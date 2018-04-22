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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Аталанта
2:1
Конец матча
Торино
0'
50' Желтая карточка
Кальдара Маттиа
1:0
53' Гол
Фройлер Ремо
55' Желтая карточка
Де Рон Мартен
1:1
56' Гол
Ляич Адем
2:1
64' Гол
Госенс Робин
83' Желтая карточка
Ансальди Кристиан
90' Желтая карточка
Моретти Эмилиано
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
95'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
95'
Беренгер Алекс из команды Торино опасно и грубо сыграл. Госенс Робин пострадал.
94'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
93'
Ринкон Томас из команды Торино опасно и грубо сыграл. Корнелиус Андреас пострадал.
Желтая карточка
93'
Моретти Эмилиано получает желтую карточку за неспортивное поведение

Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
92'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Опасность предотвращена - Н'Кулу Николя из команды Торино вступил в отбор удачно
91'
Де Рон Мартен из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Удар от ворот произведет Аталанта
90'
Шанс! Ансальди Кристиан из команды Торино пробил головой, но мимо
90'
Молинаро Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
89'
Ньянг М'Байе из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
88'
Удар от ворот произведет Аталанта
88'
Ляич Адем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
87'
Фройлер Ремо наказан за толчок Беренгер Алекс
87'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Тактическая замена. Musa Barrow уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Musa Barrow из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Бурдиссо Николас
85'
Удар от ворот произведет Торино
85'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Тактическая замена. Эдера Симоне уходит с поля и его заменяет Ньянг М'Байе
Фол, нарушение
84'
Судья свистит. Беренгер Алекс атаковал сзади соперника. Это Де Рон Мартен заработал своей команде штрафной
84'
Musa Barrow из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
83'
Ансальди Кристиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Ансальди Кристиан из команды Торино опасно и грубо сыграл. Гомес Алехандро пострадал.
Офсайд
81'
Эдера Симоне из команды Торино в офсайде
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
81'
Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
81'
Тактическая замена. Манчини Джанлука уходит с поля и его заменяет Бастони Алессандро
Фол, нарушение
80'
Ринкон Томас из команды Торино опасно и грубо сыграл. Кристанте Бриан пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ансальди Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
79'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
78'
Кристанте Бриан из команды Аталанта точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
78'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья свистит. Ринкон Томас атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
77'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
76'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
76'
Тактическая замена. Аскуа Африйе уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
Фол, нарушение
76'
Эдера Симоне из команды Торино опасно и грубо сыграл. Кастань Тимоти пострадал.
75'
Хорошую попытку сделал Толой Рафаэл. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
75'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Отличные скиллы показывает Фройлер Ремо, обводя своих соперников
74'
Гомес Алехандро нанес удар, мяч был парирован, но Сиригу Сальваторе не удержал его в руках.
74'
Госенс Робин из команды Аталанта находит одноклубника четким пасом пяткой.
Фол, нарушение
74'
Кристанте Бриан из команды Аталанта играет слишком грубо. Моретти Эмилиано оказался на газоне.
73'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
72'
Аскуа Африйе из команды Торино опасно и грубо сыграл. Фройлер Ремо пострадал.
72'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
67'
Тактическая замена. Бонифаци Кевин уходит с поля и его заменяет Молинаро Кристиан
Фол, нарушение
67'
Судья свистит. Н'Кулу Николя атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Кастань Тимоти сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Госенс Робин из команды Аталанта забил гол! Легко это для такого игрока, как Госенс Робин
64'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
64'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
64'
Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
64'
Белотти Андреа из команды Торино играет слишком грубо. Кальдара Маттиа оказался на газоне.
64'
Удар от ворот произведет Торино
63'
Опасность предотвращена - Ансальди Кристиан из команды Торино вступил в отбор удачно
63'
Кастань Тимоти из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
63'
Удар от ворот произведет Аталанта
63'
Ляич Адем не смог попасть в створ ударом издали
63'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает пас партнеру.
62'
Бонифаци Кевин из команды Торино делает неудачный навес.
62'
Аскуа Африйе нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Манчини Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
61'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой слева.
61'
Ляич Адем нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
61'
Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
60'
Удар от ворот произведет Торино
60'
Musa Barrow из команды Аталанта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
60'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Фройлер Ремо нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
60'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
59'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Эдера Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
58'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Удар от ворот произведет Торино
58'
Шанс! Кристанте Бриан из команды Аталанта пробил головой, но мимо
Угловой
58'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
57'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Эдера Симоне сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Ляич Адем изменил счет на табло!
56'
Эдера Симоне из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
55'
Де Рон Мартен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ансальди Кристиан
53'
Musa Barrow сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фройлер Ремо из клуба "Аталанта" отправил мяч головой в ворота.
53'
Musa Barrow из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
53'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает пас партнеру.
53'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Удар от ворот произведет Торино
Фол, нарушение
52'
Моретти Эмилиано из команды Торино опасно и грубо сыграл. Кристанте Бриан пострадал.
52'
Удар от ворот произведет Аталанта
52'
Эдера Симоне не смог попасть в створ ударом издали
52'
Отличные скиллы показывает Эдера Симоне, обводя своих соперников
51'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
50'
Кальдара Маттиа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта играет слишком грубо. Эдера Симоне оказался на газоне.
50'
Отличные скиллы показывает Эдера Симоне, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Аскуа Африйе нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Тактическая замена. Хатебур Ханс уходит с поля и его заменяет Кастань Тимоти
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Торино
45'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Удар от ворот произведет Аталанта
44'
Бериша Этрит ошибается в защите.
43'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Торино
43'
Отличный пас сделал Фройлер Ремо из команды Аталанта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
43'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Кристанте Бриан пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
41'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Де Рон Мартен
Фол, нарушение
40'
Хатебур Ханс из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Ансальди Кристиан пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
39'
Де Рон Мартен из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Ринкон Томас пострадал.
38'
Удар от ворот произведет Торино
Угловой
38'
Кристанте Бриан из команды Аталанта подал угловой слева.
38'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Musa Barrow из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
38'
Musa Barrow нанес удар, мяч был парирован, но Сиригу Сальваторе не удержал его в руках.
38'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает пас партнеру.
37'
Опасность предотвращена - Белотти Андреа из команды Торино вступил в отбор удачно
37'
Отличные скиллы показывает Хатебур Ханс, обводя своих соперников
36'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
34'
Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Отличный пас сделал Бонифаци Кевин из команды Торино. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Эдера Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
32'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
32'
Кристанте Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Бонифаци Кевин из команды Торино поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
32'
Удар от ворот произведет Торино
32'
ШАНС! Хатебур Ханс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
31'
Musa Barrow нанес удар, мяч был парирован, но Сиригу Сальваторе не удержал его в руках.
31'
Отличные скиллы показывает Musa Barrow, обводя своих соперников
31'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
30'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Хорошую попытку сделал Musa Barrow. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
29'
Эдера Симоне из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Госенс Робин из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
25'
Де Рон Мартен наказан за толчок Аскуа Африйе
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
23'
Госенс Робин из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
23'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Хорошую попытку сделал Musa Barrow. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Плохо сыграл Н'Кулу Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
21'
Кристанте Бриан из команды Аталанта подал угловой справа.
21'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
21'
Белотти Андреа коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Удар от ворот произведет Торино
20'
Фройлер Ремо нанес удар чуть мимо. Близко!
19'
Musa Barrow из команды Аталанта делает пас партнеру.
19'
Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Кристанте Бриан из команды Аталанта подал угловой справа.
19'
Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
19'
Кристанте Бриан из команды Аталанта подал угловой справа.
19'
Ринкон Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Фройлер Ремо делает скидку к воротам
18'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
18'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
17'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Толой Рафаэл из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Белотти Андреа пострадал.
16'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
15'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
15'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья свистит. Хатебур Ханс атаковал сзади соперника. Это Ансальди Кристиан заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
13'
Эдера Симоне из команды Торино играет слишком грубо. Манчини Джанлука оказался на газоне.
13'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Торино
12'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
12'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
12'
Ляич Адем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Бонифаци Кевин
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Кальдара Маттиа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
8'
Опасность предотвращена - Ринкон Томас из команды Торино вступил в отбор удачно
8'
Отличные скиллы показывает Musa Barrow, обводя своих соперников
7'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Аталанта
7'
Шанс! Бурдиссо Николас из команды Торино пробил головой, но мимо
7'
Ляич Адем из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Ляич Адем из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
6'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
Удар от ворот произведет Аталанта
4'
Шанс! Белотти Андреа из команды Торино пробил головой, но мимо
Угловой
4'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой справа.
4'
Толой Рафаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Моретти Эмилиано делает скидку к воротам
4'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Де Рон Мартен коснулся мяча рукой.
3'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Гомес Алехандро из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Сиригу Сальваторе пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 2:1 Торино
Аталанта
74.9% (128)
Ничья:
18.7% (32)
Торино
6.4% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
36.3% (62)
Аталанта:
26.3% (45)
Ничья:
17.5% (30)
Аталанта:
7.6% (13)
Торино:
4.1% (7)
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