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Стадион: Сандро Кабасси
27' Желтая карточкаМаркицца Риккардо
44' Желтая карточкаГавацци Давиде
|
44'
Состав команд
27
Еленич
Эней
24
Maodo
Mbaye
Карпи 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 25 Tobias Pachonik Полузащитник
- 27 Еленич Эней Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 30 Saber Hraiech Полузащитник
- 17 Ди Кьяра Джанлука Полузащитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 7 Fabio Concas Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 9 Giancarlo Malcore Полузащитник
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- 18 Luigi Palumbo
- 21 Dario Saric
- 1 Federico Serraiocco
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 17 Молина Сальваторе Защитник
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 11 Гавацци Давиде Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 7 Ваюши Армандо Полузащитник
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 27 Лавероне Лоренцо Защитник
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 21 Морозини Леонардо Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 10 Luigi Castaldo I
- 20 Angelo Casadei
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
Авеллино (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Авеллино 0:2 Фрозиноне СB
- 14.04.2018 Виртус Энтелла 1:1 Авеллино СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
Последние игры между собой
Карпи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Авеллино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Карпи
Авеллино
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1
|38
|22
|11
|5
|83 - 47
|77
|2.
|Парма
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 34
|64
|3.
|Палермо
|38
|16
|15
|7
|53 - 36
|63
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|38
|16
|15
|7
|59 - 43
|63
|5.
|Бари
|38
|16
|12
|10
|53 - 45
|60
|6.
|Венеция
|38
|15
|15
|8
|51 - 36
|60
|7.
|Перуджа
|1:1
|38
|16
|10
|12
|62 - 50
|58
|8.
|Читтаделла
|0:0
|38
|15
|11
|12
|51 - 44
|56
|9.
|Фоджа
|0:0
|38
|14
|10
|14
|59 - 60
|52
|10.
|Карпи
|0:0
|38
|12
|14
|12
|31 - 42
|50
|11.
|Специя
|0:0
|38
|11
|15
|12
|39 - 39
|48
|12.
|Салернитана
|1:0
|38
|10
|17
|11
|46 - 52
|47
|13.
|Брешия
|0:1
|38
|11
|13
|14
|36 - 43
|46
|14.
|Пескара
|2:0
|38
|11
|12
|15
|48 - 62
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0
|38
|8
|20
|10
|41 - 42
|44
|16.
|Новара
|1:1
|38
|10
|11
|17
|39 - 48
|41
|17.
|Авеллино
|0:0
|38
|9
|14
|15
|45 - 56
|41
|18.
|Асколи
|1:1
|38
|10
|10
|18
|36 - 57
|40
|19.
|Виртус Энтелла
|38
|9
|13
|16
|39 - 51
|40
|20.
|Чезена
|0:0
|38
|8
|16
|14
|51 - 60
|40
|21.
|Тернана
|0:2
|38
|7
|16
|15
|58 - 67
|37
|22.
|Про Верчелли
|0:0
|38
|7
|14
|17
|43 - 60
|35
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Гавацци Давиде получил желтую карточку от судьи
30'
Карпи делает замену. Alessio Sabbione уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
27'
Маркицца Риккардо получил желтую карточку от судьи
8'
Авеллино делает замену. Pierre-Yves Ngawa уходит с поля, а Лавероне Лоренцо выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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