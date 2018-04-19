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Милан
 
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Беневенто
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Беневенто

До начала игры осталось 1 день 12 часов 6 минут, которая состоится 21.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Милан - Беневенто
Милан
98.9% (87)
Ничья:
1.1% (1)
Беневенто
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
62.5% (55)
Милан:
12.5% (11)
Милан:
9.1% (8)
Милан:
6.8% (6)
Милан:
4.5% (4)
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