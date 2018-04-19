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Стадион: Альянц Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 17.03.2018 СПАЛ 2013 0:0 Ювентус СA
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
Наполи (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 18.04.2018 Наполи 4:2 Удинезе СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Наполи 2:1 Кьево СA
- 31.03.2018 Сассуоло 1:1 Наполи СA
- 18.03.2018 Наполи 1:0 Дженоа СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 26.02.2018 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 18.02.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Наполи: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус Серия A
- 05.04.2017 Наполи 3:2 Ювентус Кубок Италии
- 02.04.2017 Наполи 1:1 Ювентус Серия A
- 28.02.2017 Ювентус 3:1 Наполи Кубок Италии
- 29.10.2016 Ювентус 2:1 Наполи Серия A
- 13.02.2016 Ювентус 1:0 Наполи Серия A
- 26.09.2015 Наполи 2:1 Ювентус Серия A
- 23.05.2015 Ювентус 3:1 Наполи Серия A
- 11.01.2015 Наполи 1:3 Ювентус Серия A
- 22.12.2014 Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии
- 30.03.2014 Наполи 2:0 Ювентус Серия A
- 10.11.2013 Ювентус 3:0 Наполи Серия A
- 01.03.2013 Наполи 1:1 Ювентус Серия A
- 20.10.2012 Ювентус 2:0 Наполи Серия A
- 11.08.2012 Ювентус 4:2 Наполи Суперкубок Италии
- 20.05.2012 Ювентус 0:2 Наполи Кубок Италии
- 01.04.2012 Ювентус 3:0 Наполи Серия A
- 29.11.2011 Наполи 3:3 Ювентус Серия A
- 22.05.2011 Ювентус 2:2 Наполи Серия A
- 09.01.2011 Наполи 3:0 Ювентус Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|27
|4
|2
|78 - 19
|85
|2.
|Наполи
|Заявка
|33
|25
|6
|2
|70 - 23
|81
|3.
|Лацио
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|79 - 43
|64
|4.
|Рома
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|52 - 27
|64
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|54 - 22
|63
|6.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|44 - 37
|54
|7.
|Аталанта
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|50 - 34
|52
|8.
|Сампдория
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|51 - 49
|51
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|47 - 37
|51
|10.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|47 - 39
|47
|11.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|37 - 44
|38
|12.
|Дженоа
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|26 - 33
|38
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|24 - 53
|34
|14.
|Удинезе
|Заявка
|33
|10
|3
|20
|42 - 54
|33
|15.
|Кальяри
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|30 - 56
|32
|16.
|Кьево
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|29 - 51
|31
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|5
|14
|14
|30 - 52
|29
|18.
|Кротоне
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|30 - 58
|28
|19.
|Верона
|Заявка
|33
|7
|4
|22
|26 - 65
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|33
|4
|2
|27
|28 - 78
|14
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - НаполиДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 5 минут, которая состоится 22.04.2018.
Новости матча
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Пьянич пропустит игру с "Наполи" — 15:15
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Прогнозы на матч Ювентус - Наполи
Ювентус
77.2% (61)
Ничья:
15.2% (12)
Наполи
7.6% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ювентус:
54.4% (43)
1:0 Ювентус:
10.1% (8)
1:1 Ничья:
6.3% (5)
2:2 Ничья:
6.3% (5)
2:0 Ювентус:
3.8% (3)
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