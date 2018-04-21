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Стадион: Джованни Цини
1:0
8' ГолКамара Абел
1:1
14' ПенальтиМоначелло Гаетано
28' Желтая карточкаБуццеголи Даниэле
1:2
51' ГолМоначелло Гаетано
57' Желтая карточкаКамара Абел
|
8'
1:0
14'
1:1
51'
1:2
57'
Состав команд
27
Уйкани
Самир
15
Ivan
Marconi
31
Мацек
Роман
30
Камара
Абел
19
Аддэ
Брайт
Кремонезе 3-5-1-1
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 21 Канини Микеле Защитник
- 34 Арини Мариано Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 23 Чиналья Давиде Полузащитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- 6 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 33 Ренцетти Франческо Полузащитник
- 32 Хуанито Гомес Полузащитник
- 30 Камара Абел Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 35 Чинелли Антонио Полузащитник
- 11 Скамачча Джанлука Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 16 Eduardo D'Avino
Асколи 3-5-2
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 34 Черубин Николо Защитник
- 32 Franck Kanoute Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 25 Filippo Florio Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 33 Daniele Mignanelli Полузащитник
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- 29 Бальдини Энрико Нападающий
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- 31 Matteo Perri
- 12 Vincenzo Venditti
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +3 =11 -6)
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
Асколи (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 16.04.2018 Асколи 0:1 Парма СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Асколи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе Серия B
Кремонезе
Асколи
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|36
|21
|10
|5
|78 - 44
|73
|2.
|Парма
|2:1
|37
|18
|9
|10
|51 - 34
|63
|3.
|Палермо
|2:0
|37
|16
|15
|6
|52 - 33
|63
|4.
|Фрозиноне
|36
|16
|14
|6
|57 - 39
|62
|5.
|Перуджа
|36
|16
|9
|11
|59 - 46
|57
|6.
|Бари
|1:1
|37
|15
|12
|10
|52 - 45
|57
|7.
|Читтаделла
|2:1
|37
|15
|10
|12
|50 - 44
|55
|8.
|Венеция
|1:1
|37
|13
|16
|8
|46 - 36
|55
|9.
|Фоджа
|1:1
|37
|14
|9
|14
|59 - 60
|51
|10.
|Карпи
|1:2
|37
|12
|13
|12
|31 - 42
|49
|11.
|Специя
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|0:0
|37
|11
|13
|13
|36 - 42
|46
|13.
|Салернитана
|1:2
|37
|9
|17
|11
|45 - 51
|44
|14.
|Кремонезе
|1:2
|37
|8
|19
|10
|41 - 42
|43
|15.
|Новара
|1:1
|37
|10
|11
|16
|38 - 45
|41
|16.
|Авеллино
|0:2
|37
|9
|13
|15
|45 - 55
|40
|17.
|Пескара
|36
|9
|12
|15
|43 - 60
|39
|18.
|Асколи
|2:1
|37
|10
|9
|18
|35 - 56
|39
|19.
|Чезена
|0:0
|37
|8
|15
|14
|51 - 60
|39
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2
|37
|8
|13
|16
|36 - 50
|37
|21.
|Про Верчелли
|2:0
|37
|8
|13
|16
|43 - 57
|37
|22.
|Тернана
|36
|6
|16
|14
|55 - 63
|34
Второй тайм
61'
Асколи делает замену. Ignacio Lores уходит с поля, а Клеменца Лука выходит на его замену.
57'
Камара Абел получил желтую карточку от судьи
54'
Кремонезе делает замену. Хуанито Гомес уходит с поля, а Джампетро Перрулли выходит на его замену.
54'
Кремонезе делает замену. Чиналья Давиде уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Буццеголи Даниэле получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано из команды Асколи забивает с точки!
8'
Г О О О О Л - Камара Абел бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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