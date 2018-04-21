Стадион: Читта-дель-Триколоре
1:0
Второй тайм: 48'
6' Желтая карточкаДабо Брайан
30' Вторая желтая карточкаДабо Брайан
34' Желтая карточкаПелузо Федерико
1:0
41' ГолПолитано Маттео
42' Желтая карточкаЛорини Венсан
43' Желтая карточкаБерарди Доменико
47' Желтая карточкаЛемос Маурисио
Второй тайм
47'
Лемос Маурисио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
47'
Судья сигнализирует, что Лемос Маурисио из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
47'
46'
Удар от ворот произведет Сассуоло
46'
ШАНС! Фальчинелли Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Верету Жордан из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
48'
47'
Сапонара Риккардо коснулся мяча рукой.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Матч остановлен
44'
Дронговски Бартломей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Берарди Доменико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
43'
Безумный фол. Берарди Доменико грубо играет против соперника. Пострадал Дронговски Бартломей
42'
Лорини Венсан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
42'
Безумный фол. Лорини Венсан грубо играет против соперника. Пострадал Дункан Альфред
41'
Отличный гол забил Политано Маттео
41'
Адьяпонг Клод сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Политано Маттео из команды Сассуоло переиграл вратаря дальним ударом!
41'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает пас партнеру.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Берарди Доменико из команды Сассуоло играет слишком грубо. Сапонара Риккардо оказался на газоне.
39'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
38'
38'
Судья сигнализирует, что Лемос Маурисио из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Сапонара Риккардо
37'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина играет слишком грубо. Адьяпонг Клод оказался на газоне.
36'
Кьеза Федерико коснулся мяча рукой.
35'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
34'
Пелузо Федерико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
34'
Безумный фол. Пелузо Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Бенасси Марко
34'
32'
Игрок команды Сассуоло совершает фол
31'
30'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Дабо Брайан получает вторую желтую карточку
30'
Судья сигнализирует, что Дабо Брайан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
30'
Берарди Доменико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
30'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло играет слишком грубо. Фальчинелли Диего оказался на газоне.
28'
Бенасси Марко из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Пелузо Федерико пострадал.
28'
28'
Rogerio возвращается на поле, всё в порядке.
27'
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Rogerio получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Rogerio на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Лемос Маурисио из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
25'
Судья свистит. Дункан Альфред атаковал сзади соперника. Это Сапонара Риккардо заработал своей команде штрафной
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Лемос Маурисио бьет со штрафного в створ, но Дронговски Бартломей держит все под контролем
23'
Назначен штрафной. Пострадал Политано Маттео, его свалил Миленкович Никола.
23'
Отличные скиллы показывает Политано Маттео, обводя своих соперников
23'
22'
Удар от ворот произведет Фиорентина
22'
Судья сигнализирует, что Миленкович Никола из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
22'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
22'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
21'
Плохо сыграл Уго Витор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
21'
Маньянелли Франческо наказан за толчок Дабо Брайан
20'
20'
Rogerio коснулся мяча рукой.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Судья сигнализирует, что Бенасси Марко из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
19'
Судья сигнализирует, что Политано Маттео из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Миленкович Никола
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
4'
Адьяпонг Клод пробил после навеса, но Дронговски Бартломей спас! Опасный момент упущен!
4'
Rogerio из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
3'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Фиорентина
Сассуоло
4.6% (8)
Ничья:
28.7% (50)
Фиорентина
66.7% (116)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Фиорентина:
40.8% (71)
1:1 Ничья:
26.4% (46)
0:1 Фиорентина:
14.9% (26)
0:2 Фиорентина:
5.2% (9)
2:1 Сассуоло:
2.3% (4)
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