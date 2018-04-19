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Кьево
 
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Интер Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча Кьево - Интер Милан

До начала игры осталось 2 дня 6 часов 20 минут, которая состоится 22.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Кьево - Интер Милан
Кьево
5.3% (4)
Ничья:
8% (6)
Интер Милан
86.7% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
37.3% (28)
Интер Милан:
24% (18)
Интер Милан:
13.3% (10)
Ничья:
6.7% (5)
Интер Милан:
6.7% (5)
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