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  5. Серия B
Стадион:
Карпи
0:0
Второй тайм: 52'
Авеллино
0'
27' Желтая карточка
Маркицца Риккардо
44' Желтая карточка
Гавацци Давиде
52'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Гавацци Давиде получил желтую карточку от судьи
30'
Карпи делает замену. Alessio Sabbione уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
Желтая карточка
27'
Маркицца Риккардо получил желтую карточку от судьи
8'
Авеллино делает замену. Pierre-Yves Ngawa уходит с поля, а Лавероне Лоренцо выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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