Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
7' ГолМедейруш Юри
13' Желтая карточкаКофи Исаак
29' Желтая карточкаДанци Андреа
33' Желтая карточкаВалоти Матиа
57' Желтая карточкаЧерчи Алессио
64' Желтая карточкаХильемарк Оскар
1:1
64' ПенальтиРомуло Соуза
2:1
78' ГолБесса Даниэль
3:1
90' ГолПандев Горан
Новости после матча
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Петкович Бруно решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
95'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Петкович Бруно
95'
Andrea Danzi возвращается на поле, всё в порядке.
93'
Г О О О О Л - Отличный удар Пандев Горан из команды Дженоа. Классный гол!
92'
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Andrea Danzi получил травму и медбригада забирает его с поля.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Бесса Даниэль наказан за толчок Seung-Woo Lee
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Караччоло Антонио из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
90'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
90'
Росси Джузеппе из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
90'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
90'
89'
Пандев Горан из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
Отличные скиллы показывает Пандев Горан, обводя своих соперников
88'
88'
88'
Отличные скиллы показывает Ромуло Соуза, обводя своих соперников
87'
Бертолаччи Андреа коснулся мяча рукой.
86'
Тактическая замена. Лападула Джанлука уходит с поля и его заменяет Росси Джузеппе
86'
86'
Петкович Бруно из команды Верона отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Пандев Горан нанес удар головой, но Николас Давид спокойно отбил мяч.
85'
85'
Николас Давид вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Лашальт Диего. Отличный был шанс, чтобы забить!
84'
Лападула Джанлука из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
84'
84'
84'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Пандев Горан из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
82'
Лазович Дарко из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
82'
81'
Тактическая замена. Медейруш Юри уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
80'
Петкович Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе
80'
80'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Черчи Алессио
79'
Тактическая замена. Беарцотти Энрико уходит с поля и его заменяет Seung-Woo Lee
78'
Лазович Дарко сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Бесса Даниэль изменил счет на табло!
78'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
78'
Лападула Джанлука из команды Дженоа делает пас партнеру.
78'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Шанс! Лападула Джанлука из команды Дженоа пробил головой, но мимо
77'
77'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
76'
Andrea Danzi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды Верона поставил подножку. Пострадал Медейруш Юри
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
75'
Медейруш Юри из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
74'
Верде Даниэле из команды Верона в офсайде
73'
Лашальт Диего нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
73'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает пас партнеру.
73'
Валоти Матиа из команды Верона отправил кросс в штрафную...
72'
71'
Ромуло Соуза нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Верде Даниэле из команды Верона подал угловой слева.
71'
Петкович Бруно из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Жуканович Эрвин наказан за толчок Черчи Алессио
70'
70'
Медейруш Юри из команды Дженоа забрасывает мяч в штрафную.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
70'
69'
69'
68'
Петкович Бруно коснулся мяча рукой.
67'
67'
Шанс! Россеттини Лука из команды Дженоа пробил головой, но мимо
67'
67'
Верде Даниэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
66'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
66'
Беарцотти Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Тактическая замена. Кофи Исаак уходит с поля и его заменяет Бесса Даниэль
64'
Г О О О О Л - Ромуло Соуза из команды Верона забивает с точки!
64'
Хильемарк Оскар получил желтую карточку от судьи
64'
ПЕНАЛЬТИ! - Хильемарк Оскар играет рукой в штрафной! Хильемарк Оскар вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
64'
Черчи Алессио нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Петкович Бруно нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
63'
Тактическая замена. Матос Ридер уходит с поля и его заменяет Петкович Бруно
63'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Фарес Мохамед
63'
62'
60'
60'
Как он промахнулся? Матос Ридер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Ромуло Соуза из команды Верона делает пас партнеру.
60'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
59'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Тактическая замена. Супрайен Самуэль уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
57'
Черчи Алессио получил желтую карточку от судьи
57'
Безумный фол. Черчи Алессио грубо играет против соперника. Пострадал Лашальт Диего
57'
Хорошую попытку сделал Фарес Мохамед. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
55'
Лападула Джанлука имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
54'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Фарес Мохамед из команды Верона играет слишком грубо. Лазович Дарко оказался на газоне.
54'
Черчи Алессио из команды Верона увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
54'
Перин Маттиа ошибается в защите.
53'
53'
Лападула Джанлука нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
53'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает пас партнеру.
53'
Плохо сыграл Караччоло Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
52'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
52'
51'
51'
Супрайен Самуэль из команды Верона делает навес прямо в штрафную.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Отличные скиллы показывает Супрайен Самуэль, обводя своих соперников
50'
50'
50'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Медейруш Юри из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Отличные скиллы показывает Медейруш Юри, обводя своих соперников
48'
48'
ШАНС! Фарес Мохамед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
48'
Супрайен Самуэль из команды Верона отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Фарес Мохамед из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Бертолаччи Андреа наказан за толчок Вукович Ягош
47'
Лападула Джанлука из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
47'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Какой промах! Ромуло Соуза имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
45'
Беарцотти Энрико из команды Верона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Беарцотти Энрико и Ромуло Соуза из команды Верона.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Кофи Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фарес Мохамед из команды Верона делает передачу одноклубнику.
44'
43'
43'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Фарес Мохамед из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Беарцотти Энрико из команды Верона отправил кросс в штрафную...
43'
Ромуло Соуза из команды Верона разыграл угловой с правого угла.
43'
Караччоло Антонио из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Хильемарк Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Бираски Давиде из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Фарес Мохамед пострадал.
40'
40'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
40'
40'
Лашальт Диего из команды Дженоа подал угловой справа.
39'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
38'
38'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Валоти Матиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
36'
35'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Фарес Мохамед из команды Верона играет слишком грубо. Лашальт Диего оказался на газоне.
35'
Фарес Мохамед из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
34'
34'
Лашальт Диего не смог попасть в створ ударом издали
34'
34'
33'
Валоти Матиа получил желтую карточку от судьи
33'
Валоти Матиа из команды Верона толкнул локтем оппонента. Это Кофи Исаак заработал фол
32'
Черчи Алессио пробует нанести удар издали, но Перин Маттиа держит все под контролем
32'
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
Andrea Danzi - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
29'
Andrea Danzi из команды Верона играет слишком грубо. Лападула Джанлука оказался на газоне.
27'
Хильемарк Оскар наказан за толчок Валоти Матиа
26'
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
23'
23'
Ромуло Соуза из команды Верона забрасывает мяч в штрафную.
22'
22'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Ромуло Соуза из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
21'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
20'
Караччоло Антонио возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
19'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает неудачный навес.
19'
Валоти Матиа из команды Верона играет слишком грубо. Бертолаччи Андреа оказался на газоне.
18'
Хильемарк Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой слева.
17'
Лашальт Диего из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Караччоло Антонио получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Караччоло Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Andrea Danzi нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
14'
13'
Кофи Исаак получил желтую карточку от судьи
13'
Безумный фол. Кофи Исаак грубо играет против соперника. Пострадал Валоти Матиа
13'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
13'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает пас партнеру.
13'
Медейруш Юри из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Валоти Матиа из команды Верона играет слишком грубо. Бираски Давиде оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
9'
8'
Бираски Давиде наказан за толчок Валоти Матиа
7'
Лашальт Диего сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Медейруш Юри из команды Дженоа переиграл вратаря дальним ударом!
6'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
5'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
5'
5'
Беарцотти Энрико из команды Верона отправил кросс в штрафную...
5'
Лападула Джанлука нанес удар головой, но Николас Давид спокойно отбил мяч.
5'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
5'
Лашальт Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Бертолаччи Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бертолаччи Андреа и Хильемарк Оскар из команды Дженоа.
3'
Судья сигнализирует, что Матос Ридер из команды Верона поставил подножку. Пострадал Кофи Исаак
2'
2'
Фарес Мохамед из команды Верона сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
2'
2'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Медейруш Юри нанес удар, мяч был парирован, но Николас Давид не удержал его в руках.
1'
Судья сигнализирует, что Кофи Исаак из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Andrea Danzi
1'
Жуканович Эрвин наказан за толчок Матос Ридер
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 3:1 Верона
Дженоа
87.5% (154)
Ничья:
10.8% (19)
Верона
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Дженоа:
40.3% (71)
2:1 Дженоа:
28.4% (50)
2:0 Дженоа:
13.6% (24)
1:1 Ничья:
9.1% (16)
3:1 Дженоа:
1.7% (3)
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