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Стадион:
Ювентус
 
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Наполи
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Прогнозы на матч Ювентус - Наполи
Ювентус
77.2% (61)
Ничья:
15.2% (12)
Наполи
7.6% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
54.4% (43)
Ювентус:
10.1% (8)
Ничья:
6.3% (5)
Ничья:
6.3% (5)
Ювентус:
3.8% (3)
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