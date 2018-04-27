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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Сан Никола
1:0
Конец матча
15' Желтая карточкаAndrea La Mantia
1:0
20' ГолБалковец Юре
45' Желтая карточкаСабелли Стефано
58' Желтая карточкаБалковец Юре
66' Желтая карточкаАрдиццоне Франческо
74' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
86' Желтая карточкаАлийи Насер
90' Желтая карточкаКрими Марко
|
15'
20'
1:0
45'
58'
74'
86'
90'
Состав команд
17
Марроне
Лука
19
Балковец
Юре
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 19 Балковец Юре Защитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 13 Андерсон Дхаван Защитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 9 Козак Либор Нападающий
- 29 Андрада Федерико Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 34 Emanuele Conti
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Виртус Энтелла 3-5-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 4 Белли Франческо Полузащитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 3 Алийи Насер Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 18 Ллуллаку Аздрен Полузащитник
- 16 Гатто Леонардо Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 11 Simone Icardi Полузащитник
- 24 Tomi Petrovic Нападающий
- 7 Ниццетто Лука Нападающий
- 26 Michele Currarino
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Предыдущие игры
Бари (последние 20 матчей: +6 =10 -4)
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Бари 1:1 Новара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 21.04.2018 Виртус Энтелла 3:2 Про Верчелли СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Виртус Энтелла 1:1 Авеллино СB
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
Последние игры между собой
Бари: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари Серия B
- 04.03.2017 Виртус Энтелла 2:0 Бари Серия B
- 09.10.2016 Бари 1:1 Виртус Энтелла Серия B
- 05.03.2016 Виртус Энтелла 2:0 Бари Серия B
- 24.10.2015 Бари 0:0 Виртус Энтелла Серия B
- 17.01.2015 Бари 0:0 Виртус Энтелла Серия B
- 30.08.2014 Виртус Энтелла 0:2 Бари Серия B
Бари
Виртус Энтелла
-
2 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|37
|22
|10
|5
|82 - 46
|76
|2.
|Парма
|37
|18
|9
|10
|51 - 34
|63
|3.
|Палермо
|38
|16
|15
|7
|53 - 36
|63
|4.
|Фрозиноне
|37
|16
|14
|7
|59 - 43
|62
|5.
|Бари
|38
|16
|12
|10
|53 - 45
|60
|6.
|Венеция
|38
|15
|15
|8
|51 - 36
|60
|7.
|Перуджа
|37
|16
|9
|12
|61 - 49
|57
|8.
|Читтаделла
|37
|15
|10
|12
|51 - 44
|55
|9.
|Фоджа
|37
|14
|9
|14
|59 - 60
|51
|10.
|Карпи
|37
|12
|13
|12
|31 - 42
|49
|11.
|Специя
|37
|11
|14
|12
|39 - 39
|47
|12.
|Брешия
|37
|11
|13
|13
|36 - 42
|46
|13.
|Салернитана
|37
|9
|17
|11
|45 - 52
|44
|14.
|Кремонезе
|37
|8
|19
|10
|41 - 42
|43
|15.
|Пескара
|37
|10
|12
|15
|46 - 62
|42
|16.
|Новара
|37
|10
|10
|17
|38 - 47
|40
|17.
|Авеллино
|37
|9
|13
|15
|45 - 56
|40
|18.
|Виртус Энтелла
|38
|9
|13
|16
|39 - 51
|40
|19.
|Асколи
|37
|10
|9
|18
|35 - 56
|39
|20.
|Чезена
|37
|8
|15
|14
|51 - 60
|39
|21.
|Тернана
|37
|7
|16
|14
|58 - 65
|37
|22.
|Про Верчелли
|37
|7
|13
|17
|43 - 60
|34
Второй тайм
90'
Крими Марко получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бари делает замену. Импрота Риккардо уходит с поля, а Андерсон Дхаван выходит на его замену.
86'
Алийи Насер получил желтую карточку от судьи
83'
Бари делает замену. Сабелли Стефано уходит с поля, а Эмпереур Алан выходит на его замену.
75'
Виртус Энтелла делает замену. Ардиццоне Франческо уходит с поля, а Simone Icardi выходит на его замену.
74'
Импрота Риккардо получил желтую карточку от судьи
70'
Виртус Энтелла делает замену. Трояно Микеле уходит с поля, а Ниццетто Лука выходит на его замену.
69'
Бари делает замену. Галано Кристиан уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
66'
Ардиццоне Франческо получил желтую карточку от судьи
58'
Балковец Юре получил желтую карточку от судьи
57'
Виртус Энтелла делает замену. Бенедетти Симоне уходит с поля, а Гатто Леонардо выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Балковец Юре бьет в цель!
15'
Andrea La Mantia получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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