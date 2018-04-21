  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Виртус Энтелла
0:2
Второй тайм: 65'
Про Верчелли
0'
0:1
13' Гол
Маммарелла Карло
21' Желтая карточка
Райчевич Филип
23' Желтая карточка
Трояно Микеле
39' Желтая карточка
Alfredo Bifulco
0:2
55' Гол
Альтобелли Даниэле
63' Желтая карточка
Гоцци Симоне
65'
Второй тайм
Желтая карточка
63'
Гоцци Симоне получил желтую карточку от судьи
62'
Про Верчелли делает замену. Джермано Умберто уходит с поля, а Кастилья Лука выходит на его замену.
57'
Виртус Энтелла делает замену. Акампора Дженнаро уходит с поля, а Крими Марко выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Альтобелли Даниэле бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Виртус Энтелла делает замену. Де Лука Джузеппе уходит с поля, а Араму Маттиа выходит на его замену.
Желтая карточка
39'
Alfredo Bifulco получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Трояно Микеле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Райчевич Филип получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Маммарелла Карло бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация