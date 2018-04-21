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Стадион: Комунале ди Кьявари
0:2
Второй тайм: 65'
0:1
13' ГолМаммарелла Карло
21' Желтая карточкаРайчевич Филип
23' Желтая карточкаТрояно Микеле
39' Желтая карточкаAlfredo Bifulco
0:2
55' ГолАльтобелли Даниэле
63' Желтая карточкаГоцци Симоне
|
13'
0:1
21'
23'
39'
55'
0:2
63'
Состав команд
Виртус Энтелла 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 4 Белли Франческо Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 3 Алийи Насер Защитник
- 11 Simone Icardi Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 18 Ллуллаку Аздрен Полузащитник
- 16 Гатто Леонардо Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- 7 Ниццетто Лука Нападающий
- 24 Tomi Petrovic Нападающий
- 26 Michele Currarino
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 13 Гоцци Симоне Защитник
- 27 Бергамелли Дарио Защитник
- 28 Джидайи Виллиам Защитник
- 18 Гильоне Паоло Полузащитник
- 30 Джермано Умберто Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 8 Альтобелли Даниэле Полузащитник
- 3 Маммарелла Карло Полузащитник
- 7 Райчевич Филип Нападающий
- 16 Alfredo Bifulco Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 17 Алекс Энрике II Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 20 Давид Иван Полузащитник
- 14 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 10 Кастилья Лука Полузащитник
- 19 Гатто Массимилиано Нападающий
- 21 Гладестони Эстеван Нападающий
- 11 Ровини Эмануэле Нападающий
- 33 Reginaldo IV
- 6 Алькибиаде Раффаэле
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Виртус Энтелла 1:1 Авеллино СB
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
Про Верчелли (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Эмполи 3:2 Про Верчелли СB
- 08.04.2018 Про Верчелли 0:0 Новара СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Про Верчелли: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла Серия B
- 08.04.2017 Про Верчелли 1:0 Виртус Энтелла Серия B
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли Серия B
- 20.02.2016 Про Верчелли 2:3 Виртус Энтелла Серия B
- 03.10.2015 Виртус Энтелла 1:0 Про Верчелли Серия B
- 20.04.2015 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли Серия B
- 22.11.2014 Про Верчелли 2:0 Виртус Энтелла Серия B
- 27.04.2014 Виртус Энтелла 0:1 Про Верчелли Про Прима Дивизионе
- 15.12.2013 Про Верчелли 0:0 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе
Виртус Энтелла
Про Верчелли
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|36
|21
|10
|5
|78 - 44
|73
|2.
|Парма
|2:1
|37
|18
|9
|10
|51 - 34
|63
|3.
|Палермо
|2:0
|37
|16
|15
|6
|52 - 33
|63
|4.
|Фрозиноне
|36
|16
|14
|6
|57 - 39
|62
|5.
|Перуджа
|36
|16
|9
|11
|59 - 46
|57
|6.
|Бари
|1:1
|37
|15
|12
|10
|52 - 45
|57
|7.
|Читтаделла
|2:1
|37
|15
|10
|12
|50 - 44
|55
|8.
|Венеция
|1:1
|37
|13
|16
|8
|46 - 36
|55
|9.
|Фоджа
|1:1
|37
|14
|9
|14
|59 - 60
|51
|10.
|Карпи
|1:2
|37
|12
|13
|12
|31 - 42
|49
|11.
|Специя
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|0:0
|37
|11
|13
|13
|36 - 42
|46
|13.
|Салернитана
|1:2
|37
|9
|17
|11
|45 - 51
|44
|14.
|Кремонезе
|1:2
|37
|8
|19
|10
|41 - 42
|43
|15.
|Новара
|1:1
|37
|10
|11
|16
|38 - 45
|41
|16.
|Авеллино
|0:2
|37
|9
|13
|15
|45 - 55
|40
|17.
|Пескара
|36
|9
|12
|15
|43 - 60
|39
|18.
|Асколи
|2:1
|37
|10
|9
|18
|35 - 56
|39
|19.
|Чезена
|0:0
|37
|8
|15
|14
|51 - 60
|39
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2
|37
|8
|13
|16
|36 - 50
|37
|21.
|Про Верчелли
|2:0
|37
|8
|13
|16
|43 - 57
|37
|22.
|Тернана
|36
|6
|16
|14
|55 - 63
|34
Второй тайм
63'
Гоцци Симоне получил желтую карточку от судьи
62'
Про Верчелли делает замену. Джермано Умберто уходит с поля, а Кастилья Лука выходит на его замену.
57'
Виртус Энтелла делает замену. Акампора Дженнаро уходит с поля, а Крими Марко выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Альтобелли Даниэле бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Виртус Энтелла делает замену. Де Лука Джузеппе уходит с поля, а Араму Маттиа выходит на его замену.
39'
Alfredo Bifulco получил желтую карточку от судьи
23'
Трояно Микеле получил желтую карточку от судьи
21'
Райчевич Филип получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Маммарелла Карло бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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