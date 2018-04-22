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  5. Серия B
Стадион:
Пескара
3:2
Второй тайм: 73'
Специя
0'
10' Желтая карточка
Кода Андреа
1:0
13' Пенальти
Leonardo Mancuso
2:0
16' Гол
Leonardo Mancuso
43' Желтая карточка
Де Кол Филиппо
3:0
53' Гол
Leonardo Mancuso
3:1
67' Гол
Alberto De Francesco
3:2
72' Гол
 73'
Второй тайм
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Alberto De Francesco бьет в цель!
59'
Специя делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Граноче Пабло выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
46'
Специя делает замену. Giulio Maggiore уходит с поля, а Tommaso Augello выходит на его замену.
46'
Специя делает замену. Больцони Франческо уходит с поля, а Samuele Mulattieri выходит на его замену.
46'
Пескара делает замену. Фалько Филиппо уходит с поля, а Капоне Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Де Кол Филиппо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso из команды Пескара забивает с точки!
Желтая карточка
10'
Кода Андреа получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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