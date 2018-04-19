Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Беневенто

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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 18.04.2018 Торино 1:1 Милан СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево СA
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан СA
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 22.02.2018 Милан 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
Беневенто (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 18.04.2018 Беневенто 0:3 Аталанта СA
- 15.04.2018 Сассуоло 2:2 Беневенто СA
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Беневенто 1:2 Кальяри СA
- 11.03.2018 Фиорентина 1:0 Беневенто СA
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 18.02.2018 Беневенто 3:2 Кротоне СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Торино 3:0 Беневенто СA
- 21.01.2018 Болонья 3:0 Беневенто СA
- 06.01.2018 Беневенто 3:2 Сампдория СA
- 30.12.2017 Беневенто 1:0 Кьево СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
- 17.12.2017 Беневенто 1:2 СПАЛ 2013 СA
- 10.12.2017 Удинезе 2:0 Беневенто СA
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 27.11.2017 Аталанта 1:0 Беневенто СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|27
|4
|2
|78 - 19
|85
|2.
|Наполи
|Заявка
|33
|25
|6
|2
|70 - 23
|81
|3.
|Лацио
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|79 - 43
|64
|4.
|Рома
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|52 - 27
|64
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|54 - 22
|63
|6.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|44 - 37
|54
|7.
|Аталанта
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|50 - 34
|52
|8.
|Сампдория
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|51 - 49
|51
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|47 - 37
|51
|10.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|47 - 39
|47
|11.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|37 - 44
|38
|12.
|Дженоа
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|26 - 33
|38
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|24 - 53
|34
|14.
|Удинезе
|Заявка
|33
|10
|3
|20
|42 - 54
|33
|15.
|Кальяри
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|30 - 56
|32
|16.
|Кьево
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|29 - 51
|31
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|5
|14
|14
|30 - 52
|29
|18.
|Кротоне
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|30 - 58
|28
|19.
|Верона
|Заявка
|33
|7
|4
|22
|26 - 65
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|33
|4
|2
|27
|28 - 78
|14
-
Текстовая онлайн трансляция матча Милан - БеневентоДо начала игры осталось 1 день 12 часов 6 минут, которая состоится 21.04.2018.
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Прогнозы на матч Милан - Беневенто
Милан
98.9% (87)
Ничья:
1.1% (1)
Беневенто
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Милан:
62.5% (55)
2:1 Милан:
12.5% (11)
1:0 Милан:
9.1% (8)
3:0 Милан:
6.8% (6)
3:1 Милан:
4.5% (4)
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