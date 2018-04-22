Стадион: Дачия-Арена
1:0
5' ГолЛасанья Кевин
1:1
7' ГолСими Нванкво
58' Желтая карточкаБехрами Валон
68' Желтая карточкаЯнкто Якуб
1:2
86' ГолФараони Марко
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
92'
Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Данило Ларанжера из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Фараони Марко уходит с поля и его заменяет Айети Арлинд
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Каэтано Самир наказан за толчок Риччи Федерико
90'
90'
Фофана Секо из команды Удинезе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
89'
Кордац Алекс не дал случится голу! Ласанья Кевин должен был забивать, но Кордац Алекс сделал отличный сейв
89'
Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
89'
Фофана Секо разрезает оборону соперника отличным пасом
89'
88'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
Отличные скиллы показывает Стрюгер-Ларсен Йенс, обводя своих соперников
86'
Г О О О О Л - Фараони Марко первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
86'
Сими Нванкво нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Риччи Федерико из команды Кротоне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
86'
86'
85'
Балич Андрия из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
85'
Фофана Секо из команды Удинезе сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Риччи Федерико из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
84'
84'
84'
Дзампано Франческо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
83'
82'
82'
Янкто Якуб нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
82'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
82'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Роден Маркус из команды Кротоне делает пас партнеру.
81'
Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Кордац Алекс держит все под контролем
81'
81'
Барак Антонин делает скидку назад вдоль ворот
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Отличные скиллы показывает Фофана Секо, обводя своих соперников
79'
Мандрагора Роландо нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Балич Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Аднан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Судья сигнализирует, что Чеккерини Федерико из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Янкто Якуб
76'
Каэтано Самир из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
76'
Роден Маркус из команды Кротоне сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Барак Антонин из команды Удинезе играет слишком грубо. Мандрагора Роландо оказался на газоне.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Судья сигнализирует, что Янкто Якуб из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Чеккерини Федерико
72'
Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
72'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Тактическая замена. Бехрами Валон уходит с поля и его заменяет Балич Андрия
71'
Риччи Федерико из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Отличные скиллы показывает Риччи Федерико, обводя своих соперников
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Фофана Секо коснулся мяча рукой.
70'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Янкто Якуб из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
70'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
68'
Янкто Якуб сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
68'
Янкто Якуб из команды Удинезе толкнул локтем оппонента. Это Фараони Марко заработал фол
67'
Судья сигнализирует, что Фараони Марко из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Аднан Али
66'
Риччи Федерико из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Дзампано Франческо наказан за толчок Мартелла Бруно
65'
Тактическая замена. Налини Андреа уходит с поля и его заменяет Риччи Федерико
65'
64'
Ласанья Кевин не смог попасть в створ ударом издали
64'
Выглядело как неплохой момент. Барак Антонин из команды Удинезе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
64'
Барак Антонин наказан за толчок Фараони Марко
63'
Должен был быть гол! Ласанья Кевин имел отличный шанс, но Кордац Алекс не дал голу состоятся!
62'
62'
Тактическая замена. Лопес Макси уходит с поля и его заменяет Янкто Якуб
61'
Бехрами Валон из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
61'
Сими Нванкво нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
60'
Какой промах! Сими Нванкво имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
60'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
59'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Мартелла Бруно выбил мяч подальше от ворот.
58'
Бехрами Валон получил желтую карточку от судьи
58'
Бехрами Валон наказан за толчок Мандрагора Роландо
57'
Сими Нванкво из команды Кротоне сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Судья сигнализирует, что Лопес Макси из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Капуано Марко
56'
Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Кротоне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе.
56'
Роден Маркус из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Лопес Макси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Аднан Али наказан за толчок Тротта Марселло
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
53'
53'
Тактическая замена. Видмер Сильван уходит с поля и его заменяет Дзампано Франческо
53'
Роден Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Капуано Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
52'
52'
Ласанья Кевин из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
51'
Фофана Секо из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
50'
49'
Лопес Макси из команды Удинезе играет слишком грубо. Капуано Марко оказался на газоне.
48'
47'
47'
46'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Фофана Секо из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Барберис Андреа пострадал.
46'
46'
45'
Кордац Алекс отбил мяч на угловой после удара Фофана Секо из штрафной площади.
45'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Фофана Секо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
44'
Ласанья Кевин возвращается на поле, всё в порядке.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Ласанья Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Сими Нванкво наказан за толчок Каэтано Самир
41'
Судья сигнализирует, что Аднан Али из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Тротта Марселло
41'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
41'
Фофана Секо из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Ласанья Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Лопес Макси из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
39'
Мандрагора Роландо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Фофана Секо из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Отличные скиллы показывает Налини Андреа, обводя своих соперников
38'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
38'
Фофана Секо наказан за толчок Барберис Андреа
38'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Каэтано Самир из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
37'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
37'
Опасность предотвращена - Барак Антонин из команды Удинезе вступил в отбор удачно
36'
Тротта Марселло из команды Кротоне идет с мячом вперед на обострение...
36'
Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой справа.
36'
Аднан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Налини Андреа из команды Кротоне делает отличный кросс...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
35'
Шанс! Данило Ларанжера из команды Удинезе пробил головой, но мимо
34'
Барак Антонин мяч отрикошетил от ворот
34'
Ласанья Кевин из команды Удинезе делает пас партнеру.
34'
Фофана Секо из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
33'
Мартелла Бруно выбил мяч подальше от ворот.
32'
32'
31'
Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Кордац Алекс держит все под контролем
30'
Фофана Секо из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
29'
Лопес Макси наказан за толчок Чеккерини Федерико
28'
27'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает неудачный навес.
27'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ласанья Кевин из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
26'
26'
Налини Андреа наказан за толчок Видмер Сильван
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
23'
23'
Отличный пас сделал Мандрагора Роландо из команды Кротоне. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Сими Нванкво наказан за толчок Видмер Сильван
22'
Барберис Андреа из команды Кротоне разыграл угловой с левого угла.
21'
Налини Андреа из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Судья сигнализирует, что Лопес Макси из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Барберис Андреа
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
Опасность предотвращена - Барберис Андреа из команды Кротоне вступил в отбор удачно
19'
Отличные скиллы показывает Лопес Макси, обводя своих соперников
18'
18'
18'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
17'
Тротта Марселло из команды Кротоне идет с мячом вперед на обострение...
15'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Барберис Андреа
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
Налини Андреа из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Бицарри Альбано пострадал.
14'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
13'
12'
12'
12'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Лопес Макси из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
11'
10'
Безумный фол. Налини Андреа грубо играет против соперника. Пострадал Бехрами Валон
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
9'
ШАНС! Налини Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Лопес Макси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мандрагора Роландо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья свистит. Фофана Секо атаковал сзади соперника. Это Тротта Марселло заработал своей команде штрафной
7'
Налини Андреа сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Сими Нванкво изменил счет на табло!
7'
Налини Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
6'
Лопес Макси сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Ласанья Кевин классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
5'
Лопес Макси из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
4'
Фофана Секо из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Ласанья Кевин из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
1'
Лопес Макси коснулся мяча рукой.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Кротоне
Удинезе
90.1% (154)
Ничья:
9.4% (16)
Кротоне
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Удинезе:
36.8% (63)
2:1 Удинезе:
32.7% (56)
2:0 Удинезе:
13.5% (23)
1:1 Ничья:
6.4% (11)
0:0 Ничья:
2.9% (5)
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