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Стадион: Ренцо Барбера
8' Желтая карточкаМореро Сантьяго
1:0
9' ПенальтиКоронадо Игор
2:0
47' ГолЛа Гумина Антонино
52' Желтая карточкаМолина Сальваторе
|
9'
1:0
47'
2:0
Состав команд
18
Чочев
Ивайло
Палермо 4-3-3
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 3 Рисполи Андреа Защитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 19 Алеесами Хайтам Нападающий
- 7 Трайковски Александар Нападающий
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Посавец Йосип Вратарь
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 15 Joao Da Silva
- 26 Simone Santoro
- 32 Andrea Ingegneri
- 1 Luca Maniero II
- 4 Andrea Accardi
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 27 Лавероне Лоренцо Защитник
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 11 Гавацци Давиде Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 7 Ваюши Армандо Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Нападающий
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 30 Кабесас Бриан Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 21 Морозини Леонардо Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 20 Angelo Casadei
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
Авеллино (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 17.04.2018 Авеллино 0:2 Фрозиноне СB
- 14.04.2018 Виртус Энтелла 1:1 Авеллино СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
Последние игры между собой
Палермо: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Авеллино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо Серия B
- 15.08.2015 Палермо 2:1 Авеллино Кубок Италии
- 04.04.2014 Палермо 2:0 Авеллино Серия B
- 03.11.2013 Авеллино 0:2 Палермо Серия B
Палермо
Авеллино
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|36
|21
|10
|5
|78 - 44
|73
|2.
|Парма
|2:1
|37
|18
|9
|10
|51 - 34
|63
|3.
|Палермо
|2:0
|37
|16
|15
|6
|52 - 33
|63
|4.
|Фрозиноне
|36
|16
|14
|6
|57 - 39
|62
|5.
|Перуджа
|36
|16
|9
|11
|59 - 46
|57
|6.
|Бари
|1:1
|37
|15
|12
|10
|52 - 45
|57
|7.
|Читтаделла
|2:1
|37
|15
|10
|12
|50 - 44
|55
|8.
|Венеция
|1:1
|37
|13
|16
|8
|46 - 36
|55
|9.
|Фоджа
|1:1
|37
|14
|9
|14
|59 - 60
|51
|10.
|Карпи
|1:2
|37
|12
|13
|12
|31 - 42
|49
|11.
|Специя
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|0:0
|37
|11
|13
|13
|36 - 42
|46
|13.
|Салернитана
|1:2
|37
|9
|17
|11
|45 - 51
|44
|14.
|Кремонезе
|1:2
|37
|8
|19
|10
|41 - 42
|43
|15.
|Новара
|1:1
|37
|10
|11
|16
|38 - 45
|41
|16.
|Авеллино
|0:2
|37
|9
|13
|15
|45 - 55
|40
|17.
|Пескара
|36
|9
|12
|15
|43 - 60
|39
|18.
|Асколи
|2:1
|37
|10
|9
|18
|35 - 56
|39
|19.
|Чезена
|0:0
|37
|8
|15
|14
|51 - 60
|39
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2
|37
|8
|13
|16
|36 - 50
|37
|21.
|Про Верчелли
|2:0
|37
|8
|13
|16
|43 - 57
|37
|22.
|Тернана
|36
|6
|16
|14
|55 - 63
|34
Второй тайм
62'
Авеллино делает замену. Лавероне Лоренцо уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
52'
Молина Сальваторе получил желтую карточку от судьи
47'
Г О О О О Л - Ла Гумина Антонино бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Палермо делает замену. Беллучи Джузеппе уходит с поля, а Andrea Accardi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
9'
Г О О О О Л - Коронадо Игор из команды Палермо забивает с точки!
8'
Мореро Сантьяго получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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