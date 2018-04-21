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  5. Серия B
Стадион:
Палермо
2:0
Второй тайм: 64'
Авеллино
0'
8' Желтая карточка
Мореро Сантьяго
1:0
9' Пенальти
Коронадо Игор
2:0
47' Гол
Ла Гумина Антонино
52' Желтая карточка
Молина Сальваторе
64'
Второй тайм
62'
Авеллино делает замену. Лавероне Лоренцо уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Молина Сальваторе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Ла Гумина Антонино бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Палермо делает замену. Беллучи Джузеппе уходит с поля, а Andrea Accardi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Коронадо Игор из команды Палермо забивает с точки!
Желтая карточка
8'
Мореро Сантьяго получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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