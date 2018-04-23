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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Дженоа
3:1
Конец матча
Верона
0'
1:0
7' Гол
Медейруш Юри
13' Желтая карточка
Кофи Исаак
29' Желтая карточка
Данци Андреа
33' Желтая карточка
Валоти Матиа
57' Желтая карточка
Черчи Алессио
64' Желтая карточка
Хильемарк Оскар
1:1
64' Пенальти
Ромуло Соуза
2:1
78' Гол
Бесса Даниэль
3:1
90' Гол
Пандев Горан
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Петкович Бруно решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Петкович Бруно
Травма, повреждение
95'
Andrea Danzi возвращается на поле, всё в порядке.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Отличный удар Пандев Горан из команды Дженоа. Классный гол!
92'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Травма, повреждение
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Andrea Danzi получил травму и медбригада забирает его с поля.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Бесса Даниэль наказан за толчок Seung-Woo Lee
90'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Караччоло Антонио из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Черчи Алессио из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Росси Джузеппе из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
90'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
Угловой
90'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой справа.
89'
Пандев Горан из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
Отличные скиллы показывает Пандев Горан, обводя своих соперников
88'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Дженоа
88'
Отличные скиллы показывает Ромуло Соуза, обводя своих соперников
Фол, нарушение
87'
Бертолаччи Андреа коснулся мяча рукой.
86'
Тактическая замена. Лападула Джанлука уходит с поля и его заменяет Росси Джузеппе
86'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Петкович Бруно из команды Верона отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Пандев Горан нанес удар головой, но Николас Давид спокойно отбил мяч.
Угловой
85'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой справа.
85'
Николас Давид вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Лашальт Диего. Отличный был шанс, чтобы забить!
84'
Лападула Джанлука из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
84'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
84'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой справа.
83'
Пандев Горан из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
Удар от ворот произведет Верона
82'
Лазович Дарко из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
82'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Медейруш Юри уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
Травма, повреждение
80'
Петкович Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе
80'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Черчи Алессио
79'
Тактическая замена. Беарцотти Энрико уходит с поля и его заменяет Seung-Woo Lee
78'
Лазович Дарко сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Бесса Даниэль изменил счет на табло!
78'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
78'
Лападула Джанлука из команды Дженоа делает пас партнеру.
78'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Верона
77'
Шанс! Лападула Джанлука из команды Дженоа пробил головой, но мимо
Угловой
77'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой справа.
77'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
Andrea Danzi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды Верона поставил подножку. Пострадал Медейруш Юри
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Медейруш Юри из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Офсайд
74'
Верде Даниэле из команды Верона в офсайде
73'
Лашальт Диего нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
73'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает пас партнеру.
73'
Валоти Матиа из команды Верона отправил кросс в штрафную...
72'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Ромуло Соуза нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
71'
Верде Даниэле из команды Верона подал угловой слева.
71'
Петкович Бруно из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
70'
Жуканович Эрвин наказан за толчок Черчи Алессио
70'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
70'
Медейруш Юри из команды Дженоа забрасывает мяч в штрафную.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
69'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Петкович Бруно коснулся мяча рукой.
67'
Удар от ворот произведет Верона
67'
Шанс! Россеттини Лука из команды Дженоа пробил головой, но мимо
Угловой
67'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой справа.
67'
Верде Даниэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
66'
Беарцотти Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Тактическая замена. Кофи Исаак уходит с поля и его заменяет Бесса Даниэль
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Ромуло Соуза из команды Верона забивает с точки!
Желтая карточка
64'
Хильемарк Оскар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
ПЕНАЛЬТИ! - Хильемарк Оскар играет рукой в штрафной! Хильемарк Оскар вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
64'
Черчи Алессио нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Петкович Бруно нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Тактическая замена. Матос Ридер уходит с поля и его заменяет Петкович Бруно
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Фарес Мохамед
63'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Дженоа
60'
Удар от ворот произведет Дженоа
60'
Как он промахнулся? Матос Ридер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Ромуло Соуза из команды Верона делает пас партнеру.
60'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Тактическая замена. Супрайен Самуэль уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
Желтая карточка
57'
Черчи Алессио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Черчи Алессио грубо играет против соперника. Пострадал Лашальт Диего
57'
Хорошую попытку сделал Фарес Мохамед. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Черчи Алессио из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Лападула Джанлука имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
54'
Фарес Мохамед из команды Верона играет слишком грубо. Лазович Дарко оказался на газоне.
54'
Черчи Алессио из команды Верона увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
54'
Перин Маттиа ошибается в защите.
53'
Удар от ворот произведет Верона
53'
Лападула Джанлука нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
53'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает пас партнеру.
53'
Плохо сыграл Караччоло Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
52'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Супрайен Самуэль из команды Верона делает навес прямо в штрафную.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Отличные скиллы показывает Супрайен Самуэль, обводя своих соперников
50'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
50'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
50'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Медейруш Юри из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Отличные скиллы показывает Медейруш Юри, обводя своих соперников
48'
Удар от ворот произведет Дженоа
48'
ШАНС! Фарес Мохамед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Супрайен Самуэль из команды Верона отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Фарес Мохамед из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
47'
Бертолаччи Андреа наказан за толчок Вукович Ягош
47'
Лападула Джанлука из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
47'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Дженоа
45'
Какой промах! Ромуло Соуза имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
45'
Беарцотти Энрико из команды Верона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Беарцотти Энрико и Ромуло Соуза из команды Верона.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Кофи Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фарес Мохамед из команды Верона делает передачу одноклубнику.
44'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
43'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Фарес Мохамед из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Беарцотти Энрико из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Угловой
43'
Ромуло Соуза из команды Верона разыграл угловой с правого угла.
43'
Караччоло Антонио из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Хильемарк Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Бираски Давиде из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Фарес Мохамед пострадал.
40'
Удар от ворот произведет Дженоа
40'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Лашальт Диего из команды Дженоа подал угловой справа.
39'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Валоти Матиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
35'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
35'
Фарес Мохамед из команды Верона играет слишком грубо. Лашальт Диего оказался на газоне.
35'
Фарес Мохамед из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
34'
Удар от ворот произведет Верона
34'
Лашальт Диего не смог попасть в створ ударом издали
34'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Желтая карточка
33'
Валоти Матиа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Валоти Матиа из команды Верона толкнул локтем оппонента. Это Кофи Исаак заработал фол
32'
Черчи Алессио пробует нанести удар издали, но Перин Маттиа держит все под контролем
32'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
29'
Andrea Danzi - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
29'
Andrea Danzi из команды Верона играет слишком грубо. Лападула Джанлука оказался на газоне.
Фол, нарушение
27'
Хильемарк Оскар наказан за толчок Валоти Матиа
26'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
23'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ромуло Соуза из команды Верона забрасывает мяч в штрафную.
22'
Удар от ворот произведет Верона
22'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Ромуло Соуза из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
20'
Караччоло Антонио возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
Удар от ворот произведет Верона
19'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает неудачный навес.
Фол, нарушение
19'
Валоти Матиа из команды Верона играет слишком грубо. Бертолаччи Андреа оказался на газоне.
18'
Хильемарк Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой слева.
17'
Лашальт Диего из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Дженоа
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Караччоло Антонио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
15'
Караччоло Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Andrea Danzi нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
13'
Кофи Исаак получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Кофи Исаак грубо играет против соперника. Пострадал Валоти Матиа
13'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
13'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает пас партнеру.
13'
Медейруш Юри из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Валоти Матиа из команды Верона играет слишком грубо. Бираски Давиде оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Бираски Давиде наказан за толчок Валоти Матиа
7'
Лашальт Диего сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Медейруш Юри из команды Дженоа переиграл вратаря дальним ударом!
6'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
5'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Беарцотти Энрико из команды Верона отправил кросс в штрафную...
5'
Лападула Джанлука нанес удар головой, но Николас Давид спокойно отбил мяч.
5'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
5'
Лашальт Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Бертолаччи Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бертолаччи Андреа и Хильемарк Оскар из команды Дженоа.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Матос Ридер из команды Верона поставил подножку. Пострадал Кофи Исаак
2'
Удар от ворот произведет Дженоа
2'
Фарес Мохамед из команды Верона сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
2'
Черчи Алессио из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Медейруш Юри нанес удар, мяч был парирован, но Николас Давид не удержал его в руках.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Кофи Исаак из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Andrea Danzi
Фол, нарушение
1'
Жуканович Эрвин наказан за толчок Матос Ридер
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 3:1 Верона
Дженоа
87.5% (154)
Ничья:
10.8% (19)
Верона
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Дженоа:
40.3% (71)
Дженоа:
28.4% (50)
Дженоа:
13.6% (24)
Ничья:
9.1% (16)
Дженоа:
1.7% (3)
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