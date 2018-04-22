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Стадион: Ренато Кури
1:0
29' ГолДи Кармине Самуэль
2:0
36' ГолДи Кармине Самуэль
41' Желтая карточкаВольта Массимо
2:1
43' ГолТремолада Лука
2:2
52' ГолМонтальто Адриано
53' Желтая карточкаAlessandro Favalli
2:3
81' ГолМонтальто Адриано
90' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
|
29'
1:0
36'
2:0
41'
43'
2:1
52'
2:2
81'
2:3
90'
Состав команд
Перуджа 3-4-1-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 21 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 24 Деллафьоре Паоло Полузащитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 29 Джермони Лука Полузащитник
- 38 Emmanuel Achy
- 28 Christian Kouan
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Тернана 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 26 Гаспаретто Даниэле Защитник
- 3 Alessandro Favalli Защитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 21 Синьори Франческо Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 7 Giuseppe Statella Полузащитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 20 Mirko Carretta Нападающий
- 32 Монтальто Адриано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 12 Marco Bleve Вратарь
- 15 Риджионе Микеле Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 19 Дзанон Лука Защитник
- 13 Johad Ferretti Полузащитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 9 Пьовакари Федерико Нападающий
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- 14 Andrea Repossi
- Главный тренер: Бреда Роберто
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
Тернана (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 14.04.2018 Новара 0:3 Тернана СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 0
Тернана: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 4
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа Серия B
- 12.02.2017 Тернана 0:1 Перуджа Серия B
- 17.09.2016 Перуджа 1:1 Тернана Серия B
- 05.03.2016 Перуджа 1:0 Тернана Серия B
- 24.10.2015 Тернана 0:1 Перуджа Серия B
- 18.04.2015 Тернана 0:0 Перуджа Серия B
- 22.11.2014 Перуджа 2:2 Тернана Серия B
- 15.03.2009 Перуджа 0:0 Тернана Серия C1 B
- 19.10.2008 Тернана 0:1 Перуджа Серия C1 B
Перуджа
Тернана
-
4 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|36
|21
|10
|5
|78 - 44
|73
|2.
|Парма
|37
|18
|9
|10
|51 - 34
|63
|3.
|Палермо
|37
|16
|15
|6
|53 - 33
|63
|4.
|Фрозиноне
|36
|16
|14
|6
|57 - 39
|62
|5.
|Перуджа
|37
|16
|9
|12
|61 - 49
|57
|6.
|Бари
|37
|15
|12
|10
|52 - 45
|57
|7.
|Венеция
|37
|14
|15
|8
|48 - 36
|57
|8.
|Читтаделла
|37
|15
|10
|12
|51 - 44
|55
|9.
|Фоджа
|37
|14
|9
|14
|59 - 60
|51
|10.
|Карпи
|37
|12
|13
|12
|31 - 42
|49
|11.
|Специя
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|37
|11
|13
|13
|36 - 42
|46
|13.
|Салернитана
|37
|9
|17
|11
|45 - 52
|44
|14.
|Кремонезе
|37
|8
|19
|10
|41 - 42
|43
|15.
|Новара
|37
|10
|10
|17
|38 - 47
|40
|16.
|Виртус Энтелла
|37
|9
|13
|15
|39 - 50
|40
|17.
|Авеллино
|37
|9
|13
|15
|45 - 56
|40
|18.
|Пескара
|36
|9
|12
|15
|43 - 60
|39
|19.
|Асколи
|37
|10
|9
|18
|35 - 56
|39
|20.
|Чезена
|37
|8
|15
|14
|51 - 60
|39
|21.
|Тернана
|37
|7
|16
|14
|58 - 65
|37
|22.
|Про Верчелли
|37
|7
|13
|17
|43 - 60
|34
Второй тайм
89'
Тернана делает замену. Монтальто Адриано уходит с поля, а Пьовакари Федерико выходит на его замену.
88'
Тернана делает замену. Андреа Паолуччи уходит с поля, а Риджионе Микеле выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
70'
Перуджа делает замену. Бельмонте Никола уходит с поля, а Деллафьоре Паоло выходит на его замену.
66'
Перуджа делает замену. Черри Альберто уходит с поля, а Диаманти Алессандро выходит на его замену.
56'
Перуджа делает замену. Террани Джованни уходит с поля, а Паяч Марко выходит на его замену.
53'
Alessandro Favalli получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Тернана делает замену. Синьори Франческо уходит с поля, а Federico Angiulli выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Тремолада Лука бьет в цель!
41'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
29'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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