Стадион: Паоло Мацца
15' Желтая карточкаВикари Франческо
41' Желтая карточкаЯрошински Павел
62' Желтая карточкаГамберини Алессандро
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Фелипе Диас коснулся мяча рукой.
93'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Скьявон Эрос из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
93'
Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
92'
Судья сигнализирует, что Степински Мариуш из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Матьелло Федерико уходит с поля и его заменяет Скьявон Эрос
90'
90'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает неудачный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
89'
Инглезе Роберто нанес удар чуть мимо. Близко!
88'
88'
88'
Судья сигнализирует, что Степински Мариуш из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
87'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
87'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
87'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
85'
Депаоли Фабио из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
83'
Удар от ворот произведет Кьево
83'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 пробил со штрафного, но очень мимо цели.
83'
Каччаторе Фабрицио коснулся мяча рукой.
82'
82'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
82'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
81'
80'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Гамберини Алессандро получил травму и заменен. Дайнелли Дарио выходит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Степински Мариуш пострадал.
79'
Тактическая замена. Пуччарелли Мануэль уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
78'
Судья сигнализирует, что Томович Ненад из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бонаццоли Федерико
78'
77'
76'
Куртич Ясмин нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
75'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бонаццоли Федерико
74'
Тактическая замена. Вивиани Федерико уходит с поля и его заменяет Скьяттарелла Паскуале
74'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Вивиани Федерико
73'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 пасует в штрафную, но Соррентино Стефано выходит и ловит мяч.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
71'
Инглезе Роберто из команды Кьево в офсайде
71'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
71'
70'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Инглезе Роберто оказался на газоне.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Куртич Ясмин наказан за толчок Хетемай Перпарим
68'
Шанс! Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
68'
67'
Томович Ненад наказан за толчок Бонаццоли Федерико
66'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево толкнул локтем оппонента. Это Куртич Ясмин заработал фол
66'
66'
Ригони Никола не смог попасть в створ ударом издали
66'
66'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
65'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
63'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 пробил со штрафного, но очень мимо цели.
62'
Гамберини Алессандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
62'
Судья сигнализирует, что Гамберини Алессандро из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Матьелло Федерико
61'
61'
Тактическая замена. Палоски Альберто уходит с поля и его заменяет Бонаццоли Федерико
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево в офсайде
59'
Пуччарелли Мануэль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
59'
Инглезе Роберто из команды Кьево делает пас партнеру.
59'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает пас партнеру.
58'
Тактическая замена. Ярошински Павел уходит с поля и его заменяет Каччаторе Фабрицио
58'
Депаоли Фабио из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Матьелло Федерико пострадал.
57'
Хетемай Перпарим из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
56'
56'
Палоски Альберто наказан за толчок Пуччарелли Мануэль
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Томович Ненад наказан за толчок Палоски Альберто
54'
54'
Томович Ненад из команды Кьево наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
54'
52'
50'
50'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
47'
Пуччарелли Мануэль наказан за толчок Фелипе Диас
47'
47'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Пуччарелли Мануэль наказан за толчок Викари Франческо
45'
Удар от ворот произведет Кьево
44'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Пуччарелли Мануэль
44'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Матьелло Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Соррентино Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
41'
41'
Ярошински Павел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
41'
Ярошински Павел из команды Кьево играет слишком грубо. Лаццари Мануэль оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
39'
Лаццари Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
37'
37'
Матьелло Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Палоски Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
36'
Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Инглезе Роберто наказан за толчок Ционек Тьяго
34'
Безумный фол. Хетемай Перпарим грубо играет против соперника. Пострадал Лаццари Мануэль
34'
Депаоли Фабио из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Кьево
32'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
29'
Лаццари Мануэль наказан за толчок Джаккерини Эммануэле
27'
Хетемай Перпарим нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Инглезе Роберто наказан за толчок Мерет Алекс
25'
Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Удар от ворот произведет Кьево
24'
ШАНС! Вивиани Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Лаццари Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
23'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
23'
Удар от ворот произведет Кьево
23'
ШАНС! Грасси Альберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
22'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
21'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
21'
Ционек Тьяго имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
20'
20'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Депаоли Фабио наказан за толчок Матьелло Федерико
16'
Джаккерини Эммануэле пробил со штрафного прямо в стенку
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Викари Франческо получил желтую карточку от судьи
15'
Безумный фол. Викари Франческо грубо играет против соперника. Пострадал Инглезе Роберто
13'
13'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
13'
Инглезе Роберто из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
13'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
13'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Депаоли Фабио заработал фол
12'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
10'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
9'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Удар от ворот произведет Кьево
7'
Грасси Альберто нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
7'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
7'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с правого угла.
6'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с правого угла.
6'
Матьелло Федерико мяч отрикошетил от ворот
6'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
5'
5'
Судья сигнализирует, что Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
4'
Судья сигнализирует, что Пуччарелли Мануэль из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
3'
3'
2'
Вивиани Федерико наказан за толчок Джаккерини Эммануэле
1'
Джаккерини Эммануэле коснулся мяча рукой.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:0 Кьево
СПАЛ 2013
52.9% (90)
Ничья:
36.5% (62)
Кьево
10.6% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 СПАЛ 2013:
35.9% (61)
1:1 Ничья:
31.8% (54)
2:1 СПАЛ 2013:
14.7% (25)
0:1 Кьево:
4.7% (8)
0:0 Ничья:
4.1% (7)
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