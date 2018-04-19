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Лацио
 
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Сампдория
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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Сампдория

До начала игры осталось 2 дня 6 часов 20 минут, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Лацио - Сампдория
Лацио
84% (63)
Ничья:
8% (6)
Сампдория
8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
36% (27)
Лацио:
21.3% (16)
Лацио:
10.7% (8)
Лацио:
8% (6)
Ничья:
6.7% (5)
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