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Стадион:
Брешия
0:0
Второй тайм: 66'
Чезена
0'
11' Желтая карточка
Оквонкво Орджи
50' Желтая карточка
Гастальделло Даниэле
54' Желтая карточка
Донкор Исаак
66'
Второй тайм
62'
Брешия делает замену. Оквонкво Орджи уходит с поля, а Шпалек Николас выходит на его замену.
60'
Чезена делает замену. Даль Монте Никола уходит с поля, а Феделе Маттео выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Донкор Исаак получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Гастальделло Даниэле получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
11'
Оквонкво Орджи получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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