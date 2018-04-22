Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
50' Желтая карточкаКальдара Маттиа
1:0
53' ГолФройлер Ремо
55' Желтая карточкаДе Рон Мартен
1:1
56' ГолЛяич Адем
2:1
64' ГолГосенс Робин
83' Желтая карточкаАнсальди Кристиан
90' Желтая карточкаМоретти Эмилиано
Новости после матча
Второй тайм
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Беренгер Алекс из команды Торино опасно и грубо сыграл. Госенс Робин пострадал.
94'
93'
Ринкон Томас из команды Торино опасно и грубо сыграл. Корнелиус Андреас пострадал.
93'
Моретти Эмилиано получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
92'
92'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
91'
Опасность предотвращена - Н'Кулу Николя из команды Торино вступил в отбор удачно
91'
Де Рон Мартен из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
90'
Шанс! Ансальди Кристиан из команды Торино пробил головой, но мимо
90'
Молинаро Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
89'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
89'
Ньянг М'Байе из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
88'
88'
Ляич Адем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
87'
Фройлер Ремо наказан за толчок Беренгер Алекс
87'
86'
Тактическая замена. Musa Barrow уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
86'
Судья сигнализирует, что Musa Barrow из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Бурдиссо Николас
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Тактическая замена. Эдера Симоне уходит с поля и его заменяет Ньянг М'Байе
84'
Судья свистит. Беренгер Алекс атаковал сзади соперника. Это Де Рон Мартен заработал своей команде штрафной
84'
Musa Barrow из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
83'
Ансальди Кристиан получил желтую карточку от судьи
83'
Ансальди Кристиан из команды Торино опасно и грубо сыграл. Гомес Алехандро пострадал.
81'
Эдера Симоне из команды Торино в офсайде
81'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
81'
Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
81'
Тактическая замена. Манчини Джанлука уходит с поля и его заменяет Бастони Алессандро
80'
Ринкон Томас из команды Торино опасно и грубо сыграл. Кристанте Бриан пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ансальди Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
79'
79'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
78'
Кристанте Бриан из команды Аталанта точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
78'
78'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
78'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Судья свистит. Ринкон Томас атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
77'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
76'
76'
Тактическая замена. Аскуа Африйе уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
76'
Эдера Симоне из команды Торино опасно и грубо сыграл. Кастань Тимоти пострадал.
75'
Хорошую попытку сделал Толой Рафаэл. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Отличные скиллы показывает Фройлер Ремо, обводя своих соперников
74'
Гомес Алехандро нанес удар, мяч был парирован, но Сиригу Сальваторе не удержал его в руках.
74'
Госенс Робин из команды Аталанта находит одноклубника четким пасом пяткой.
74'
Кристанте Бриан из команды Аталанта играет слишком грубо. Моретти Эмилиано оказался на газоне.
73'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Аскуа Африйе из команды Торино опасно и грубо сыграл. Фройлер Ремо пострадал.
72'
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
67'
Тактическая замена. Бонифаци Кевин уходит с поля и его заменяет Молинаро Кристиан
67'
Судья свистит. Н'Кулу Николя атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Кастань Тимоти сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Госенс Робин из команды Аталанта забил гол! Легко это для такого игрока, как Госенс Робин
64'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
64'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
64'
Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
64'
Белотти Андреа из команды Торино играет слишком грубо. Кальдара Маттиа оказался на газоне.
64'
63'
Опасность предотвращена - Ансальди Кристиан из команды Торино вступил в отбор удачно
63'
Кастань Тимоти из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
63'
63'
Ляич Адем не смог попасть в створ ударом издали
63'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает пас партнеру.
62'
Бонифаци Кевин из команды Торино делает неудачный навес.
62'
Аскуа Африйе нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Манчини Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Ляич Адем нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
61'
Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
60'
60'
Musa Barrow из команды Аталанта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
60'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Фройлер Ремо нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
60'
60'
59'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
59'
Судья сигнализирует, что Эдера Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
58'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
58'
Шанс! Кристанте Бриан из команды Аталанта пробил головой, но мимо
58'
57'
56'
Эдера Симоне сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Ляич Адем изменил счет на табло!
56'
Эдера Симоне из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Де Рон Мартен получил желтую карточку от судьи
55'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ансальди Кристиан
53'
Musa Barrow сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фройлер Ремо из клуба "Аталанта" отправил мяч головой в ворота.
53'
Musa Barrow из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
53'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает пас партнеру.
53'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
Моретти Эмилиано из команды Торино опасно и грубо сыграл. Кристанте Бриан пострадал.
52'
52'
Эдера Симоне не смог попасть в створ ударом издали
52'
Отличные скиллы показывает Эдера Симоне, обводя своих соперников
51'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
50'
Кальдара Маттиа получил желтую карточку от судьи
50'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта играет слишком грубо. Эдера Симоне оказался на газоне.
50'
Отличные скиллы показывает Эдера Симоне, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Аскуа Африйе нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Тактическая замена. Хатебур Ханс уходит с поля и его заменяет Кастань Тимоти
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
44'
Бериша Этрит ошибается в защите.
43'
43'
43'
Отличный пас сделал Фройлер Ремо из команды Аталанта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
43'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Кристанте Бриан пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
41'
41'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
41'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Де Рон Мартен
40'
Хатебур Ханс из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Ансальди Кристиан пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Де Рон Мартен из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Ринкон Томас пострадал.
38'
38'
Кристанте Бриан из команды Аталанта подал угловой слева.
38'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Musa Barrow из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
38'
Musa Barrow нанес удар, мяч был парирован, но Сиригу Сальваторе не удержал его в руках.
38'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает пас партнеру.
37'
Опасность предотвращена - Белотти Андреа из команды Торино вступил в отбор удачно
37'
Отличные скиллы показывает Хатебур Ханс, обводя своих соперников
36'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Отличный пас сделал Бонифаци Кевин из команды Торино. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
Судья сигнализирует, что Эдера Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
32'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
32'
Кристанте Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Бонифаци Кевин из команды Торино поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
32'
32'
ШАНС! Хатебур Ханс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
31'
Musa Barrow нанес удар, мяч был парирован, но Сиригу Сальваторе не удержал его в руках.
31'
Отличные скиллы показывает Musa Barrow, обводя своих соперников
31'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
30'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Хорошую попытку сделал Musa Barrow. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
29'
Эдера Симоне из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Госенс Робин из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
25'
Де Рон Мартен наказан за толчок Аскуа Африйе
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
23'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Госенс Робин из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
23'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
23'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Хорошую попытку сделал Musa Barrow. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Плохо сыграл Н'Кулу Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
21'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Белотти Андреа коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
20'
Фройлер Ремо нанес удар чуть мимо. Близко!
19'
Musa Barrow из команды Аталанта делает пас партнеру.
19'
Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
19'
Ринкон Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Фройлер Ремо делает скидку к воротам
18'
18'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
17'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
16'
Толой Рафаэл из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Белотти Андреа пострадал.
16'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
15'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
15'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья свистит. Хатебур Ханс атаковал сзади соперника. Это Ансальди Кристиан заработал своей команде штрафной
13'
Эдера Симоне из команды Торино играет слишком грубо. Манчини Джанлука оказался на газоне.
13'
12'
12'
12'
12'
Ляич Адем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
10'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Бонифаци Кевин
10'
Судья сигнализирует, что Кальдара Маттиа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
8'
Опасность предотвращена - Ринкон Томас из команды Торино вступил в отбор удачно
8'
Отличные скиллы показывает Musa Barrow, обводя своих соперников
7'
7'
7'
Шанс! Бурдиссо Николас из команды Торино пробил головой, но мимо
6'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
4'
Шанс! Белотти Андреа из команды Торино пробил головой, но мимо
4'
Толой Рафаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Моретти Эмилиано делает скидку к воротам
4'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Де Рон Мартен коснулся мяча рукой.
3'
2'
Гомес Алехандро из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Сиригу Сальваторе пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 2:1 Торино
Аталанта
74.9% (128)
Ничья:
18.7% (32)
Торино
6.4% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аталанта:
36.3% (62)
1:0 Аталанта:
26.3% (45)
1:1 Ничья:
17.5% (30)
2:0 Аталанта:
7.6% (13)
1:2 Торино:
4.1% (7)
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