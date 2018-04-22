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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кальяри
0:0
Конец матча
Болонья
0'
23' Желтая карточка
Гонсалес Джанкарло
25' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
36' Желтая карточка
Джемаили Блерим
38' Желтая карточка
Падоин Симоне
63' Желтая карточка
Де Майо Себастьян
86' Желтая карточка
Надь Адам
86' Желтая карточка
Чигарини Лука
87' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Удар от ворот произведет Кальяри
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
95'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе

95'
Романья Филиппо выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
94'
Масина Адам наказан за толчок Фараго Паоло
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
92'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Паволетти Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Кастан Леандро из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
91'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
91'
Тактическая замена. Пизакане Фабио уходит с поля и его заменяет Романья Филиппо
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
89'
Kwang-Song Han из команды Кальяри в офсайде
89'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
88'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Тактическая замена. Поли Андреа уходит с поля и его заменяет Крейчи Ладислав
Желтая карточка
87'
Ликояннис Хараламбос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Ликояннис Хараламбос коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
86'
Рефери не любит споров - именно за это Чигарини Лука сейчас получил желтую
Желтая карточка
86'
Надь Адам получил желтую карточку от судьи
86'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
86'
Надь Адам из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Падоин Симоне пострадал.
86'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Kwang-Song Han из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Гонсалес Джанкарло
84'
Удар от ворот произведет Кальяри
Угловой
84'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
84'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Ликояннис Хараламбос
81'
Матч остановлен
81'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
81'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
78'
Пизакане Фабио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Орсолини Риккардо из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Кастан Леандро
77'
Тактическая замена. Кризетиг Лоренцо уходит с поля и его заменяет Надь Адам
76'
Удар от ворот произведет Болонья
75'
Падоин Симоне из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Барелла Николо из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Масина Адам из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
Травма, повреждение
74'
Ионице Артур возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Удар от ворот произведет Болонья
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Ионице Артур получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Де Майо Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
71'
Удар от ворот произведет Болонья
70'
ШАНС! Паволетти Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Ионице Артур из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
68'
М'Байе Ибрахим возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. М'Байе Ибрахим получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
67'
М'Байе Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
Угловой
66'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Kwang-Song Han
65'
Ионице Артур из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали
64'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Желтая карточка
63'
Де Майо Себастьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Безумный фол. Де Майо Себастьян грубо играет против соперника. Пострадал Барелла Николо
63'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Болонья
62'
Шанс! Сау Марко из команды Кальяри пробил головой, но мимо
62'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
61'
Тактическая замена. Романьоли Симоне уходит с поля и его заменяет М'Байе Ибрахим
Фол, нарушение
61'
Паласио Родриго из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Пизакане Фабио пострадал.
60'
Удар от ворот произведет Болонья
60'
Шанс! Паволетти Леонардо из команды Кальяри пробил головой, но мимо
60'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Удар от ворот произведет Болонья
60'
Шанс! Паволетти Леонардо из команды Кальяри пробил головой, но мимо
Угловой
59'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
59'
Сау Марко нанес удар головой, но Миранте Антонио перевел мяч на угловой!
59'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
58'
Джемаили Блерим из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Миранте Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Матч остановлен
56'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
55'
Хорошую попытку сделал Масина Адам. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Джемаили Блерим из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Верди Симоне
53'
Фараго Паоло из команды Кальяри сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
53'
Сау Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
53'
Сау Марко из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
52'
Сау Марко коснулся мяча рукой.
52'
Барелла Николо из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Де Майо Себастьян из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
49'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Падоин Симоне из команды Кальяри играет слишком грубо. Поли Андреа оказался на газоне.
49'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Верди Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
47'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хорошую попытку сделал Верди Симоне. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Орсолини Риккардо из команды Болонья забрасывает мяч в штрафную.
45'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
44'
Орсолини Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
44'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кастан Леандро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Кальяри
42'
ШАНС! Масина Адам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Орсолини Риккардо из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Удар от ворот произведет Болонья
40'
Как он промахнулся? Паволетти Леонардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
40'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Поли Андреа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
Желтая карточка
38'
Падоин Симоне получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья свистит. Падоин Симоне атаковал сзади соперника. Это Орсолини Риккардо заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
37'
Сау Марко коснулся мяча рукой.
36'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
36'
Джемаили Блерим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Джемаили Блерим грубо играет против соперника. Пострадал Барелла Николо
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Поли Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Поли Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Поли Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
31'
Ионице Артур коснулся мяча рукой.
30'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Орсолини Риккардо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
30'
Выглядело как неплохой момент. Паласио Родриго из команды Болонья закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
Паласио Родриго из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
29'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
27'
Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
27'
Джемаили Блерим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Шанс! Пизакане Фабио из команды Кальяри пробил головой, но мимо
Угловой
27'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
26'
Масина Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
26'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
25'
Кризетиг Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Кризетиг Лоренцо из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ионице Артур
24'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
24'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
23'
Гонсалес Джанкарло получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Гонсалес Джанкарло из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ионице Артур
23'
Ионице Артур из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Кальяри
21'
Верди Симоне нанес удар чуть мимо. Близко!
21'
Масина Адам из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Удар от ворот произведет Болонья
18'
Шанс! Падоин Симоне из команды Кальяри пробил головой, но мимо
18'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Де Майо Себастьян из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
17'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Масина Адам из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Матч остановлен
15'
После дальнего удара, который нанес Ионице Артур мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Удар от ворот произведет Болонья
13'
Романьоли Симоне из команды Болонья хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Чигарини Лука из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Масина Адам из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Кастан Леандро
12'
Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Падоин Симоне из команды Кальяри подал угловой слева.
12'
Гонсалес Джанкарло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает пас партнеру.
11'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
11'
Де Майо Себастьян из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья свистит. Ионице Артур атаковал сзади соперника. Это Кризетиг Лоренцо заработал своей команде штрафной
7'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
6'
Сау Марко из команды Кальяри в офсайде
6'
Ионице Артур нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сау Марко из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Чигарини Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
Удар от ворот произведет Болонья
4'
Кризетиг Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Голкипер мог бы сыграть и получше
4'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья свистит. Де Майо Себастьян атаковал сзади соперника. Это Сау Марко заработал своей команде штрафной
4'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
4'
Ионице Артур из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Чеппители Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Верди Симоне
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Болонья
Кальяри
59.5% (100)
Ничья:
30.4% (51)
Болонья
10.1% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Кальяри:
32.7% (55)
Ничья:
27.4% (46)
Кальяри:
20.8% (35)
Болонья:
6.5% (11)
Кальяри:
4.2% (7)
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