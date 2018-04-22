Стадион: Сарденья Арена
23' Желтая карточкаГонсалес Джанкарло
25' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
36' Желтая карточкаДжемаили Блерим
38' Желтая карточкаПадоин Симоне
63' Желтая карточкаДе Майо Себастьян
86' Желтая карточкаНадь Адам
86' Желтая карточкаЧигарини Лука
87' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
Новости после матча
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
95'
95'
95'
Романья Филиппо выбил мяч подальше от ворот.
94'
Масина Адам наказан за толчок Фараго Паоло
94'
Судья сигнализирует, что Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
92'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Паволетти Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Кастан Леандро из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
91'
91'
Тактическая замена. Пизакане Фабио уходит с поля и его заменяет Романья Филиппо
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Kwang-Song Han из команды Кальяри в офсайде
89'
88'
88'
Тактическая замена. Поли Андреа уходит с поля и его заменяет Крейчи Ладислав
87'
Ликояннис Хараламбос получил желтую карточку от судьи
87'
Ликояннис Хараламбос коснулся мяча рукой.
86'
Рефери не любит споров - именно за это Чигарини Лука сейчас получил желтую
86'
Надь Адам получил желтую карточку от судьи
86'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
Надь Адам из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Падоин Симоне пострадал.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Судья сигнализирует, что Kwang-Song Han из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Гонсалес Джанкарло
84'
84'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
84'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Ликояннис Хараламбос
81'
Матч остановлен
81'
81'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
78'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Орсолини Риккардо
78'
Пизакане Фабио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
78'
Судья сигнализирует, что Орсолини Риккардо из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Кастан Леандро
77'
Тактическая замена. Кризетиг Лоренцо уходит с поля и его заменяет Надь Адам
76'
75'
Падоин Симоне из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Барелла Николо из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
Судья сигнализирует, что Масина Адам из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
74'
Ионице Артур возвращается на поле, всё в порядке.
74'
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Ионице Артур получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Де Майо Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
71'
70'
ШАНС! Паволетти Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Ионице Артур из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
68'
М'Байе Ибрахим возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Матч возобновится спорным мячом
67'
Ох, нехорошо это выглядит. М'Байе Ибрахим получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
М'Байе Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
66'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Kwang-Song Han
65'
Ионице Артур из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали
64'
64'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
63'
Де Майо Себастьян получил желтую карточку от судьи
63'
Безумный фол. Де Майо Себастьян грубо играет против соперника. Пострадал Барелла Николо
63'
62'
62'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
61'
Тактическая замена. Романьоли Симоне уходит с поля и его заменяет М'Байе Ибрахим
61'
Паласио Родриго из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Пизакане Фабио пострадал.
60'
60'
Шанс! Паволетти Леонардо из команды Кальяри пробил головой, но мимо
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
60'
Шанс! Паволетти Леонардо из команды Кальяри пробил головой, но мимо
59'
59'
Сау Марко нанес удар головой, но Миранте Антонио перевел мяч на угловой!
59'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
58'
Джемаили Блерим из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Миранте Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Матч остановлен
56'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Миранте Антонио
56'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
55'
Хорошую попытку сделал Масина Адам. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Джемаили Блерим из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Верди Симоне
53'
Фараго Паоло из команды Кальяри сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
52'
Сау Марко коснулся мяча рукой.
52'
Барелла Николо из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
51'
Судья сигнализирует, что Де Майо Себастьян из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
49'
49'
Падоин Симоне из команды Кальяри играет слишком грубо. Поли Андреа оказался на газоне.
49'
48'
Верди Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хорошую попытку сделал Верди Симоне. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Орсолини Риккардо из команды Болонья забрасывает мяч в штрафную.
45'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Орсолини Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
44'
Кастан Леандро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
42'
42'
ШАНС! Масина Адам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Орсолини Риккардо из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
40'
Как он промахнулся? Паволетти Леонардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
40'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Поли Андреа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
38'
Падоин Симоне получил желтую карточку от судьи
38'
Судья свистит. Падоин Симоне атаковал сзади соперника. Это Орсолини Риккардо заработал своей команде штрафной
37'
Сау Марко коснулся мяча рукой.
36'
36'
Джемаили Блерим получил желтую карточку от судьи
36'
Безумный фол. Джемаили Блерим грубо играет против соперника. Пострадал Барелла Николо
35'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Поли Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Поли Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Поли Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Ионице Артур коснулся мяча рукой.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Орсолини Риккардо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
30'
Выглядело как неплохой момент. Паласио Родриго из команды Болонья закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
Паласио Родриго из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
29'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
28'
27'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
27'
Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Джемаили Блерим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Шанс! Пизакане Фабио из команды Кальяри пробил головой, но мимо
27'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
26'
Масина Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
26'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Кризетиг Лоренцо получил желтую карточку от судьи
25'
Судья сигнализирует, что Кризетиг Лоренцо из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ионице Артур
24'
24'
24'
23'
Гонсалес Джанкарло получил желтую карточку от судьи
23'
Судья сигнализирует, что Гонсалес Джанкарло из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ионице Артур
23'
Ионице Артур из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
21'
Верди Симоне нанес удар чуть мимо. Близко!
21'
Масина Адам из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
18'
Шанс! Падоин Симоне из команды Кальяри пробил головой, но мимо
18'
18'
Судья сигнализирует, что Де Майо Себастьян из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
17'
16'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Масина Адам из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Матч остановлен
15'
После дальнего удара, который нанес Ионице Артур мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
13'
Романьоли Симоне из команды Болонья хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Чигарини Лука из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
12'
Судья сигнализирует, что Масина Адам из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Кастан Леандро
12'
Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Падоин Симоне из команды Кальяри подал угловой слева.
12'
Гонсалес Джанкарло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает пас партнеру.
11'
11'
Де Майо Себастьян из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
10'
Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Судья свистит. Ионице Артур атаковал сзади соперника. Это Кризетиг Лоренцо заработал своей команде штрафной
7'
6'
Ионице Артур нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Чигарини Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
4'
Кризетиг Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Голкипер мог бы сыграть и получше
4'
4'
Судья свистит. Де Майо Себастьян атаковал сзади соперника. Это Сау Марко заработал своей команде штрафной
4'
4'
Ионице Артур из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
3'
2'
Судья сигнализирует, что Чеппители Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Верди Симоне
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Болонья
Кальяри
59.5% (100)
Ничья:
30.4% (51)
Болонья
10.1% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кальяри:
32.7% (55)
1:1 Ничья:
27.4% (46)
2:1 Кальяри:
20.8% (35)
1:2 Болонья:
6.5% (11)
2:0 Кальяри:
4.2% (7)
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