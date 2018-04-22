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  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
2:3
Конец матча
Тернана
0'
1:0
29' Гол
Ди Кармине Самуэль
2:0
36' Гол
Ди Кармине Самуэль
41' Желтая карточка
Вольта Массимо
2:1
43' Гол
Тремолада Лука
2:2
52' Гол
Монтальто Адриано
53' Желтая карточка
Alessandro Favalli
2:3
81' Гол
Монтальто Адриано
90' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
90'+6
Второй тайм
89'
Тернана делает замену. Монтальто Адриано уходит с поля, а Пьовакари Федерико выходит на его замену.
88'
Тернана делает замену. Андреа Паолуччи уходит с поля, а Риджионе Микеле выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
70'
Перуджа делает замену. Бельмонте Никола уходит с поля, а Деллафьоре Паоло выходит на его замену.
66'
Перуджа делает замену. Черри Альберто уходит с поля, а Диаманти Алессандро выходит на его замену.
56'
Перуджа делает замену. Террани Джованни уходит с поля, а Паяч Марко выходит на его замену.

Желтая карточка
53'
Alessandro Favalli получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тернана делает замену. Синьори Франческо уходит с поля, а Federico Angiulli выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Тремолада Лука бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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