бриньола Энрико из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
21'
Отличный командный гол!
21'
Кристанте Бриан сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Фройлер Ремо из команды Аталанта забил гол! Легко это для такого игрока, как Фройлер Ремо
21'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает пас партнеру.
21'
ШАНС! Кристанте Бриан вышел один-на-один с голкипером...
21'
Петанья Андреа из команды Аталанта увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
20'
Хатебур Ханс пробует нанести удар издали, но Пуджиони Кристиан держит все под контролем
20'
Гомес Алехандро нанес удар, мяч был парирован, но Пуджиони Кристиан не удержал его в руках.
20'
Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Диабате Шейк из команды Беневенто попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
19'
ШАНС! Диабате Шейк вышел один-на-один с голкипером...
19'
Бриньола Энрико разрезает оборону соперника отличным пасом
18'
Гомес Алехандро пробует нанести удар издали, но Пуджиони Кристиан держит все под контролем
18'
Судья сигнализирует, что Биллонг Жан-Клод из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
17'
Бриньола Энрико из команды Беневенто играет слишком грубо. Гомес Алехандро оказался на газоне.
16'
Виола Николас нарушил правила.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Петанья Андреа из команды Аталанта играет слишком грубо. Джимсити Берат оказался на газоне.
15'
Де Рон Мартен наказан за толчок Виола Николас
14'
Де Рон Мартен из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
12'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Петанья Андреа мяча так и не получил
11'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Париджини Витторио из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
11'
Париджини Витторио из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
11'
10'
ШАНС! Ломбарди Кристиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Диабате Шейк из команды Беневенто нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
10'
10'
Госенс Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
9'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
8'
8'
Госенс Робин из команды Аталанта делает неудачный навес.
8'
7'
Диабате Шейк наказан за толчок Кальдара Маттиа
7'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
7'
Париджини Витторио нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
So close! Удар головой нанес Джимсити Берат но мяч выбили с ленточки!
7'
6'
Манчини Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Венути Лоренцо из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
5'
Виола Николас из команды Беневенто делает неудачный навес.
4'
Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Тошка Алин
4'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ломбарди Кристиано
4'
Петанья Андреа наказан за толчок Тошка Алин
2'
Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Париджини Витторио
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Беневенто 0:3 Аталанта
Беневенто
7.6% (13)
Ничья:
9.4% (16)
Аталанта
83% (142)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Аталанта:
40.4% (69)
0:1 Аталанта:
25.1% (43)
0:2 Аталанта:
9.4% (16)
1:1 Ничья:
7.6% (13)
1:3 Аталанта:
5.8% (10)
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