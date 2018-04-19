Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Сампдория

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Лацио (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 18.04.2018 Фиорентина 3:4 Лацио СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 12.04.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Лацио ЛЕ
- 08.04.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 05.04.2018 Лацио 4:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Лацио 1:1 Болонья СA
- 15.03.2018 Динамо Киев 0:2 Лацио ЛЕ
- 11.03.2018 Кальяри 2:2 Лацио СA
- 08.03.2018 Лацио 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Сассуоло 0:3 Лацио СA
- 22.02.2018 Лацио 5:1 Стяуа ЛЕ
- 19.02.2018 Лацио 2:0 Верона СA
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
Сампдория (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 18.04.2018 Сампдория 1:0 Болонья СA
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
- 07.04.2018 Сампдория 0:0 Дженоа СA
- 03.04.2018 Аталанта 1:2 Сампдория СA
- 31.03.2018 Кьево 2:1 Сампдория СA
- 18.03.2018 Сампдория 0:5 Интер Милан СA
- 11.03.2018 Кротоне 4:1 Сампдория СA
- 25.02.2018 Сампдория 2:1 Удинезе СA
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 11.02.2018 Сампдория 2:0 Верона СA
- 03.02.2018 Сампдория 1:1 Торино СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Сампдория 3:1 Фиорентина СA
- 06.01.2018 Беневенто 3:2 Сампдория СA
- 30.12.2017 Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 17.12.2017 Сампдория 0:1 Сассуоло СA
- 13.12.2017 Фиорентина 3:2 Сампдория КИ
- 09.12.2017 Кальяри 2:2 Сампдория СA
Последние игры между собой
Лацио: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 12
- 03.12.2017 Сампдория 1:2 Лацио Серия A
- 07.05.2017 Лацио 7:3 Сампдория Серия A
- 10.12.2016 Сампдория 1:2 Лацио Серия A
- 24.04.2016 Сампдория 2:1 Лацио Серия A
- 14.12.2015 Лацио 1:1 Сампдория Серия A
- 16.05.2015 Сампдория 0:1 Лацио Серия A
- 05.01.2015 Лацио 3:0 Сампдория Серия A
- 06.04.2014 Лацио 2:0 Сампдория Серия A
- 24.11.2013 Сампдория 1:1 Лацио Серия A
- 12.05.2013 Лацио 2:0 Сампдория Серия A
- 22.12.2012 Сампдория 0:1 Лацио Серия A
- 16.01.2011 Лацио 1:0 Сампдория Серия A
- 29.08.2010 Сампдория 2:0 Лацио Серия A
- 07.03.2010 Сампдория 2:1 Лацио Серия A
- 18.10.2009 Лацио 1:1 Сампдория Серия A
- 13.05.2009 Лацио 1:1 Сампдория Кубок Италии
- 28.01.2009 Сампдория 3:1 Лацио Серия A
- 14.09.2008 Лацио 2:0 Сампдория Серия A
- 03.02.2008 Лацио 2:1 Сампдория Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|27
|4
|2
|78 - 19
|85
|2.
|Наполи
|Заявка
|33
|25
|6
|2
|70 - 23
|81
|3.
|Лацио
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|79 - 43
|64
|4.
|Рома
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|52 - 27
|64
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|54 - 22
|63
|6.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|44 - 37
|54
|7.
|Аталанта
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|50 - 34
|52
|8.
|Сампдория
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|51 - 49
|51
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|47 - 37
|51
|10.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|47 - 39
|47
|11.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|37 - 44
|38
|12.
|Дженоа
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|26 - 33
|38
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|24 - 53
|34
|14.
|Удинезе
|Заявка
|33
|10
|3
|20
|42 - 54
|33
|15.
|Кальяри
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|30 - 56
|32
|16.
|Кьево
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|29 - 51
|31
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|5
|14
|14
|30 - 52
|29
|18.
|Кротоне
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|30 - 58
|28
|19.
|Верона
|Заявка
|33
|7
|4
|22
|26 - 65
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|33
|4
|2
|27
|28 - 78
|14
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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - СампдорияДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 20 минут, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Лацио - Сампдория
Лацио
84% (63)
Ничья:
8% (6)
Сампдория
8% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лацио:
36% (27)
2:0 Лацио:
21.3% (16)
1:0 Лацио:
10.7% (8)
3:1 Лацио:
8% (6)
1:1 Ничья:
6.7% (5)
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