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  5. Серия A
Стадион:
СПАЛ 2013
0:0
Конец матча
Кьево
0'
15' Желтая карточка
Викари Франческо
41' Желтая карточка
Ярошински Павел
62' Желтая карточка
Гамберини Алессандро
90'+4
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
94'
Фелипе Диас коснулся мяча рукой.
93'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Скьявон Эрос из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Степински Мариуш из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Матьелло Федерико уходит с поля и его заменяет Скьявон Эрос
90'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
90'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает неудачный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
89'
Инглезе Роберто нанес удар чуть мимо. Близко!
88'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Степински Мариуш из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
87'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
87'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
85'
Депаоли Фабио из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
83'
Удар от ворот произведет Кьево
83'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
83'
Каччаторе Фабрицио коснулся мяча рукой.
82'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Угловой
82'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
81'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
80'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Гамберини Алессандро получил травму и заменен. Дайнелли Дарио выходит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
79'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Степински Мариуш пострадал.
79'
Тактическая замена. Пуччарелли Мануэль уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Томович Ненад из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бонаццоли Федерико
78'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
76'
Куртич Ясмин нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бонаццоли Федерико
74'
Тактическая замена. Вивиани Федерико уходит с поля и его заменяет Скьяттарелла Паскуале
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Вивиани Федерико
73'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 пасует в штрафную, но Соррентино Стефано выходит и ловит мяч.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
71'
Инглезе Роберто из команды Кьево в офсайде
71'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
71'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Инглезе Роберто оказался на газоне.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
69'
Куртич Ясмин наказан за толчок Хетемай Перпарим
68'
Шанс! Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
68'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Томович Ненад наказан за толчок Бонаццоли Федерико
Фол, нарушение
66'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево толкнул локтем оппонента. Это Куртич Ясмин заработал фол
66'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
66'
Ригони Никола не смог попасть в створ ударом издали
66'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
65'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
65'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
63'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
62'
Гамберини Алессандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Гамберини Алессандро из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Матьелло Федерико
61'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Палоски Альберто уходит с поля и его заменяет Бонаццоли Федерико
61'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
59'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево в офсайде
59'
Пуччарелли Мануэль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
59'
Инглезе Роберто из команды Кьево делает пас партнеру.
59'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает пас партнеру.
58'
Тактическая замена. Ярошински Павел уходит с поля и его заменяет Каччаторе Фабрицио
Фол, нарушение
58'
Депаоли Фабио из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Матьелло Федерико пострадал.
57'
Хетемай Перпарим из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
56'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
56'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
55'
Томович Ненад наказан за толчок Палоски Альберто
54'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
54'
Томович Ненад из команды Кьево наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
54'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
50'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
47'
Пуччарелли Мануэль наказан за толчок Фелипе Диас
47'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
47'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Пуччарелли Мануэль
44'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Матьелло Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
42'
Соррентино Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
42'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Ярошински Павел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
41'
Ярошински Павел из команды Кьево играет слишком грубо. Лаццари Мануэль оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
40'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
39'
Лаццари Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
37'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Матьелло Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
37'
Палоски Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
36'
Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
35'
Инглезе Роберто наказан за толчок Ционек Тьяго
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Хетемай Перпарим грубо играет против соперника. Пострадал Лаццари Мануэль
34'
Депаоли Фабио из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Кьево
32'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Хетемай Перпарим нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
26'
Инглезе Роберто наказан за толчок Мерет Алекс
25'
Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Удар от ворот произведет Кьево
24'
ШАНС! Вивиани Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Лаццари Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
23'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
23'
Удар от ворот произведет Кьево
23'
ШАНС! Грасси Альберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
22'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
21'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
21'
Ционек Тьяго имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
20'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
17'
Депаоли Фабио наказан за толчок Матьелло Федерико
16'
Джаккерини Эммануэле пробил со штрафного прямо в стенку
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Желтая карточка
15'
Викари Франческо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Безумный фол. Викари Франческо грубо играет против соперника. Пострадал Инглезе Роберто
13'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
13'
Инглезе Роберто из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
13'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
13'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
12'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Депаоли Фабио заработал фол
12'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
10'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
9'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Удар от ворот произведет Кьево
7'
Грасси Альберто нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Угловой
7'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с правого угла.
Угловой
6'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с правого угла.
6'
Матьелло Федерико мяч отрикошетил от ворот
6'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
5'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Пуччарелли Мануэль из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
3'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Джаккерини Эммануэле коснулся мяча рукой.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:0 Кьево
СПАЛ 2013
52.9% (90)
Ничья:
36.5% (62)
Кьево
10.6% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

СПАЛ 2013:
35.9% (61)
Ничья:
31.8% (54)
СПАЛ 2013:
14.7% (25)
Кьево:
4.7% (8)
Ничья:
4.1% (7)
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