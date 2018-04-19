Текстовая онлайн трансляция матча Кьево - Интер Милан

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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
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Кьево (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 18.04.2018 СПАЛ 2013 0:0 Кьево СA
- 14.04.2018 Кьево 0:0 Торино СA
- 08.04.2018 Наполи 2:1 Кьево СA
- 04.04.2018 Кьево 1:1 Сассуоло СA
- 31.03.2018 Кьево 2:1 Сампдория СA
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево СA
- 10.03.2018 Верона 1:0 Кьево СA
- 25.02.2018 Фиорентина 1:0 Кьево СA
- 17.02.2018 Кьево 2:1 Кальяри СA
- 11.02.2018 Кьево 0:1 Дженоа СA
- 04.02.2018 Аталанта 1:0 Кьево СA
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 21.01.2018 Лацио 5:1 Кьево СA
- 05.01.2018 Кьево 1:1 Удинезе СA
- 30.12.2017 Беневенто 1:0 Кьево СA
- 22.12.2017 Кьево 2:3 Болонья СA
- 17.12.2017 Кротоне 1:0 Кьево СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 29.11.2017 Кьево 1:1 Верона КИ
Интер Милан (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 17.04.2018 Интер Милан 4:0 Кальяри СA
- 14.04.2018 Аталанта 0:0 Интер Милан СA
- 08.04.2018 Торино 1:0 Интер Милан СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
- 18.03.2018 Сампдория 0:5 Интер Милан СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 12.12.2017 Интер Милан 0:0 Порденоне КИ
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
Последние игры между собой
Кьево: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 13
Интер Милан: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 3
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево Серия A
- 14.01.2017 Интер Милан 3:1 Кьево Серия A
- 21.08.2016 Кьево 2:0 Интер Милан Серия A
- 03.02.2016 Интер Милан 1:0 Кьево Серия A
- 20.09.2015 Кьево 0:1 Интер Милан Серия A
- 03.05.2015 Интер Милан 0:0 Кьево Серия A
- 15.12.2014 Кьево 0:2 Интер Милан Серия A
- 18.05.2014 Кьево 2:1 Интер Милан Серия A
- 14.01.2014 Интер Милан 1:1 Кьево Серия A
- 10.02.2013 Интер Милан 3:1 Кьево Серия A
- 26.09.2012 Кьево 0:2 Интер Милан Серия A
- 09.03.2012 Кьево 0:2 Интер Милан Серия A
- 23.10.2011 Интер Милан 1:0 Кьево Серия A
- 09.04.2011 Интер Милан 2:0 Кьево Серия A
- 21.11.2010 Кьево 2:1 Интер Милан Серия A
- 09.05.2010 Интер Милан 4:3 Кьево Серия A
- 06.01.2010 Кьево 0:1 Интер Милан Серия A
- 10.05.2009 Кьево 2:2 Интер Милан Серия A
- 14.12.2008 Интер Милан 4:2 Кьево Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|27
|4
|2
|78 - 19
|85
|2.
|Наполи
|Заявка
|33
|25
|6
|2
|70 - 23
|81
|3.
|Лацио
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|79 - 43
|64
|4.
|Рома
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|52 - 27
|64
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|54 - 22
|63
|6.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|44 - 37
|54
|7.
|Аталанта
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|50 - 34
|52
|8.
|Сампдория
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|51 - 49
|51
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|47 - 37
|51
|10.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|47 - 39
|47
|11.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|37 - 44
|38
|12.
|Дженоа
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|26 - 33
|38
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|24 - 53
|34
|14.
|Удинезе
|Заявка
|33
|10
|3
|20
|42 - 54
|33
|15.
|Кальяри
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|30 - 56
|32
|16.
|Кьево
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|29 - 51
|31
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|5
|14
|14
|30 - 52
|29
|18.
|Кротоне
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|30 - 58
|28
|19.
|Верона
|Заявка
|33
|7
|4
|22
|26 - 65
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|33
|4
|2
|27
|28 - 78
|14
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Текстовая онлайн трансляция матча Кьево - Интер МиланДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 20 минут, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Кьево - Интер Милан
Кьево
5.3% (4)
Ничья:
8% (6)
Интер Милан
86.7% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Интер Милан:
37.3% (28)
0:1 Интер Милан:
24% (18)
0:2 Интер Милан:
13.3% (10)
1:1 Ничья:
6.7% (5)
1:3 Интер Милан:
6.7% (5)
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