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Стадион: Эннио Тардини
10' Желтая карточкаMaodo Mbaye
1:0
25' ГолБарилла Антонио
45' Желтая карточкаFrancisco Sierralta
2:0
48' ГолБарилла Антонио
2:1
54' ГолПоли Фабрицио
60' Желтая карточкаPasquale Mazzochi
|
10'
25'
1:0
48'
2:0
54'
2:1
Состав команд
27
Еленич
Эней
24
Maodo
Mbaye
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 11 Мунари Джанни Полузащитник
- 4 Antonio Junior Vacca Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Pasquale Mazzochi Защитник
- 8 Чичиретти Амато Нападающий
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 31 Francisco Sierralta Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 35 Andrea Dini
- 14 Marco Frediani
- 16 Armando Anastasio
- 22 Michele Nardi
- Главный тренер: Донадони Роберто
Карпи 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 27 Еленич Эней Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 17 Ди Кьяра Джанлука Полузащитник
- 9 Giancarlo Malcore Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 7 Fabio Concas Полузащитник
- 30 Saber Hraiech Полузащитник
- 28 Беллони Никколо Полузащитник
- 18 Luigi Palumbo
- 21 Dario Saric
- 1 Federico Serraiocco
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Парма (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 16.04.2018 Асколи 0:1 Парма СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
Карпи (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
Последние игры между собой
Парма: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Карпи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма Серия B
Парма
Карпи
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|36
|21
|10
|5
|78 - 44
|73
|2.
|Парма
|2:1
|37
|18
|9
|10
|51 - 34
|63
|3.
|Палермо
|2:0
|37
|16
|15
|6
|52 - 33
|63
|4.
|Фрозиноне
|36
|16
|14
|6
|57 - 39
|62
|5.
|Перуджа
|36
|16
|9
|11
|59 - 46
|57
|6.
|Бари
|1:1
|37
|15
|12
|10
|52 - 45
|57
|7.
|Читтаделла
|2:1
|37
|15
|10
|12
|50 - 44
|55
|8.
|Венеция
|1:1
|37
|13
|16
|8
|46 - 36
|55
|9.
|Фоджа
|1:1
|37
|14
|9
|14
|59 - 60
|51
|10.
|Карпи
|1:2
|37
|12
|13
|12
|31 - 42
|49
|11.
|Специя
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|0:0
|37
|11
|13
|13
|36 - 42
|46
|13.
|Салернитана
|1:2
|37
|9
|17
|11
|45 - 51
|44
|14.
|Кремонезе
|1:2
|37
|8
|19
|10
|41 - 42
|43
|15.
|Новара
|1:1
|37
|10
|11
|16
|38 - 45
|41
|16.
|Авеллино
|0:2
|37
|9
|13
|15
|45 - 55
|40
|17.
|Пескара
|36
|9
|12
|15
|43 - 60
|39
|18.
|Асколи
|2:1
|37
|10
|9
|18
|35 - 56
|39
|19.
|Чезена
|0:0
|37
|8
|15
|14
|51 - 60
|39
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2
|37
|8
|13
|16
|36 - 50
|37
|21.
|Про Верчелли
|2:0
|37
|8
|13
|16
|43 - 57
|37
|22.
|Тернана
|36
|6
|16
|14
|55 - 63
|34
Второй тайм
60'
Pasquale Mazzochi получил желтую карточку от судьи
58'
Парма делает замену. Antonio Junior Vacca уходит с поля, а Pasquale Mazzochi выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Поли Фабрицио бьет в цель!
52'
Карпи делает замену. Maodo Mbaye уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Барилла Антонио бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Francisco Sierralta получил желтую карточку от судьи
30'
Парма делает замену. Лукарелли Алессандро уходит с поля, а Francisco Sierralta выходит на его замену.
25'
Г О О О О Л - Барилла Антонио бьет в цель!
10'
Maodo Mbaye получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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