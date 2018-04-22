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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Удинезе
1:2
Конец матча
Кротоне
0'
1:0
5' Гол
Ласанья Кевин
1:1
7' Гол
Сими Нванкво
58' Желтая карточка
Бехрами Валон
68' Желтая карточка
Янкто Якуб
1:2
86' Гол
Фараони Марко
90'+4
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
92'
Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Данило Ларанжера из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Фараони Марко уходит с поля и его заменяет Айети Арлинд
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

Фол, нарушение
90'
Каэтано Самир наказан за толчок Риччи Федерико
90'
Удар от ворот произведет Кротоне
90'
Фофана Секо из команды Удинезе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
89'
Кордац Алекс не дал случится голу! Ласанья Кевин должен был забивать, но Кордац Алекс сделал отличный сейв
89'
Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
89'
Фофана Секо разрезает оборону соперника отличным пасом
89'
Удар от ворот произведет Кротоне
88'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
Отличные скиллы показывает Стрюгер-Ларсен Йенс, обводя своих соперников
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Фараони Марко первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
86'
Сими Нванкво нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Риччи Федерико из команды Кротоне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
86'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Кротоне
85'
Балич Андрия из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
85'
Фофана Секо из команды Удинезе сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
85'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Риччи Федерико из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
84'
Сими Нванкво из команды Кротоне в офсайде
84'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Дзампано Франческо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
82'
Янкто Якуб нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
82'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
82'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
81'
Роден Маркус из команды Кротоне делает пас партнеру.
81'
Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Кордац Алекс держит все под контролем
81'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Барак Антонин делает скидку назад вдоль ворот
80'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Отличные скиллы показывает Фофана Секо, обводя своих соперников
Угловой
79'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой слева.
79'
Аднан Али из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Мандрагора Роландо нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
78'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
78'
Балич Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Аднан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Чеккерини Федерико из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Янкто Якуб
76'
Каэтано Самир из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
76'
Роден Маркус из команды Кротоне сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
76'
Барак Антонин из команды Удинезе играет слишком грубо. Мандрагора Роландо оказался на газоне.
75'
Удар от ворот произведет Удинезе
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Янкто Якуб из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Чеккерини Федерико
72'
Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
72'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Бехрами Валон уходит с поля и его заменяет Балич Андрия
71'
Риччи Федерико из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Отличные скиллы показывает Риччи Федерико, обводя своих соперников
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
70'
Фофана Секо коснулся мяча рукой.
70'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Янкто Якуб из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
70'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
68'
Янкто Якуб сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
68'
Янкто Якуб из команды Удинезе толкнул локтем оппонента. Это Фараони Марко заработал фол
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Фараони Марко из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Аднан Али
66'
Риччи Федерико из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Тактическая замена. Налини Андреа уходит с поля и его заменяет Риччи Федерико
Офсайд
65'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
64'
Ласанья Кевин не смог попасть в створ ударом издали
64'
Выглядело как неплохой момент. Барак Антонин из команды Удинезе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Фол, нарушение
64'
Барак Антонин наказан за толчок Фараони Марко
Угловой
63'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой слева.
63'
Должен был быть гол! Ласанья Кевин имел отличный шанс, но Кордац Алекс не дал голу состоятся!
62'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Лопес Макси уходит с поля и его заменяет Янкто Якуб
61'
Бехрами Валон из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
61'
Сими Нванкво нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Удар от ворот произведет Удинезе
60'
Какой промах! Сими Нванкво имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
60'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
59'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Мартелла Бруно выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
58'
Бехрами Валон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Бехрами Валон наказан за толчок Мандрагора Роландо
57'
Сими Нванкво из команды Кротоне сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Лопес Макси из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Капуано Марко
56'
Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Кротоне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе.
56'
Роден Маркус из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Лопес Макси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Аднан Али наказан за толчок Тротта Марселло
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
53'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Тактическая замена. Видмер Сильван уходит с поля и его заменяет Дзампано Франческо
53'
Роден Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой справа.
52'
Капуано Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
52'
Сими Нванкво из команды Кротоне в офсайде
52'
Ласанья Кевин из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
51'
Фофана Секо из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
51'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
50'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
50'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Лопес Макси из команды Удинезе играет слишком грубо. Капуано Марко оказался на газоне.
48'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
47'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
47'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
46'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Фофана Секо из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Барберис Андреа пострадал.
46'
Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой слева.
45'
Кордац Алекс отбил мяч на угловой после удара Фофана Секо из штрафной площади.
45'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
45'
Фофана Секо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
44'
Ласанья Кевин возвращается на поле, всё в порядке.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Ласанья Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
43'
Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Сими Нванкво наказан за толчок Каэтано Самир
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Аднан Али из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Тротта Марселло
41'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
41'
Фофана Секо из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Ласанья Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Лопес Макси из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Удар от ворот произведет Удинезе
39'
Мандрагора Роландо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Фофана Секо из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Отличные скиллы показывает Налини Андреа, обводя своих соперников
38'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
38'
Фофана Секо наказан за толчок Барберис Андреа
38'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Каэтано Самир из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
37'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
37'
Опасность предотвращена - Барак Антонин из команды Удинезе вступил в отбор удачно
36'
Тротта Марселло из команды Кротоне идет с мячом вперед на обострение...
36'
Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой справа.
36'
Аднан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Налини Андреа из команды Кротоне делает отличный кросс...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Удар от ворот произведет Кротоне
35'
Шанс! Данило Ларанжера из команды Удинезе пробил головой, но мимо
Угловой
35'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой слева.
34'
Барак Антонин мяч отрикошетил от ворот
34'
Ласанья Кевин из команды Удинезе делает пас партнеру.
34'
Фофана Секо из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Мартелла Бруно выбил мяч подальше от ворот.
32'
Удар от ворот произведет Кротоне
32'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Кордац Алекс держит все под контролем
30'
Фофана Секо из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Удар от ворот произведет Кротоне
Фол, нарушение
29'
Лопес Макси наказан за толчок Чеккерини Федерико
28'
Удар от ворот произведет Кротоне
27'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает неудачный навес.
27'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой слева.
27'
Аднан Али из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Ласанья Кевин из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
26'
Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
26'
Налини Андреа наказан за толчок Видмер Сильван
Офсайд
25'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
23'
Удар от ворот произведет Удинезе
23'
Отличный пас сделал Мандрагора Роландо из команды Кротоне. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
22'
Сими Нванкво наказан за толчок Видмер Сильван
Угловой
22'
Барберис Андреа из команды Кротоне разыграл угловой с левого угла.
21'
Налини Андреа из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Лопес Макси из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Барберис Андреа
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
Опасность предотвращена - Барберис Андреа из команды Кротоне вступил в отбор удачно
19'
Отличные скиллы показывает Лопес Макси, обводя своих соперников
Офсайд
18'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Удинезе
18'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
17'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Тротта Марселло из команды Кротоне идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Барберис Андреа
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
14'
Налини Андреа из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Бицарри Альбано пострадал.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
13'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
12'
Сими Нванкво из команды Кротоне в офсайде
12'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Лопес Макси из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
11'
Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Налини Андреа грубо играет против соперника. Пострадал Бехрами Валон
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Удар от ворот произведет Удинезе
9'
ШАНС! Налини Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Лопес Макси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мандрагора Роландо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья свистит. Фофана Секо атаковал сзади соперника. Это Тротта Марселло заработал своей команде штрафной
7'
Налини Андреа сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Сими Нванкво изменил счет на табло!
7'
Налини Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
6'
Лопес Макси сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Ласанья Кевин классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
5'
Лопес Макси из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
5'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
Удар от ворот произведет Кротоне
4'
Фофана Секо из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Ласанья Кевин из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
2'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
Фол, нарушение
1'
Лопес Макси коснулся мяча рукой.
1'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Кротоне
Удинезе
90.1% (154)
Ничья:
9.4% (16)
Кротоне
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Удинезе:
36.8% (63)
Удинезе:
32.7% (56)
Удинезе:
13.5% (23)
Ничья:
6.4% (11)
Ничья:
2.9% (5)
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