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  5. Серия B
Стадион:
Кремонезе
1:2
Второй тайм: 65'
Асколи
0'
1:0
8' Гол
Камара Абел
1:1
14' Пенальти
Моначелло Гаетано
28' Желтая карточка
Буццеголи Даниэле
1:2
51' Гол
Моначелло Гаетано
57' Желтая карточка
Камара Абел
65'
Второй тайм
61'
Асколи делает замену. Ignacio Lores уходит с поля, а Клеменца Лука выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Камара Абел получил желтую карточку от судьи
54'
Кремонезе делает замену. Хуанито Гомес уходит с поля, а Джампетро Перрулли выходит на его замену.
54'
Кремонезе делает замену. Чиналья Давиде уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Буццеголи Даниэле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано из команды Асколи забивает с точки!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Камара Абел бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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