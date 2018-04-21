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Стадион: Stadio Silvio Piola, Novara
16' Желтая карточкаДель Гроссо Кристиано
1:0
17' ГолКазарини Федерико
29' Желтая карточкаСансоне Джанлука
37' Желтая карточкаКазарини Федерико
1:1
43' ГолМарсура Давиде
51' Желтая карточкаТрост Магнус
|
17'
1:0
29'
43'
1:1
51'
Состав команд
Новара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 24 Lorenzo Dickman Защитник
- 2 Трост Магнус Защитник
- 3 Дель Фабро Дарио Защитник
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 20 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 7 Сансоне Джанлука Нападающий
- 9 Шаудоне Даниэле Нападающий
- 19 Пушкаш Георге Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 31 Petar Golubovic Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 17 Сек Мустафа Полузащитник
- 21 Орланди Андреа Полузащитник
- 11 Ди Мариано Франческо Полузащитник
- 15 Federico Maracchi Полузащитник
- 30 Маньеро Риккардо Нападающий
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 18 Antonio Lukanovic Нападающий
- 32 Davide Bove
- Главный тренер: Барони Марко
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 25 Francesco Cernuto Полузащитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Pier Graziano Gori Вратарь
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 11 Фиренце Марко Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 8 Evans Soligo
Предыдущие игры
Новара (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 17.04.2018 Бари 1:1 Новара СB
- 14.04.2018 Новара 0:3 Тернана СB
- 08.04.2018 Про Верчелли 0:0 Новара СB
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
Венеция (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
Последние игры между собой
Новара: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара Серия B
- 08.03.2015 Новара 3:0 Венеция Лега Про
- 08.03.2015 Новара 3:0 Венеция Лега Про
- 19.10.2014 Венеция 1:2 Новара Лега Про
- 22.03.2009 Венеция 3:1 Новара Серия C1 A
- 26.10.2008 Новара 2:1 Венеция Серия C1 A
- 22.03.2008 Новара 2:1 Венеция Серия C1 A
- 01.11.2007 Венеция 1:0 Новара Серия C1 A
Новара
Венеция
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|36
|21
|10
|5
|78 - 44
|73
|2.
|Парма
|2:1
|37
|18
|9
|10
|51 - 34
|63
|3.
|Палермо
|2:0
|37
|16
|15
|6
|52 - 33
|63
|4.
|Фрозиноне
|36
|16
|14
|6
|57 - 39
|62
|5.
|Перуджа
|36
|16
|9
|11
|59 - 46
|57
|6.
|Бари
|1:1
|37
|15
|12
|10
|52 - 45
|57
|7.
|Читтаделла
|2:1
|37
|15
|10
|12
|50 - 44
|55
|8.
|Венеция
|1:1
|37
|13
|16
|8
|46 - 36
|55
|9.
|Фоджа
|1:1
|37
|14
|9
|14
|59 - 60
|51
|10.
|Карпи
|1:2
|37
|12
|13
|12
|31 - 42
|49
|11.
|Специя
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|0:0
|37
|11
|13
|13
|36 - 42
|46
|13.
|Салернитана
|1:2
|37
|9
|17
|11
|45 - 51
|44
|14.
|Кремонезе
|1:2
|37
|8
|19
|10
|41 - 42
|43
|15.
|Новара
|1:1
|37
|10
|11
|16
|38 - 45
|41
|16.
|Авеллино
|0:2
|37
|9
|13
|15
|45 - 55
|40
|17.
|Пескара
|36
|9
|12
|15
|43 - 60
|39
|18.
|Асколи
|2:1
|37
|10
|9
|18
|35 - 56
|39
|19.
|Чезена
|0:0
|37
|8
|15
|14
|51 - 60
|39
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2
|37
|8
|13
|16
|36 - 50
|37
|21.
|Про Верчелли
|2:0
|37
|8
|13
|16
|43 - 57
|37
|22.
|Тернана
|36
|6
|16
|14
|55 - 63
|34
Второй тайм
51'
Трост Магнус получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Венеция делает замену. Гейхо Алекс уходит с поля, а Литтери Джанлука выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Марсура Давиде бьет в цель!
37'
Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
34'
Новара делает замену. Помпеу Роналдо уходит с поля, а Орланди Андреа выходит на его замену.
29'
Сансоне Джанлука получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Казарини Федерико бьет в цель!
16'
Дель Гроссо Кристиано получил желтую карточку от судьи
7'
Венеция делает замену. Пинато Марко уходит с поля, а Marcello Falzerano выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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