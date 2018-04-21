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Стадион: Марио Ригамонти
11' Желтая карточкаОквонкво Орджи
50' Желтая карточкаГастальделло Даниэле
54' Желтая карточкаДонкор Исаак
|
11'
54'
Состав команд
Брешия 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 34 Sandro Tonali Полузащитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 18 Оквонкво Орджи Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 27 Шпалек Николас Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 38 Ривас Ригоберто Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Чезена 4-3-3
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 4 Кашоне Эммануэль Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 27 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 24 Вита Алессио Нападающий
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- 14 Даль Монте Никола Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 16 Эспозито Андреа Защитник
- 7 Фацци Николо Защитник
- 17 Феделе Маттео Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 32 Simone Emmanuello Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 9 Cosimo Chirico Нападающий
- 20 Купиш Томаш Нападающий
- 3 Tommaso Ceccacci
- 23 Moussa Ndiaye
- Главный тренер: Драго Массимо
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
Чезена (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 17.04.2018 Чезена 2:3 Эмполи СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Чезена: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия Серия B
- 04.04.2017 Чезена 1:1 Брешия Серия B
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена Серия B
- 17.01.2016 Брешия 2:1 Чезена Серия B
- 05.09.2015 Чезена 2:0 Брешия Серия B
- 26.04.2014 Чезена 0:3 Брешия Серия B
- 23.11.2013 Брешия 0:0 Чезена Серия B
- 06.04.2013 Брешия 2:1 Чезена Серия B
- 10.11.2012 Чезена 1:3 Брешия Серия B
- 15.05.2011 Чезена 1:0 Брешия Серия A
- 06.01.2011 Брешия 1:2 Чезена Серия A
- 23.03.2010 Брешия 0:1 Чезена Серия B
- 17.10.2009 Чезена 2:0 Брешия Серия B
- 08.03.2008 Брешия 3:0 Чезена Серия B
Брешия
Чезена
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|36
|21
|10
|5
|78 - 44
|73
|2.
|Парма
|2:1
|37
|18
|9
|10
|51 - 34
|63
|3.
|Палермо
|2:0
|37
|16
|15
|6
|52 - 33
|63
|4.
|Фрозиноне
|36
|16
|14
|6
|57 - 39
|62
|5.
|Перуджа
|36
|16
|9
|11
|59 - 46
|57
|6.
|Бари
|1:1
|37
|15
|12
|10
|52 - 45
|57
|7.
|Читтаделла
|2:1
|37
|15
|10
|12
|50 - 44
|55
|8.
|Венеция
|1:1
|37
|13
|16
|8
|46 - 36
|55
|9.
|Фоджа
|1:1
|37
|14
|9
|14
|59 - 60
|51
|10.
|Карпи
|1:2
|37
|12
|13
|12
|31 - 42
|49
|11.
|Специя
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|0:0
|37
|11
|13
|13
|36 - 42
|46
|13.
|Салернитана
|1:2
|37
|9
|17
|11
|45 - 51
|44
|14.
|Кремонезе
|1:2
|37
|8
|19
|10
|41 - 42
|43
|15.
|Новара
|1:1
|37
|10
|11
|16
|38 - 45
|41
|16.
|Авеллино
|0:2
|37
|9
|13
|15
|45 - 55
|40
|17.
|Пескара
|36
|9
|12
|15
|43 - 60
|39
|18.
|Асколи
|2:1
|37
|10
|9
|18
|35 - 56
|39
|19.
|Чезена
|0:0
|37
|8
|15
|14
|51 - 60
|39
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2
|37
|8
|13
|16
|36 - 50
|37
|21.
|Про Верчелли
|2:0
|37
|8
|13
|16
|43 - 57
|37
|22.
|Тернана
|36
|6
|16
|14
|55 - 63
|34
Второй тайм
62'
Брешия делает замену. Оквонкво Орджи уходит с поля, а Шпалек Николас выходит на его замену.
60'
Чезена делает замену. Даль Монте Никола уходит с поля, а Феделе Маттео выходит на его замену.
54'
Донкор Исаак получил желтую карточку от судьи
50'
Гастальделло Даниэле получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
11'
Оквонкво Орджи получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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