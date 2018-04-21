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  5. Серия B
Стадион:
Новара
1:1
Второй тайм: 62'
Венеция
0'
16' Желтая карточка
Дель Гроссо Кристиано
1:0
17' Гол
Казарини Федерико
29' Желтая карточка
Сансоне Джанлука
37' Желтая карточка
Казарини Федерико
1:1
43' Гол
Марсура Давиде
51' Желтая карточка
Трост Магнус
62'
Второй тайм
Желтая карточка
51'
Трост Магнус получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Венеция делает замену. Гейхо Алекс уходит с поля, а Литтери Джанлука выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Марсура Давиде бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
34'
Новара делает замену. Помпеу Роналдо уходит с поля, а Орланди Андреа выходит на его замену.
Желтая карточка
29'
Сансоне Джанлука получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Казарини Федерико бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Дель Гроссо Кристиано получил желтую карточку от судьи
7'
Венеция делает замену. Пинато Марко уходит с поля, а Marcello Falzerano выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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