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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стадио Адриатико
10' Желтая карточкаКода Андреа
1:0
13' ПенальтиLeonardo Mancuso
2:0
16' ГолLeonardo Mancuso
43' Желтая карточкаДе Кол Филиппо
3:0
53' ГолLeonardo Mancuso
3:1
67' ГолAlberto De Francesco
|
10'
13'
1:0
16'
2:0
43'
53'
3:0
67'
3:1
72'
3:2
Состав команд
13
Кода
Андреа
26
Jose
Machin
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 3 Бальцано Антонио Защитник
- 13 Кода Андреа Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 24 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 26 Jose Machin Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 10 Фалько Филиппо Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 28 Гравильон Эндрю Защитник
- 9 Ямга Кевин Полузащитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 32 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- 11 Cristian Bunino Нападающий
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 30 Marco Carraro
- 12 Paolo Baiocco
- Главный тренер: Земан Зденек
Специя 4-3-1-2
- Основной состав
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 18 Alberto De Francesco Полузащитник
- 39 Марилунго Гуидо Нападающий
- 9 Francesco Forte I Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 28 Мази Альберто Защитник
- 42 Аммари Нажиб Полузащитник
- 20 Палладино Раффаэле Полузащитник
- 8 Хуанде Хуан Полузащитник
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 32 Samuele Mulattieri
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
Специя (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
Последние игры между собой
Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара Серия B
- 19.04.2016 Специя 0:1 Пескара Серия B
- 05.12.2015 Пескара 2:2 Специя Серия B
- 28.03.2015 Специя 2:2 Пескара Серия B
- 01.11.2014 Пескара 1:2 Специя Серия B
- 14.03.2014 Специя 0:1 Пескара Серия B
- 03.12.2013 Специя 3:0 Пескара Кубок Италии
- 05.10.2013 Пескара 1:1 Специя Серия B
Пескара
Специя
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|36
|21
|10
|5
|78 - 44
|73
|2.
|Парма
|37
|18
|9
|10
|51 - 34
|63
|3.
|Палермо
|37
|16
|15
|6
|53 - 33
|63
|4.
|Фрозиноне
|36
|16
|14
|6
|57 - 39
|62
|5.
|Перуджа
|37
|16
|9
|12
|61 - 49
|57
|6.
|Бари
|37
|15
|12
|10
|52 - 45
|57
|7.
|Венеция
|37
|14
|15
|8
|48 - 36
|57
|8.
|Читтаделла
|37
|15
|10
|12
|51 - 44
|55
|9.
|Фоджа
|37
|14
|9
|14
|59 - 60
|51
|10.
|Карпи
|37
|12
|13
|12
|31 - 42
|49
|11.
|Специя
|1:3
|37
|11
|14
|12
|38 - 39
|47
|12.
|Брешия
|37
|11
|13
|13
|36 - 42
|46
|13.
|Салернитана
|37
|9
|17
|11
|45 - 52
|44
|14.
|Кремонезе
|37
|8
|19
|10
|41 - 42
|43
|15.
|Пескара
|3:1
|37
|10
|12
|15
|46 - 61
|42
|16.
|Новара
|37
|10
|10
|17
|38 - 47
|40
|17.
|Виртус Энтелла
|37
|9
|13
|15
|39 - 50
|40
|18.
|Авеллино
|37
|9
|13
|15
|45 - 56
|40
|19.
|Асколи
|37
|10
|9
|18
|35 - 56
|39
|20.
|Чезена
|37
|8
|15
|14
|51 - 60
|39
|21.
|Тернана
|37
|7
|16
|14
|58 - 65
|37
|22.
|Про Верчелли
|37
|7
|13
|17
|43 - 60
|34
Второй тайм
67'
Г О О О О Л - Alberto De Francesco бьет в цель!
59'
Специя делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Граноче Пабло выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
46'
Специя делает замену. Giulio Maggiore уходит с поля, а Tommaso Augello выходит на его замену.
46'
Специя делает замену. Больцони Франческо уходит с поля, а Samuele Mulattieri выходит на его замену.
46'
Пескара делает замену. Фалько Филиппо уходит с поля, а Капоне Кристиан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Де Кол Филиппо получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
13'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso из команды Пескара забивает с точки!
10'
Кода Андреа получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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