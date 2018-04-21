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  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Парма
2:1
Второй тайм: 65'
Карпи
0'
10' Желтая карточка
Maodo Mbaye
1:0
25' Гол
Барилла Антонио
45' Желтая карточка
Francisco Sierralta
2:0
48' Гол
Барилла Антонио
2:1
54' Гол
Поли Фабрицио
60' Желтая карточка
Pasquale Mazzochi
65'
Второй тайм
Желтая карточка
60'
Pasquale Mazzochi получил желтую карточку от судьи
58'
Парма делает замену. Antonio Junior Vacca уходит с поля, а Pasquale Mazzochi выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Поли Фабрицио бьет в цель!
52'
Карпи делает замену. Maodo Mbaye уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Барилла Антонио бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Francisco Sierralta получил желтую карточку от судьи
30'
Парма делает замену. Лукарелли Алессандро уходит с поля, а Francisco Sierralta выходит на его замену.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Барилла Антонио бьет в цель!
Желтая карточка
10'
Maodo Mbaye получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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