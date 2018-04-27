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  5. Серия B
Стадион:
Бари
1:0
Конец матча
Виртус Энтелла
0'
15' Желтая карточка
Andrea La Mantia
1:0
20' Гол
Балковец Юре
45' Желтая карточка
Сабелли Стефано
58' Желтая карточка
Балковец Юре
66' Желтая карточка
Ардиццоне Франческо
74' Желтая карточка
Импрота Риккардо
86' Желтая карточка
Алийи Насер
90' Желтая карточка
Крими Марко
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Крими Марко получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бари делает замену. Импрота Риккардо уходит с поля, а Андерсон Дхаван выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Алийи Насер получил желтую карточку от судьи
83'
Бари делает замену. Сабелли Стефано уходит с поля, а Эмпереур Алан выходит на его замену.
75'
Виртус Энтелла делает замену. Ардиццоне Франческо уходит с поля, а Simone Icardi выходит на его замену.

Желтая карточка
74'
Импрота Риккардо получил желтую карточку от судьи
70'
Виртус Энтелла делает замену. Трояно Микеле уходит с поля, а Ниццетто Лука выходит на его замену.
69'
Бари делает замену. Галано Кристиан уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Ардиццоне Франческо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Балковец Юре получил желтую карточку от судьи
57'
Виртус Энтелла делает замену. Бенедетти Симоне уходит с поля, а Гатто Леонардо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Балковец Юре бьет в цель!
Желтая карточка
15'
Andrea La Mantia получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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